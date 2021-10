Proteção do data center em apenas quatro etapas

Segurança que supera os desafios de hoje.

Os CISOs e suas equipes de segurança encaram cada vez mais desafios na tentativa de proteger os negócios contra ataques cibernéticos:

Novo campo de batalha das ameaças cibernéticas é o interior do data center.

As equipes têm pouca ou nenhuma visibilidade do tráfego leste-oeste.

As ameaças que ultrapassam o perímetro podem se mover lateralmente sobre o tráfego permitido no data center quase sem interrupções.

Os modelos de home office e a infraestrutura de desktop virtual (VDI, pela sigla em inglês) permitem que o tráfego chegue diretamente ao data center, expondo a ameaças as cargas de trabalho em execução.

As soluções de segurança tradicionais com base em appliances não são eficazes para dar visibilidade do tráfego leste-oeste e impedir o movimento lateral das ameaças.

É por isso que as empresas estão adotando o firewall definido por serviço da VMware, um firewall interno distribuído que protege todo o tráfego leste-oeste com segurança intrínseca à infraestrutura, o que simplifica radicalmente o modelo de implantação.

Para saber mais sobre os desafios dos controles de segurança de rede tradicionais para proteger as cargas de trabalho modernas, baixe o white paper Cinco requisitos essenciais para firewalls internos no data center.