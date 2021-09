Nubank: ¿logrará avanzar más entre las mayores fintechs del mundo?

La fintech Nubank contrató un equipo para lograr en bolsa una capitalización de US$ 55.400 millones, superando a los mayores bancos de Brasil.

Las startups latinoamericanas no sólo tienen un buen año de duración prolongada: algunas están decididas a hacer una cambio en la percepción que se tiene de ellas.

Y, por supuesto, muchas ya han superado la condicción de startups e intentan dejar atras la de scale-up.

Cuánto de eso se debe a la necesidad de la población de tener mecanismo de pago y ahorro electrónicos en tiempos de pandemia es, todavía, objeto de estudio y debate, especialmente porque la pandemia aún no termina y el cambio de hábitos de compra, uso de eCommerce y manejo de efectivo no parece ser reversible.

Lo cierto es que estas empresas están aprovechando al máximo este tiempo, en especial la fintech Nubank.

Esta no sólo planea su salida a la Bolsa. Además, espera lograr una capitalización mayor a la que tiene al día de hoy el mayor prestamista de Brasil: Itaú Unibanco Holding SA.

Así lo ha señalado fuentes vinculadas al equipo de especialistas financieros contratados por la empresa para lograr este objetivo.

Aún no hay fecha para la salida a bolsa.

Superar barreras

Pero, ¿es posible que Nubank supere la valoración de US$ 55.400 millones que, actualmente, tiene Itaú?

Hay tres datos para creer que sí:

En la reciente ronda de financiación Nubank, liderada por Berkshire Hathaway Inc. de Warren Buffett, la empresa fue valorada en US$ 30.000 millones. El equipo de banqueros de Nubank – liderado por unidades de inversión de Morgan Stanley, Goldman Sachs y Citigroup – han propuesto una valoración de hasta US$ 100.000 millones por la fintech brasileña. Nubank tiene 40 millones de clientes en América Latina y es el séptimo unicornio más valioso del mundo.

No obstante, especialistas en el mercado bursátil estadounidense han señalado que es poco probable que Nubank alcance una capitalización US$ 100.000 millones, lo que la coloca más cerca de superar a Itaú Unibanco Holding SA. y, con ello, situarse entre las mayores fintech del mundo, por delante de Robinhood Markets Inc.

Nubank actualmente se encuentra por detrás de las fintechs Stripe, Klarna y Revolut.

¿Nubank seguirá en esta liga luego de su salida a bolsa o comprará un banco como ya lo hizo la fintech mexicana Credijusto?

La adopción de medios de pagos digitales ltetnativos sigue creciendo en la región. En el mundo fintech, aún hay mucho que ver.

Con información de América Economía