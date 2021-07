RPA, un mercado que superará los US$ 1.800 millones en 2021

Los desarrolladores participantes en la encuesta UiPath coincidieron con los pronósticos sobre RPA de IDC, Gartner y Forrester, entre otros.

La pandemia aceleró nuestros deseos y expectativas de innovaciones tecnológicas: queremos que las promesas de todo lo posible esté a nuestro alcance y disposición. Lo más temprano que sea posible.

Pero la disrupción no es producto de la generación espontánea: requiere ser concebida y programada en la mente de alguien. Debe ser probada, validada en mas de una forma, de preferencia.

Por eso es tan importante The State of the RPA Developer Report 2021, mejor conocida como UiPath:

Más de 1.000 profesionales hablaron sobre la realidad y expectativas del mercado de automatización de procesos robóticos (RPA, por sus siglas en inglés).

Se estima, entre otras cosas, que este mercado generará ingresos por US$ 1.890 millones, no en el futuro: EN EL 2021.

La investigación apunta a que RPA continúa en trayectoria de alto crecimiento:

La consultora Gartner proyecta que los ingresos globales del software RPA alcancen los US$ 1.890 millones en 2021.

Esto equivale a un aumento del 19,5% con respecto a 2020.

¿Efecto Covid?

Pero ¿por qué la pandemia ha resultado un catalizador tan poderoso? ¿Cómo expectativas afiebradas por la reclusión lograron transformarse en inversión y ventas crecientes?

Pues, aunque parezca mentira, parece que fue precisamente eso: la reclusión. Y es que la afluencia de información transmitida así como el desafío de administrar a los empleados que trabajan de forma remota mostraron la importancia de la transformación… y la automatización.

En el caso de la RPA, la misma permitió una resolución de problemas más eficaz a medida que se crearon nuevos códigos de procedimiento como resultado de la pandemia mundial.

Esto ha aumentado la necesidad de mejorar la capacidad operativa a medida que los recursos se estiran al límite, lo cual hace que se espere que el uso de RPA continúe creciendo incluso después de que COVID-19 esté bajo control, sea lo que sea que esto signifique en términos prácticos.

Lo cierto es que las consecuencias de la pandemia han contribuido a la construcción actual de este mercado y siguen influyendo en el mismo.

En primera línea

Los resultados de The State of the RPA Developer Report 2021, UiPath, apuntan à très consecuencias fundamentales de lis cambios propiciado por el Covid-19 en el mercado de RPA:

1. Crecimiento

La evaluación de la vicepresidenta de Gartner Research, Cathy Tornbohm, es oficial y mantiene los pronósticos que la consultora viene realizando desde 2020.

“Gartner anticipa que la demanda de RPA crecerá y los proveedores de servicios ofrecerán soluciones RPA a sus clientes de manera más consistente debido al impacto de COVID-19″, afirmó.

2. Necesidad de adopción

Por su parte, el Gerente de Ventas de UiPath para América Latina, Haig Hanessian, destacó que le estudio apunta hacia la adopción de RPA en sectores de industria y tipos de empresa que estaban indiferentes al proceso antes de la crisis generada por el SAR-CoV2.

“Disminuir la dependencia de una fuerza de trabajo humana para los procesos digitales de rutina será más atractivo para los usuarios finales”, explicó.

3. Reducir riesgos, aumentar resiliencia

Hanessian destaca que el aumento de uso no es un hecho fortuito ni pasajero. Señala que un estudio de la firma estadounidense de consultoría de gestión Bain & Company apuntaba à que las razones para adoptar la automatización en las empresas han variado antes y durante la pandemia.