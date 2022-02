Talento TI tiene mejores salarios en México y Chile

Luego de México, el Talento TI tiene a la nación austral como la de mayores sueldos y desafíos en la región, según un estudio del Grupo IT-Talent.

Probablemente una de las consecuencias más importante de la pandemia de COVID-19 e la región es el avance creciente de teletrabajo y el trabajo híbrido.

Pero, además, la expansión de los perímetros digitales de las empresas ha traído la necesidad de contar con el mejor Talento TI a la agenda prioritaria de las empresas en América Latina.

Eso es una ventaja absoluta y creciente para los profesionales del área de la región. No obstante, la demanda no es pareja ni uniforme.

Para conocer mejor las condiciones salariales del Talento TI y los profesionales del área en la región latinoamericana, el Grupo IT-Talent – multinacional experta en Headhunter senior TI – desarrolló un estudio sobre la base de cerca de un millón de profesionales del área en:

Argentina

Chile

Colombia

México

Y Perú

Según destacó Marco Muñoz, CEO de IT-Talent, el primer gran hallazgo es uno que, a parecer se comparte en toda la region: los profesionales tecnológicos son de los más cotizados en todos los países:

Mientras ell desempleo general dela región ronda y supera los dos dígitos

Sólo el 3% de los profesionales TI consultados estaba desempleado

Alza postpandémica

Pero, además, la pandemia se ha convertido en una posibilidad de oro para el Talento TI:

UNO de cada TRES profesionales del área gana hoy 20% más que antes de la pandemia

No obstante, para el caso de Chile, esa cifra es de UNO de cada CINCO.

13% creció la demanda profesionales del área en Chile, alcanzando un total de poco más de 112.000 expertos en TI.

En Argentina y Colombia, el total de especialistas en tecnología demandado fue de 86.000 y 88.000, respectivamente.

En el estudio realizado por el Grupo IT-Talent del universo total de encuestados:

46,7% corresponde a profesionales residentes en Chile

20% de encuestados residentes en México

13,3% de Colombia

10,7% de Argentina

y 9,3% de profesionales en Perú.

Esto reveló que, los especialistas en Data & Analytics, en el promedio entre DBA, ingeniero de datos, Data Scientist y Manager BI:

Chile lidera el segmento con un salario mensual promedio de US$2.905

En Perú el promedio de lo devengado por estos profesionales es de US$2.845

En México el promedio es de US$2.530, Argentina US$2.140

Cierra Colombia con un promedio de US$1.668

El Talento TI más allá del Big Data

Marco Muñoz, CEO de IT-Talent, recordó que la analítica no fue la única especialidad de Talento TI en la que se consultaron los salarios.

En el área de Management, el promedio de salarios entre puestos de CTO, Head of Infrastructure, CIO y IT Manager fueron:

Nuevamente liderado por los profesionales que se desempeñan desde Chile, con un promedio de US$ 4.918.

Les siguen de cerca en esta categoría los que ejercen desde Perú y con un promedio de US$ 4.785

En México y Argentina los promedios son de US$ 4.643 y US$ 4.615, respectivamente.

En Colombia el promedio es de US$ 4.087.

“En el área de Management destaca que el cargo de CIO es el mejor pagado en todos los países, con sueldos promedio sobre los US$ 6.000 en Chile y Perú, Argentina que sobresale con US$ 7.000 y Colombia que alcanza los US$ 5.000”, enfatizó el ejecutivo.

En cuanto Ciberseguridad:

El Analista SOC cuenta con uno de los salarios más bajos de todos los cargos de TI, promediando los US$ 750 en todos los mercados estudiados.

El CISO es el mejor pagado con salarios promedio sobre los US$ 3.000.

Destaca el caso de Colombia que ofrece US$ 3.890 por este puesto.

En cuanto al área de e-commerce & Marketing Digital promedia sueldos de US$ 800

Los cargos de Gerente de e-commerce y Jefe de Marketing Digital tienen salarios entre los:

US$ 3.600 (Chile) y US$ 2.600 (Argentina) para el primero

Y US$ 2.910 (Chile) y US$ 1.920 (Argentina) para el segundo.

En Infraestructura:

El soporte técnico gana en promedio US$ 700 en todos los países encuestados.

El Jefe del área y el Arquitecto de Redes tienen salarios que oscilan entre los US$2.400 y US$2.200, respectivamente, en sus rangos más altos.

El área ERP presenta los salarios más parejos entre cargos y países, promediando: