El Trabajo híbrido y sus 10 beneficios ocultos

Combinar el trabajo híbrido (en persona y a distancia) tiene sus desafíos pero, si se hace bien, genera ventajas significativas.

Por Mary K. Pratt

Original de IDGN

La fuerza laboral híbrida llegó para quedarse. Casi todos los estudios e informes lo han dicho: Híbrida es la forma en que funcionará el mundo empresarial a partir de ahora.

Este cambio está muy avanzado, poniendo a prueba el liderazgo que, ahora, debe remodelar el espacio de oficinas y reorganizar los equipos.

Pero el entorno híbrido ya está mostrando aspectos positivos, especialmente en TI, donde los CIO han encontrado algunos beneficios sorprendentes al tener políticas más flexibles sobre dónde y cuándo trabajan sus empleados.

Al respecto, el CIO de Meta, Atish Banerjea señaló que, si bien el trabajo híbrido ha traído consigo su propio conjunto único de desafíos, los beneficios que ha creado para son importantes.

“El cambio nos sirvió como trampolín para ser pioneros en nuevas formas de trabajar, repensar completamente nuestra hojas de ruta y reinventar la colaboración mientras navegamos juntos por lo desconocido”, afirmó.

Por supuesto, no todos los ejecutivos se han beneficiado con el trabajo híbrido; y aquellos CIO que han visto las ventajas del mismo dicen que ahora deben administrar sus departamentos de nuevas formas para mantener y maximizar esas ventajas a largo plazo.

Vale la pena hacerlo, coinciden los líderes de TI, y señalan los siguientes 10 beneficios del trabajo híbrido que han mejorado sus equipos, sus operaciones de TI y, en última instancia, sus organizaciones.

1. El fin del persistente estigma del trabajo a distancia

Brad Stone, CIO de Booz Allen Hamilton, hizo que uno de sus principales trabajadores de infraestructura de TI se mudara de las oficinas de la empresa durante la pandemia.

El trabajador le dijo a Stone que sentía que no podría haber hecho la mudanza antes del COVID porque temía que trabajar de forma remota lo pondría en desventaja.

“Creo que el estigma era real, pero [la pandemia] cambió eso”, dice Stone.

Ahora es más probable que tanto los empleadores como los empleados vean a los trabajadores que permanecen total o parcialmente remotos como tan comprometidos como todos los demás.

“[La pandemia] Ha abierto la posibilidad de que las personas trabajen donde realmente quieren estar y lo hagan de una manera que no las ponga en desventaja en su trayectoria profesional”.

2. Un impulso para la contratación y la retención

Después de años de feroz competencia por el talento de TI, los CIO están disfrutando de un pequeño respiro, ya que muchos han podido eliminar o, al menos, aliviar los requisitos geográficos para las nuevas contrataciones y los trabajadores existentes.

“Aunque dificulta la forma en que trabajamos, la capacidad de ‘trabajar en equipo en cualquier lugar’ y de trabajar de manera distribuida brinda la posibilidad de contratar desde cualquier lugar”, dice Dom Price, un futurista del trabajo del fabricante de software Atlassian.

La mayoría de los demás han respaldado esa idea.

Alrededor del 94% de los consultados en la Encuesta Global de Trabajo Híbrido 2021 de las empresas de tecnología Riverbed y Aternity dijeron que el trabajo híbrido ayuda a reclutar talento.

Chris Conry, CIO de Fuze, un proveedor de comunicaciones unificadas basado en la nube, lo sabe de primera mano.

Conry dice que incluso antes de la pandemia era un gran defensor del modelo híbrido y no estaba demasiado ligado a las ubicaciones de las oficinas cuando buscaba nuevos empleados y analizaba la dinámica del equipo.

Aún así, él y la mayoría de su personal trabajaron al menos a tiempo parcial en una de las oficinas de la empresa, lo que estableció algunos parámetros geográficos en sus esfuerzos de contratación.

Pero el éxito del trabajo remoto casi a tiempo completo lo llevó a aflojar esos parámetros, lo que recientemente resultó en la contratación de un tecnólogo con sede en Dakota del Norte para la empresa con sede en Boston.

Agrega: “Pre-pandemia, no estoy seguro de que hubiéramos expandido la búsqueda a esa región”.

3. Una desaceleración en el aumento de la compensación laboral

En una nota relacionada, la capacidad de que los empleados de TI trabajen desde cualquier lugar ha aliviado parte de la presión al alza sobre los costos del talento, dice Dan Albright, presidente y director global de consultoría de NTT DATA Services.

Albright considera que esto ha sido más notorio para los CIO que reclutan talentos de nivel de entrada que están felices de quedarse donde están, un hecho que ha ayudado a controlar las grandes bonificaciones por firma y los costos de reubicación.

Reconoce que el entorno del trabajo híbrido emergente y el regreso anticipado a las oficinas pueden limitar parte de este beneficio financiero en el futuro, pero señala que los CIO con oficinas en regiones de alto costo podrían reclutar estratégicamente algunos empleados de áreas de costos más bajos para equilibrar los más altos. sueldos ofrecidos a quienes necesitan estar en el sitio.

4. Mayor productividad

Los líderes de TI dicen que ellos y sus equipos han disfrutado de un impulso de productividad en el nuevo mundo híbrido done el trabajo híbrido es el trabajo.

Señalan que los empleados remotos pueden hacer más trabajo porque no experimentan las interrupciones típicas en un entorno de oficina.

Y los equipos pueden reunirse más rápidamente, ya sea en línea o en una reunión híbrida, lo que ayuda a reducir el tiempo que las personas necesitan para ir y volver físicamente de las reuniones.

Jeff Wong, director de innovación global de EY, una empresa de servicios profesionales, dice que los trabajadores también están más concentrados y preparados para ponerse manos a la obra cuando se reúnen.

“Nos damos cuenta de lo valioso que es el tiempo que tenemos juntos, porque reconoces que no vas a poder pasar días o semanas con esta persona. Tienes dos o tres sesiones intensas con la misma. Ahora existe una mayor motivación para profundizar más rápido y ser efectivo y eficiente”, destaca.

5. Oportunidades para “volver a formar equipo”

Tanto el remoto como el trabajo híbrido brinda a los CIO la oportunidad de reconfigurar equipos basándose más, o incluso exclusivamente, en el conjunto necesario de habilidades complementarias en lugar de en la proximidad, como señalan los asesores de TI.

“En el pasado, el equipo podría haber tenido la tendencia a trabajar con las personas que estaban a su lado, solo porque eso es lo que ven. Ahora, con equipos remotos, la colaboración entre diferentes oficinas y diferentes países aumentó exponencialmente. Puede buscar un conjunto de habilidades dondequiera que resida”, señala Samir Datt, director gerente en la práctica de consultoría de tecnología en Protiviti.

Banerjea de Meta ha encontrado beneficios similares:

“Ya estábamos trabajando en una marca global de casilleros inteligentes que permiten a los empleados viajar sin problemas entre nuestros campus al reservar un escritorio y recoger una computadora portátil con su insignia. El cambio al trabajo híbrido nos impulsó a duplicar este flujo de trabajo”, señaló.

6. Y oportunidades para el trabajo de equilibrio de carga

De manera similar, algunos CIO han descubierto que el modelo híbrido y la flexibilidad que lo acompaña en los horarios de los trabajadores les permite extender la jornada laboral sin tener que agregar personal, requerir que los trabajadores extiendan sus horas o abrir oficinas en nuevas ubicaciones.

Por ejemplo, Datt dice que los empleados que comienzan temprano desde casa pueden trabajar en un proyecto y, luego, pasarlo a los miembros del equipo que optan por horas de inicio de la jornada laboral más tarde.

“Si tienes conjuntos de habilidades y diferentes equipos trabajando en diferentes momentos en diferentes geografías, puede pasar el trabajo de un lado a otro, mantener la pelota en movimiento y luego optimizar sus recursos”, señala. “Esta oportunidad está mucho más disponible ahora, pero los CIO deben buscarla y mover equipos o recursos para aprovecharla”.

Price de Atlassian también ha visto beneficios en la colaboración asincrónica que se ha vuelto más común en el entorno de trabajo híbrido.

Obtiene más comentarios – y más reflexivos – a medida que los equipos tienen más tiempo para contemplar ideas que durante las sesiones en persona.

Y recibe comentarios de los empleados más introvertidos de su equipo, los cuales se mostraron reacios a hablar durante las reuniones en persona, pero que se sienten cómodos reflexionando y luego respondiendo en línea.

7. Reuniones que funcionan para todos

Como la mayoría de los profesionales prepandémicos, Conry de Fuze recuerda lo que una vez implicaron las reuniones híbridas: los trabajadores se reunían en una sala de conferencias donde, a menudo, tenían discusiones paralelas para promover ideas mientras que los trabajadores remotos eran marginados y excluidos.

“La mayoría de las personas juntas en un espacio físico tendrían una experiencia completa reuniéndose con los otros participantes, y la pequeña minoria de las personas en la pantalla estaría en desventaja”, apunta.

Aunque esa experiencia no se ha eliminado por completo, los líderes de TI dicen que los últimos dos años han ayudado a sus equipos a ser más reflexivos sobre cómo interactúan con los demás, tanto cuando están completamente en línea como en reuniones híbridas.

“Ahora todo el mundo está en igualdad de condiciones. No hay ninguna ventaja en estar en la oficina. Todos están en la reunión de la misma manera ”, dice Conry.

Otros tienen una opinión similar. Price, por ejemplo, señala que su compañía está experimentando con el uso de avatares que se unen en una sala virtual.

“Es una herramienta con la que nunca nos hubiéramos molestado antes”, agrega.

Además, dice que su equipo tiene la política de estar todos en persona o en línea, para asegurarse de que nadie se sienta incómodo en una reunión híbrida, una política que no existía antes de la pandemia.

8. Habilidades de comunicación mejoradas

Jim A. Jorstad y su personal superior de la Universidad de Wisconsin-La Crosse vieron que el cambio al trabajo virtual y, luego, al híbrido limitaba las oportunidades informales e improvisadas para hablar con sus trabajadores.

Por lo tanto, tenían que ser más deliberados sobre la programación del tiempo para compartir información, y tenían que ser más efectivos al hacerlo, independientemente del canal de comunicación o si los trabajadores eran remotos, en persona o ambos.

Según Jorstad, CIO interino de la universidad, eso produjo ganancias en las habilidades de comunicación para todos.

Él y sus líderes superiores se vieron obligados a convertirse en presentadores más efectivos, más atentos a comprender las señales no verbales y más motivados para la participación de las personas.

“Programamos las comunicaciones para asegurarnos de que pudiéramos tener esta conexión y descubrimos que, en realidad, mejoraba las comunicaciones. Y no solo mejoró las comunicaciones con los empleados, también hizo que nuestros líderes tuvieran que dar un paso al frente”, aseguró

De hecho, Jorstad dice que el equipo de TI ha encontrado las comunicaciones mejoradas tan útiles que espera que continúen incluso cuando más personas regresen al trabajo en persona.

9. Más compromiso y empatía con los compañeros de equipo

Varios CIO dicen que el trabajo híbrido requiere que ellos y sus gerentes sean más deliberados a la hora de solicitar comentarios y opiniones del personal porque no estaban todos reunidos en un solo lugar al mismo tiempo.

Eso, a su vez, ha ayudado a impulsar el compromiso general.

Al mismo tiempo, los CIO dicen que ellos y sus trabajadores están más atentos a los desafíos que crean los entornos de trabajo tanto remotos como híbridos, habiéndolos experimentado de primera mano.

Como dice Banerjea: “Aprendimos una y otra vez que la empatía y la colaboración con todos los colegas es esencial para construir el futuro del trabajo y más allá”.

Destaca que permiten encuestas rápidas de opinión en toda la empresa para obtener información de su gente de forma regular a fin de determinar las necesidades más importantes para ser productivos y cómo pueden abordarse esos desafíos.

” Creamos intencionalmente oportunidades y productos que impulsan la conexión humana para que, ya sea que alguien se incorpore 100% de forma remota, parcialmente remota o en persona, se sienta igualmente conectado con nuestra gente y nuestra cultura”, asegura.

Las cifras del estudio de VMware de 2021 sobre el trabajo híbrido, The Virtual Floorplan: New Rules for a New Era of Work, respaldan esa observación:

Con el 75% de los encuestados diciendo que su conexión personal ha mejorado con al menos algunos empleados

El 67% dice que su colaboración en la organización ha mejorado

Y el 61% dice sentirse más valorado por sus colegas

Banerjea de Meta agrega:

“La pandemia cambió nuestra dependencia de la tecnología, así como nuestro enfoque hacia el bienestar y el compromiso de los empleados. Ambos son factores fundamentales en la configuración del lugar de trabajo híbrido de hoy y de mañana”.

10. Ascenso para el CIO, el equipo de TI y su trabajo

A medida que los CIO y sus equipos entregaron rápidamente las tecnologías que permiten los entornos de trabajo híbridos altamente digitales que prevalecen en muchas organizaciones, ganaron nuevos aliados y una voz más fuerte dentro de sus propias empresas.

“Algunos directores de TI me dijeron: ‘Finalmente, tengo líderes en mi negocio que entienden lo que hago’”, dice Price de Atlassian. “El impacto de la tecnología ha crecido drásticamente en los últimos 18 meses, por lo que ahora dicen:”¿Qué experimentos podemos realizar para hacernos más efectivos?” Y obtienen apoyo para esas conversaciones. Creo que es genial para los CIO y algo que deberían aprender a maximizar”.