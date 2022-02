Serviços remotos: modernize as operações com a realidade misturada

Para organizações de serviços de campo, os negócios não são mais os mesmos.

As restrições impostas por um mundo em rápida mudança desafiam os processos de negócios tradicionais. As organizações de serviço de campo devem encontrar novas maneiras de conectar pessoal, sistemas e operações. Elas precisam ter capacidade de se adaptar e responder em tempo real às demandas dos clientes, independentemente do que o futuro traga.

O serviço remoto Always On é a chave para manter os níveis de qualidade do SAC em um mundo incerto. Para muitos, essa nova maneira de fornecer o serviço exigirá uma transformação que incorpore novas ferramentas e processos de um parceiro confiável. Em outras palavras, mais mudanças.

Neste e-book, você aprenderá como as organizações de serviço de campo podem aproveitar as soluções de realidade misturada da Microsoft para fornecer serviços remotos Always On.