Conectividad, ciberseguridad y nube hoy en el foco del MWC

La opción de conectividad satelital que representa la Starlink de Musk también se hizo presente en la discusión del MWC de Barcelona.

En la primera edición híbrida del Congreso Mundial de tecnología Móvil (MWC, por sus siglas en inglés) en Barcelona, los temas que protagoniza la “Nueva Normalidad” han tomado el centro del debate, con una buena participación de las figuras principales participación online.

Reunidos bajó el tema de “El futuro digital”, los CEO de Verizon, AWS, Qualcomm, Kaspersky y Tesla abordaron los cruciales temas de la nube, la conectividad tanto 5G como satelital, y la ciberseguridad así como sus perspectivas en el corto y el mediano plazo.

Todos reconocieron que la pandemia ha supuesto grandes retos tanto para la sociedad como para el sector que, sin embargo, han logrado potenciar las herramientas digitales que ha permitido mantener la innovación.

Al respecto, Hans Vestberg, presidente y CEO de Verizon reconoció una profunda aceleración de las tendencias y los tiempos.

“En un año de pandemia cumplimos con objetivos previstos para los próximos cinco y siete años”, destacó.

Por su parte, el CEO de Amazon Web Services (AWS), Adam Selipsky, hizo hincapié en que la industria de las telecomunicaciones no sólo requiere innovación en el desarrollo de su propia infraestructura de redes sino que, también, hoy en día se ha hecho evidente la necesidad de contar con infraestructura de centro de datos.

“Esto puede ser muy lento y costoso. De ahí la importancia de llevar el modelo de los servicios en la nube a los operadores que les permite ganar flexibilidad y enfocarse en lo que realmente importa: crear servicios innovadores para sus clientes”, afirmó.

Conectividad y satélites

Selipsky refirió todo y resaltó la versatilidad de los servicios de nube que, inclusive, proporcionan soluciones de IA y Aprendizaje Automático luego de anunciar que la importante empresa de telecomunicaciones suiza Swisscom, les ha seleccionado como principal proveedor de nube pública. Para ello la Región AWS Europa (Zúrich) estará disponible en 2022 será el centro para acelerar su transformación digital y avanzar hacia una red 5G nativa.

En este sentido, el tema de conectividad también fue abordado por los presidentes y CEO tanto de Qualcomm, Cristiano Amon, como de Tesla, Elon Musk.

Amon, luego de anunciar el lanzamiento de la segunda generación de su plataforma Qualcomm 5G RAN para celdas pequeñas (FSM200x); la tarjeta diseñada para facilitar la implementación de plataformas RAN, Qualcomm 5G DU X100; y la nueva plataforma móvil Snapdragon 888Plus 5G, que se suman al lanzamiento en febrero de Qualcomm Snapdragon X 65, el primer procesador capaz de ofrecer hasta 10 Gbps en descarga.

“Está diseñado para admitir funciones actualizables para smatphones, banda ancha móvil, acceso inalámbrico fijo, IoT industrial y redes privadas 5G”, destacó.

Por su parte, el emprendedor Elon Musk siguió impulsando los servicios de telefonía e Internet satelital Starlink que, si bien aún tiene el reto de mejorar sus costos para una mayor competitividad de pre ios, sigue siendo una alternativa importante para empresas, comunidades y personas que se encuentran en zonas distantes con baja conectividad.

La división Starlink de SpaceX lanzó su “programa Beta Better Than Nothing” en Estados Unidos en octubre pasado, con velocidades de datos de hasta 150 megabits por segundo. Además de los costos US$ 100 o más), algunos usuarios se quejan de sensibilidad al clima, propios de la Internet por satélite.

Kaspersky y la otra pandemia

Mientras que, en su intervención, el presidente de la empresa de ciberseguridad homónima, Eugene Kaspersky, refiere que más allá de los retos de la conectividad, la transferencia de datos tiene que enfrentar la pandemia de malware que se ha generado la crisis del COVID-19.

El CEO aseguró que la gravedad de la situación impone una estrategia similar a la que se está utilizando con el SAR-CoV2. Es decir:

“Un enfoque transición al que permita pasar de la ciberseguridad a la ciber inmunidad”.

Durante su intervención presencial en el MWC 2021, abogó porque los sistemas de información se diseñen y construyan para asegurar un ecosistema en el que todo está conectado pues el sistema actual ha propiciado la actual crisis de ataques masivos.

“Este tipo de crimen se ha convertido en un problema global. Técnicamente podemos manejarlo, pero las bandas de ciberdelincuentes son capaces de crear contenido malicioso cada vez más complicado y quienes los combatimos hemos de estar en alerta permanente”, advirtió.