Conrod Kelly asume como nuevo CEO de MSD Chile

Nacido estadounidense y con más de doce años de experiencia en el sector y la investigación farmacéutica, Conrod Kelly asume la Gerencia General de MSD.

Su hoja de vida profesional es intachable pero, además, es bastante original.

Reconocido por Medical Marketing & Media en la inauguración “40 Under 40 in Healthcare”, Conrod Kelly es visto como un pionero por su trabajo en la película “A Touch of Sugar”, la cual ganó 15 premios de la industria, incluido el Premio de Medios de las Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

También fue destacado como “Top Black in Healthcare” por la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. Y, además, fue Galardonado con el premio como “Líder joven” del Foro Económico Mundial.

Así que decir que el nuevo Gerente General de Merck Sharp and Dohme (MSD) es:

Licenciado y Master en Administración de Empresas de la Universidad Agrícola y Mecánica de Florida…

… y ha continuado su educación ejecutiva en la Universidad de Pensilvania y en la Universidad de Duke…

… para ser un profesional exitoso de la industria farmacéutica…

… con 12 años de experiencia, sólo en (MSD) es quedarse corto y no hacerle ninguna justicia.

Reto Chile

Su experiencia dentro de la compañía farmacéutica incluye el liderazgo comercial en EE. UU. de las franquicias de

Diabetes

Anestesia

Cirugía

Y Alzheimer

También desde el 2019 desempeñó el cargo de Director Ejecutivo del área de Asuntos Gubernamentales, específicamente del área de Equidad en Salud, puesto donde desarrolló estrategias que combinaban el análisis de datos, las soluciones digitales, las asociaciones estratégicas y las políticas públicas para reducir las disparidades en la salud.

En su llegada a Chile, Conrod viene a liderar una compañía que entre los principales desafíos que enfrenta está:

Avanzar en el posicionamiento y acceso…

… para sus terapias innovadoras para cáncer y VIH;

Y continuar con el desarrollo de estudios clínicos en diversas áreas…

… ámbito en el cual tiene un marcado liderazgo en el país.

Miembro del grupo de trabajo sobre Determinantes Sociales de la Salud y del Consejo de Futuros Globales del Foro Económico Mundial, Conrod Kelly es autor de diversas publicaciones y speaker en el área de la salud, marketing y el negocio farmacéutico.

Con experiencia en Johnson y Johnson y GlaxoSmithKline anteriormente, llegó a MSD en Estados Unidos en el 2011 y desde ese año ha tenido una carrera ascendente, que lo ha llevado la Gerencia General en MSD Chile.