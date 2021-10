Colaboración y cómo rediseñarla, webinar del 3 de noviembre

El trabajo híbrido tiene una compañera con altos requerimientos tecnológicos: la colaboración, cuyas variantes veremos en este evento.

Desde que surgió la pandemia del COVID-19 se han escrito ríos de tinta sobre la forma en que el mismo ha impactado el mercado laboral y nuestra forma de trabajar.

Pero lo cierto es que apenas estamos descubriendo estos impactos y la forma en que EFECTIVAMENTE se ha transformado no sólo el mercado y las relaciones laborales sino, también, la manera en que interactúamos unos con otros para realizar nuestros quehaceres cotidianos.

De hecho, uno de los hallazgos que emergen en los intentos de interpretar las nuevas relaciones laborales es que equipos más interactivos, con mayor y mejor gestión de la colaboración evitan las jornadas extendidas y permiten retrasar el burnout, entre otros males del trabajo desde casa.

No obstante, estamos justo en el momento en que estos aprendizajes se están construyendo sobre la marcha: saber qué funciona mejor o peor es in retos que llevará tiempo y más investigación.

Los cambios por venir

La capacidad de colaborar por un objetivo común es lo que lleva a las empresas hacia el siguiente nivel.

Al combinar tecnología de punta con el poder de la colaboración humana, las organizaciones dan grandes pasos hacia adelante.



Tales principios son las bases del seminario “Rediseñando la colaboración” de Logitech, en el cual la empresa mostrará su más reciente tecnología de cámara para pizarras, Logitech Scribe.

Igualmente, el evento virtual contará con la participación especial de un artista quien, a través de dibujos, nos ayudará a contarles la historia de la innovación de Logitech.



Dedicado a colaboradores y creadores, el evento es promovido como “ameno e interactivo”.

Veamos las coordenadas:



Hora del webinar:

11 am EST

12 pm hora de Buenos Aires

11 am hora de Miami, Santiago, y Santo Domingo

10 am hora de Ciudad de México, Bogotá, Tegucigalpa, Lima, y Ciudad de Panamá

9 am hora de San José, Costa Rica

Para registrarse y participar, haga clic aquí