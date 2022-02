La ruta al Cloud Smart con Rodrigo Martineli de Rackspace Technology

Estaremos conversando con Rodrigo Martineli, VP y General Manager de Rackspace Technology para Latinoamérica en una nueva edición de los ZoomTalks, el próximo jueves 24 de febrero a las 11:00 AM – Méx.

La pandemia por COVID-19 fue un factor determinante que aceleró en 2021 la adopción de la nube. Trastocó todos los modelos de negocio y dejó una lección clara para los negocios: todas las empresas requieren una estrategia de nube con un modelo de operación que les permita adaptarse y responder con rapidez y agilidad.

Para Rodrigo Martineli, VP y General Manager de Rackspace Technology para Latinoamérica, existen cuatro tendencias que tendrán lugar en este 2022 en el consumo de servicios de nube en América Latina, lideradas por la ruta del Cloud First a Cloud Smart que adelantan las empresas luego de la acelerada migración a la nube que enfrentaron en 2021.

Y sobre esta ruta Cloud First al CloudSmart estaremos conversando en una nueva edición de los ZoomTalks de The Standard CIO, el próximo jueves 24 de febrero a las 11:00 AM hora de México.

Con Rodrigo Martineli abordaremos varias incógnitas:

¿De cara a 2022 cuál es el desafío para los CIO en la gestión de los recursos en la nube?

¿Cuáles son los componentes que definen una estrategia de smart cloud y que Rackspace ha puesto en la mira de sus tendencias para este año?

¿Cuál es la propuesta de valor de Rackspace Technology con Elastic Engineering y cómo impulsa la gestión multinube

¿Dentro del modelo XaaS, cómo están viendo el surgimiento de una real economía de la suscripción de capacidades TI en Latinoamérica?

Reserva tu plaza y participa en la conversación con VP y General Manager de Rackspace Technology para Latinoamérica.

Te esperamos: