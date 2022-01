¿Veteranos de TI? 8 mitos que complican la obtención de un nuevo trabajo

Esté contratando o buscando un nuevo trabajo, el valor de los profesionales veteranos de TI no puede ser menoscabado, incluso en una industria obsesionada con lo nuevo.

Por Paul Heltzel

Original de IDGN

Un concepto erróneo común sobre el profesional veterano de TI de cierta época es que todos ellos están atrapados en el pasado, sobrecalificados o son incapaces de adaptarse a la tecnología futura.

Como ocurre con la mayoría de la sabiduría convencional, hay tanta ficción como realidad en torno a los supuestos hábitos de trabajo y las oportunidades para los profesionales de TI veteranos, incluso aquellos que tienen tan solo 40 años.

Para los profesionales experimentados que buscan trabajo, o que procuran cambiar sus carreras, los líderes tecnológicos les aconsejan que se animen:

La experiencia

Las habilidades sociales

Y otros factores…

… que solo provienen del tiempo en el trabajo significan que están dentro de demanda en uno de los mercados más ajustados y competidos en la historia reciente.

Y para los gerentes de contratación que buscan talentos más jóvenes debido a nociones preconcebidas sobre el valor del talento veterano, tomen nota.

Los siguientes conceptos erróneos comunes deberían abrirle los ojos, ya sea que esté buscando una nueva oportunidad o esté en condiciones de ofrecer una.

1. Son inflexibles

Los trabajadores tecnológicos y los gerentes de contratación pueden creer que los profesionales de TI veteranos están estancados en sus caminos.

Pero ese no es el caso para Diane Albano, directora de ingresos de Globalization Partners. Aunque la industria está llena del Talento TI más joven, los profesionales de tecnología experimentados de Albano se destacan en el manejo de situaciones difíciles que se resolvieron, en parte, debido a su comprensión de las necesidades de los clientes y colegas.

“He visto a muchos trabajadores de TI recién capacitados pero mayores navegar sin problemas a través de situaciones complicadas, aportando un nivel de pensamiento crítico y conocimiento puro que no se puede enseñar”, dice Albano.

Señala que, si bien las habilidades o prácticas técnicas duras siempre se pueden aprender, las habilidades blandas, como la:

Confiabilidad

Adaptabilidad

Inteligencia emocional

Y la comunicación empática…

… son igualmente importantes.

Las habilidades necesarias para los roles que administran:

Presupuestos multimillonarios

Sistemas

Hardware

O plataformas de software para todo…

… desde empresas de miles de millones de dólares hasta entornos de inicio.

“[Esto] Se puede encontra en los Talento TI que son mayores. Estas habilidades son extremadamente transferibles para aquellos interesados ​​en pasar a nuevos tipos de carreras”.

Los trabajadores de tecnología experimentados tienen habilidades sociales que los empleados más jóvenes recién están desarrollando, concuerda Lossie Freeman, directora de asociaciones corporativas en Zip Code Wilmington.

Y esas habilidades se necesitan particularmente en TI.

“Las habilidades sociales, como la comunicación, la organización y el pensamiento creativo, son muy importantes para los empleadores y estamos escuchando de nuestros socios corporativos la necesidad de estos rasgos”, asegura Freeman.

Destaca también que algunas empresas no cuentan con los mandos intermedios necesarios para incorporar a los talentos menos experimentados a fin de satisfacer sus necesidades.

“Existe una necesidad crítica de cubrir estos puestos con trabajadores experimentados que ya posean rasgos de liderazgo, como ser un buen motivador o responsabilizarse a sí mismo y a los equipos, así como buenos comunicadores que puedan trabajar individualmente o en colaboración. Hemos visto que estas personas provienen de todos los ámbitos de la vida y trabajos anteriores, y agregar habilidades tecnológicas a esa experiencia existente puede ser bastante beneficioso para un empleador”, destacó.

2. No logran manejar nueva tecnología

Otro error común para Eric McGee, ingeniero de redes senior en TRGDatacenters, es creer que el Talento Ti de mayor edad no puede mantenerse al día con la última tecnología. Él considera que esa visión es miope.

“Los trabajadores de TI de mayor edad son extremadamente valiosos para las empresas, incluso frente a los avances tecnológicos”, dice McGee.

Para él, las habilidades y experiencia son factores clave para brindarles a sus empresas una ventaja competitiva significativa. Y este Talento TI experimentado proporciona a sus empresas recursos de tutoría que son cruciales para desarrollar las habilidades de los profesionales de TI más jóvenes.

“La tutoría mejorará significativamente la calidad de su equipo de TI, así como su desempeño. Los trabajadores de TI experimentados que valen la pena también son expertos en superar cualquier brecha tecnológica percibida sin mucha molestia”, aseguró el especialista.

El conflicto en torno a los trabajadores experimentados se está volviendo menos común que en el pasado reciente en opinión del director ejecutivo de Recruitment Group, Frank James Lloyd-Townshend.

No obstante, todavía cree que algunos gerentes de contratación piensan que los veteranos de TI no pueden adquirir nuevas habilidades tecnológicas tan bien como los empleados más jóvenes.

“Por lo general, escuchará que los dueños de negocios o gerentes de contratación no quieren contratar personas en cierta edad demográfica, porque no son tan rápidos para comprender las nuevas tecnologías o, incluso, para mantenerse al día con los avances de las más antiguas”, apunta Lloyd-Townshend.

Para él, lo que la gente no suele considerar es el cómo el panorama tecnológico evoluciona continuamente, por lo cual nunca hay un momento en el que alguno de nosotros esté al 100% al día.

“Y eso es cierto tanto si somos nuevos en la industria como si la hemos experimentado durante la mayor parte de nuestra vida laboral”, afirmó.

3. Están fuera de contacto

Ben Taylor, consultor de TI y fundador del sitio de asesoramiento de trabajo remoto Homeworkingclub.com, dice que si bien los trabajadores veteranos de TI a veces pueden ser escépticos sobre las últimas tendencias tecnológicas, su experiencia puede ser un poderoso aliado para el negocio.

“Hay mucho que no ha cambiado. Las empresas aún quieren sistemas que funcionen de manera confiable, datos que estén respaldados de forma segura, y procesos que el personal adopte fácilmente. Hacer esas cosas bien puede depender tanto de la experiencia y la sabiduría como del conocimiento técnico en bruto”, señala Taylor.

Los profesionales veteranos de TI con más experiencia han experimentado cambios masivos a lo largo del tiempo y también reconocen que no todos los proyectos están libres de las limitaciones del pasado.

“No todas las empresas están listas o pueden adoptar formas de trabajo de vanguardia, ya sea por razones de tecnología heredada persistente, una fuerza laboral menos conocedora de la tecnología o las peculiaridades de la conectividad. Un técnico que se mantiene al día con los cambios técnicos aporta conocimiento y sabiduría a una empresa”, destaca el ejecutivo.

Taylor asegura que la TI eficaz suele tener tanto que ver con los procesos y las mejores prácticas como con los aspectos muy técnicos, y eso ha cambiado muy poco a lo largo de los años.

“Casi todos los días presenta un desafío nuevo y extraño para un profesional de TI. El simple hecho es que cuanto más tiempo llevas en el juego, más días has experimentado y aprendido”, aseguró.

4. Están estresados

El agotamiento en TI es real. Después de años de situaciones estresantes, cambios constantes y largas horas, no sería extraño que los profesionales de TI experimentados se sientan un poco crujientes.

Pero Shahar Erez, director ejecutivo de Stoke Talent, considera que los empleados de más edad tienen experiencia ganada con mucho esfuerzo sobre lo que no ha funcionado en el pasado, lo que lleva a ideas sobre lo que tendrá éxito en el futuro.

Combinados con la percepción de otros empleados que utilizan nuevas técnicas, pueden brindar estabilidad y aportar una sensación de calma a situaciones difíciles.

“Los empleados mayores son muy valiosos porque tienden a sentir menos pánico cuando surgen desafíos importantes”, dice Erez. “Tienen más confianza en sus habilidades y son mejores para el cliente, lo que a veces es necesario cuando lo mejor para el departamento de TI es que trate directamente con los clientes”, enumera la ejecutiva.

Ella también desea veteranos de TI que puedan orientar a los empleados más jóvenes y menos experimentados.

“Sin duda, trabajar en equipo será mucho más eficaz que permitir que se desarrollen silos generacionales”, concluye.

5. Están sobrecalificados

Julie Rysenga, directora y consultora senior de 3LS Consulting, dice que un mito común en torno a los trabajadores tecnológicos experimentados es que los gerentes de contratación pueden pensar que tienen demasiada educación o experiencia para un puesto.

Para ella, los candidatos mayores de 40 años tienen una amplia y profunda experiencia que se puede utilizar en su beneficio cuando cambian de carrera.

“El primer paso es una revisión de las experiencias laborales y la identificación de las habilidades transferibles de esas experiencias a nuevos roles. Luego, los candidatos deben crear historias sobre estas habilidades que se puedan contar durante el proceso de entrevista. El objetivo de estas historias es demostrar el dominio de la habilidad transmitiendo experiencias laborales de la vida real”, explicó la especialista.

Richard Lubicky, fundador de RealPeopleSearch, dice que otro mito es que, una vez que los profesionales de la tecnología llegan a los 40, deberían comenzar a tener una visión más amplia y comenzar a planificar su próximo rol en consultoría u otros roles no tecnológicos.

“Creo que algunos conceptos erróneos comunes sobre el trabajo en TI después de los 40 serían que no son tan buenos como solían ser y deben tomarse las cosas con calma. No obstante, tienen más experiencia con las políticas, los procedimientos, los flujos de trabajo y las plataformas de la empresa que la generación más joven aún no tiene”, dice Lubicky.

6. Son menos productivos

Algunos pueden creer que los trabajadores veteranos no pueden manejar la carga de sus colegas más jóvenes, lo que los hace menos productivos, pero ese no es el caso, asegura Lloyd-Townshend.

“No se ha establecido una correlación entre el avance de la edad y la disminución de la productividad laboral. Si puede demostrar iniciativa, impulso e innovación, es tan probable que tenga éxito en un trabajo de TI como incluso el empleado con más experiencia allí”, señala.

Además, James Philip, director gerente de Employment Boost, dice que la madurez y confiabilidad que los profesionales veteranos de TI aportan al trabajo son beneficios menos evidentes.

“Con su carrera experimentada, usted es la persona con la que pueden contar para llegar siempre a tiempo, ser confiable, no cancelar los lunes y traer un enfoque maduro y sensato para resolver problemas. Tu valor es más que tus habilidades: son los rasgos de comportamiento los que te hacen más valioso”, dice Philip.

7. Sus salarios fuera del tope

Algunos profesionales de TI mayores pueden creer que su valor disminuye con el tiempo. Pero Haroon Sethi, director de tecnología y director ejecutivo de Proqura Technologies, dice que todo se trata de experiencia y mostrar el valor de la misma para obtener la mejor oferta al encontrar un trabajo técnico.

“Un concepto erróneo popular sobre las personas mayores de 40 años que trabajan en la industria tecnológica es que experimentan una caída en el salario”, dice.

Asegura que la verdad es que se sienten tan cómodos con la tecnología como la generación más joven y no tienen salarios más bajos.

“En realidad, sus salarios aumentan con el tiempo y la experiencia como lo harían en cualquier otra industria. Deben aprovechar el hecho de que son tan valiosos como la generación más joven y aprovechar para obtener salarios más altos. Si pueden demostrar su valía mostrando habilidades técnicas y experiencia relevante, pueden negociar una mejor oferta”, señala con convencimiento.

8. No pueden ser autodidactas

Lloyd-Townshend dice que las barreras para ingresar a roles tecnológicos se reducen para las personas de cualquier edad por la capacidad de autoaprendizaje en línea pero, nuevamente, algunos gerentes de contratación pueden asumir incorrectamente que los trabajadores veteranos de TI no pueden adquirir nuevas habilidades de esta manera.

“No hay ninguna razón válida para que los trabajadores mayores de 40 años crean que son menos capaces que cualquier otra persona”, dice.

Señala que, a menudo, escucha las preocupaciones de los trabajadores de este grupo demográfico acerca de haber tenido acceso a menos conocimientos y recursos en el pasado.

Considera que, si bien eso podría ser cierto, el alcance del aprendizaje en TI ahora es infinito, y muchos de ellos son gratuitos.

“Entonces, ya sea que aprenda de los capacitadores de YouTube, se embarque en esquemas de tutoría o decida avanzar en sus conocimientos y habilidades mediante la realización de algunas certificaciones, no tiene que permitir que estos mitos definan o limiten su progresión profesional y, en última instancia, su éxito”, concluyó.