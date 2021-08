Estos son los procesadores que podrán ejecutar Windows 11

Al momento de actualizar una PC a la última versión de Windows, solo pensábamos en el performance de los procesadores, de cualquier CPU. Con Windows 11, cambia la historia.

Los procesadores que podrán ejecutar Windows 11 fueron publicados por Microsoft, lo cuál suma una nueva capa de restricciones para la instalación de la siguiente versión de su sistema operativo.

Microsoft definitivamente está tomando el ejemplo de Apple en cuanto a su actualización a Windows 11. Es decir, la siguiente versión de su sistema operativo vendrá con una serie de restricciones de hardware mucho más estrictas que en las ediciones anteriores. Windows 11 añade requisitos de seguridad más estrictos, como la necesidad del Trusted Platform Module 2.0 y capacidades para utilizar el Secure Boot. Incluso, la compañía publicó una lista con los procesadores específicos que están soportados para la próxima era de Windows.

CPU que podrán ejecutar Windows 11

A pesar de esta lista, todavía quedan muchas cosas incognitas sobre los criterios que determinaron cuáles CPU serían compatibles con Windows 11. Por ahora, si tienes curiosidad por saber si el procesador de tu PC pasa el corte, hemos creado una lista con los CPU que admitirán la nueva versión del Sistema Operativo de Microsoft.

¿Tu procesador no aparece como compatible? Tranquilo, ten en cuenta que aún falta tiempo para la liberación de la versión definitiva de Windows 11. Lo que significa que si tu procesador no figura en la lista a continuación, no necesariamente significa que no vayas a poder instalar Windows 11 en tu sistema. Microsoft podrá hacer inclusiones a medida que se acerca la fecha de salida.

Actualizaremos con más información en caso de que Microsoft haga nuevas adiciones.

Procesadores Intel compatible con Windows 11

Por el momento, los procesadores Intel compatibles con Windows 11 son los lanzados desde mediadidos de 2017 en adelante. Es decir, CPUs de 8va generación y posteriores. Microsoft tiene la lista completa en su sitio, que incluye chips Pentium, Celeron y Xeon. Para facilitar el análisis, sintetizamos la lista a los procesadores más comunes disponibles en el mercado.

Intel Core 8va generación (“Coffee Lake,” “Whiskey Lake,” “Amber Lake”)

Desktop

i3-8100

i5-8400/8600/8600K

i7-8700/8700K/8086K

Portátil

m3-8100Y

i3-8130U/8145U/8100H

i5-8200Y/8250U/8250U/8400H

i7-8650U/8665U/8750H

Intel Core 9na generación (“Coffee Lake Refresh”)

Desktop

i3-9100

i5-9400/9600/9600K

i7-9700/9700K

i9-9900/9900K

Intel Core 10ma generación (“Comet Lake,” “Ice Lake,” “Amber Lake”)

Desktop

i3-10100

i5-10400/10600.10600K

i7-10700/10700K

i9-10900/10900K

Portátil

i3-10100Y/10100U

i5-10210U/10200H/10400H

i7-10510U/10710U/10750H/10850H

i9-10980HK

Intel Core 11va generación (“Tiger Lake”)

Desktop

i3-11100

i5-11400/11600/11600K

i7-11700/11700K

i9-11900/11900K

Portátil

i3-1115G4

i5-1135G7/11300H

i7-1165G7/1185G7/11375H

Procesadores AMD compatibles con Windows 11

AMD confirmó que todos los procesadores Ryzen son compatibles con Secure Boot, SVM y fTPM 2.0. Sin embargo, esta información no cambia la lista oficial de compatibilidad de Microsoft. Sin embargo, en teoría, las CPUs Ryzen de primera generación se ajustarían a los criterios publicados para Windows 11, lo que pone de manifiesto por qué Microsoft debe aclarar más los requisitos de hardware de Windows 11.

AMD Ryzen 2000 series (Zen+, Zen*)

Desktop

Ryzen

3 2300X

5 2600

7 2700/2700X

Threadripper 2920X/2950X/2970WX/2990X

AMD Ryzen 3000 series (Zen 2, Zen+**)

Desktop

Ryzen

3 3100

5 3600

7 3700X

9 3900/3900X/3950X

Threadripper 3960X/3970X/3990X/3995WX

3 3200G**

5 3400G**

Portátil**

Ryzen

3 3300U

5 3500U/3550H

7 3700U/3750H

AMD Ryzen 4000 series (Zen 2)

Desktop

Ryzen

3 4300G

5 4600G

7 4700G

Portátil

Ryzen

3 4300U

5 4500U/4600H

7 4700U/4800HS/4800H

9 4900HS/4900H

AMD Ryzen 5000 series (Zen 3)

Desktop

Ryzen

5 5600X

7 5800X

9 5900X/5950X

Portátil

Ryzen

3 5400U

5 5600U/5600HS/5600H

7 5800U/5800HS/5800H

9 5900HS/5900HX/5980HS/5980HX