Arquitecturas multicloud y sus 11 secretos más oscuros

En muchas situaciones, las arquitecturas multicloud tienen más sentido. Pero jugar en el campo nos expone a costos y problemas ocultos.

La computación en la nube es una cornucopia digital de opciones para deslumbrar los ojos de todos: desde el CIO con los agregados a una hoja de cálculo hasta el becario con contenedores.

Esos servidores con 24 GB de RAM se ven bien y también lo hace el nuevo sistema de clasificación de imágenes de IA. Oh, ¿qué es eso de ahí? ¿Almacenamiento de objetos a largo plazo? Dame un par de billones de bytes de eso también.

Si las opciones de un proveedor en la nube son buenas, ¿por qué no dos? ¿O tres? ¿O “N”? Todo el mundo sabe que la tarea se expande para llenar el escritorio y cada receta crece en complejidad para ocupar espacio en el mostrador.

Es natural que el arquitecto moderno considere la idea de expandirse por todo Internet para aprovechar todo lo que está disponible.

Existen muy buenas razones prácticas por las que las arquitecturas multicloud tienen sentido. Más nubes significan más:

Opciones para API

Ubicaciones para centros de datos…

… y una lista aún más larga de algoritmos de inteligencia artificial que podrían funcionar.

Cuando aparezcan nuevas mejoras, un equipo de arquitectos que esté abierto a múltiples nubes será lo suficientemente ágil como para aprovecharlas al máximo.

También existe el deseo de luchar contra el bloqueo de los proveedores. Cuando llega el momento de renovar el contrato, los precios suben hasta encontrar algo de competencia.

Agregar agilidad multinube a la arquitectura desde el principio facilita el cambio cuando el equipo de ventas del proveedor quiere exprimir a su empresa. Después de todo, siempre hay algo irresistible en el sueño de trasladar su empresa a otro proveedor en un fin de semana.

Pero todas estas ventajas tienen un precio. Permanecer lo suficientemente ágil para disfrutar de la competencia tiene un lado oscuro que solo puede volverse obvio después de varias semanas, meses o incluso años.

Estos son algunos de los peligros ocultos de las arquitecturas multicloud que pueden surgir para socavar su experiencia.

1. Perder la excelencia patentada

Muchas partes de la nube moderna son productos básicos. Todo el mundo vende instancias con cantidades variables de RAM y la opción de su versión favorita de Linux. Todo el mundo almacena sus bits en cubos.

Pero entre todas estas opciones comunes y corrientes hay algunas herramientas tan únicas como poderosas que son – en gran parte – propietarias.

La base de datos principal de Oracle, Firebase de Google y la pila .Net de Microsoft son solo algunas de ellas.

El imperativo de la multinube puede dificultar el aprovechamiento completo que todas estas herramientas ofrecen porque es difícil duplicarlas en otra nube.

Si su objetivo es asegurarse de tener otras opciones que puedan cambiarse a producción en cualquier momento, es posible que no pueda disfrutar de las opciones verdaderamente inteligentes que aparecen.

Aún puede hacer excepciones para una parte de su pila. Pero el mayor precio de jugar en el campo es nunca casarse con una herramienta excepcional.

2. La tiranía de la elección

A los críticos del capitalismo de mercado tardío les gusta aferrarse a los extremos, como el hecho de que algunos centros comerciales tienen tiendas individuales que no hacen más que almacenar miles de diferentes tipos de calcetines.

Si bien estos críticos probablemente nunca hayan experimentado las alegrías del comunismo soviético tardío, donde solo había una opción en los días buenos, tienen razón.

Tomar decisiones lleva tiempo.

La tiranía de la elección nos obliga a hacer hojas de cálculo y listas de verificación que son revisadas por comités sentados en reuniones, todo para recortar algunas fracciones de centavo de las tarifas por hora.

3. Cambios de malabarismo

Muchas partes de la nube son productos automatizados que son bastante intercambiables, pero siempre hay pequeñas diferencias a las que su equipo debe realizar un seguimiento.

Quizás una nube haya cambiado a PHP 8 antes que la otra.

Quizás otra cambie el modelo de precios para penalizar el ancho de banda saliente.

Más proveedores y más socios significan más anuncios por correo electrónico, videoconferencias y, tal vez algún día, más publicidad en las conferencias anuales en persona en complejos turísticos elegantes.

Aparte de la diversión extra en las fiestas, todo es más trabajo para todos los miembros del equipo.

El precio de la libertad multinube significa una vigilancia eterna sobre anuncios, comunicados de prensa y correos electrónicos de múltiples proveedores.

4. Estándar, no estándar

A los adolescentes les gusta sondear las profundidades de la sinceridad con frases como “bromeando / no bromeando”.

También lo hacen los escritores estándar. En teoría, Internet está entretejido con estándares elaborados y bien especificados que garantizan que todo sea interoperable.

A menudo hay mucha verdad en esto, pero nunca es perfecto. Siempre habrá una pequeña diferencia entre su versión de Ubuntu o Python, o algún otro llamado estándar, y su código fallará e, incluso, vomitará cuando lo descubra.

Difundir su código alrededor de múltiples nubes aumenta las posibilidades de encontrar estas pequeñas diferencias que, de alguna manera, logran aparecer tarde el sábado por la noche o durante sus vacaciones.

5. Latencia

Enviar paquetes entre máquinas en el mismo bastidor, generalmente, será más rápido que enviarlos a un centro de datos diferente en el otro lado del mundo.

Asumir la estrategia de arquitecturas multicloud probablemente supondrá retrasos más largos si va a aprovechar esos precios bajos en el almacenamiento en la Antártida.

Esto no siempre es importante. Algunos paquetes no necesitan viajar rápidamente. Hay muchos cálculos en segundo plano que no necesitan velocidad.

Pero para las rutinas principales que impulsan las partes más interactivas de cualquier aplicación, ayudará tener los microservicios centrales ejecutándose en las proximidades.

6. El entrenamiento se multiplica

Invertir en una nube significa conocer los detalles y las interfaces idiosincráticas de la visión de una empresa.

Invertir en múltiples nubes significa hacerlo una y otra vez.

También el equipo deberá adquirir experiencia una y otra vez.

Sí, hay algunas buenas opciones que simplifican esto. Backblaze, por ejemplo, tiene una API de almacenamiento que imita los buckets S3 de Amazon.

Pero esos clones son una excepción. N opciones significa N veces el entrenamiento.

7. Los modelos de precios enturbian las aguas

Hay pocas cosas más parecidas a una mercancía que una instancia moderna que ejecuta un sistema operativo de código abierto popular.

Si bien elegir el precio más bajo por hora parece una métrica fácil, a menudo hay otros costos que terminan importando.

Algunas nubes, por ejemplo, cobrarán por los datos que salen de sus centros. Otros tienen mejores recompensas por compromisos a largo plazo.

Los modelos de precios a menudo tienen varios ejes y necesitará estimaciones bastante buenas para comenzar a elegir el que le ofrezca el precio más bajo.

Los productos pueden parecer commodities, pero los modelos de precios no lo son.

8. Mentalidad del mínimo común denominador

La elección de opciones de productos básicos hace que sea más probable que entregue un commodity.

Es posible que su equipo pueda hacer magia y agregar características maravillosas a sus capas de código, pero esto es un poco más difícil de superar cuando comienza con lo mínimo.

Muchos trabajos no requieren demasiada inteligencia. Muchas tareas se resuelven mejor con la solución más simple.

Pero para esos momentos en los que busca las estrellas, es posible que solo haya una mejor opción.

Las arquitecturas multicloud tienden hacia el mínimo común denominador de todo.

9. Perder precios al por mayor

Los proveedores de la nube ofrecen grandes descuentos a las empresas que compran al por mayor, especialmente si asumen compromisos a largo plazo con años de anticipación.

Permanecer ágil y listo para saltar a una nueva nube significa evitar este tipo de bloqueo y los precios con descuento que pueden conllevar.

Distribuir sus gastos en varias nubes hace que sea más difícil obtener grandes descuentos por volumen para compromisos realmente grandes.

10. La complicada matemática de la confianza

Es justo tener cuidado de no confiar en nadie en los negocios.

Es inteligente evitar poner toda su confianza en un solo proveedor.

Pero jugar en el campo significa depositar su confianza en más entidades y eso tiene el efecto perverso de multiplicar las probabilidades de decepción o traición total.

Es posible que no confíe tanto en cada uno de sus múltiples proveedores de nube individualmente, pero la cantidad total de confianza requerida para mantener las cosas en funcionamiento parece multiplicarse.

11. Aumento de la probabilidad de grietas legales

Una de las ventajas de seguir con un proveedor es que es más difícil para el proveedor culpar a otra persona.

Imagine que compra un seguro contra incendios de una empresa y un seguro contra inundaciones de otra. Si una inundación provoca un incendio eléctrico, puede apostar a que ambos estarán de acuerdo en que es el trabajo de la otra empresa pagar el reclamo.

Adoptar arquitecturas multicloud significa más que simplemente atravesar múltiples acuerdos predeterminados y negociar múltiples contratos.

Significa que es más fácil que existan brechas entre ellos y parece más fácil caer en estas grietas.