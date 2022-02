Ariel Levensohn es el nuevo Gerente Comercial para Cono Sur de Furukawa

Apuntalar la gestión comercial en las cinco naciones del Cono Sur será la labor fundamental de Ariel Levensohn en su nuevo rol.

Una destacada participación en el desarrollo del programa Green IT implementado por Furukawa Electric en Latinoamérica ha sido la palanca que ha logrado el ascenso del ejecutivo al cargo de Gerente Comercial para Cono Sur.

Esto le permitirá desplegar sus competencias y experiencia en liderar equipos para un máximo desempeño de los que ejecutan el posicionamiento de la empresa en:

Argentina

Bolivia

Chile

Paraguay

Y Uruguay

Cabe recordar que la filial de grupo industrial japonés Furukawa Electric, tiene como visión construir un mundo sostenible y hacer que la vida de las personas sea más segura.

Además, la empresa se ha propuesto ser aún más activa en apoyar el desarrollo de negocios en la parte sur del continente.

De allí el ascenso y nombramiento por parte de la multinacional de Ariel Levensohn, ejecutivo de reconocida trayectoria tanto en la compañía como en esa subregión.

Abrazar el reto

El nuevo Gerente Comercial para el Cono Sur te tendrá a su cargo la estrategia de fortalecimiento regional de las tres principales líneas de negocio de la empresa:

Furukawa Broadband System

Furukawa Connectivity System

Furukawa IoT for Industry System

El ejecutivo ha destacado, además, que desde su nueva posición espera profundizar la oferta de servicios que ha caracterizado tanto su carrera como a Furukawa:

“Brindar un servicio de excelencia y con la misión de ofrecer soluciones tecnológicas que aportan seguridad, conectividad y sostenibilidad; asegurando una Infraestructura de telecomunicaciones confiable, robusta y preparada para el futuro, con la capacidad de soportar las aplicaciones emergentes y el alto crecimiento de la demanda de datos”, explicó.

Ariel Levensohn se especializó en Telecomunicaciones y Sistemas en la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires y en la Universidad de la Matanza, Argentina. Y además de contar con una amplia experiencia Comercial en importantes compañías tecnológicas, ha sumado a su curriculum diversas certificaciones: Introduction to Business Management (King’s College London), Certificación en Negocios Internacionales (University of New México) y Tecnicatura Superior en Negociación de Bienes (UTN, Buenos Aires).