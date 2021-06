Jornadas laborales extensas, ¿qué dicen los expertos?

El mal de las jornadas laborales extensas que tiene al menos 30 años en Japón se extiende con cada vez con más rapidez en la era del teletrabajo.

Porque, ciertamente no es nuevo, pero las nuevas condiciones de trabajo generadas a raíz de la pandemia podrían agravar en mucho la situación.

Y es que un estudio de OIT-OMS deja en evidencia graves consecuencias aparejadas con la carga laboral y el aumento del teletrabajo.

Ahora que, literalmente, miles de millones de personas y organizaciones han optado por el teletrabajo como medio para seguir produciendo, los riesgos de los excesos y la necesidad del establecimiento claro de límites se ha hecho más difícil y evidente.

Pues, aunque los beneficios que conlleva el trabajo tanto remoto como híbrido son muchas, se han detectado ciertos problemas ligados específicamente al incremento de las jornadas laborales.

“Trabajar 55 horas o más a la semana aumenta en un 35% el riesgo de presentar un accidente cerebrovascular y en un 17% el riesgo de morir a causa de una cardiopatía isquémica”, reveló la investigación.

Cabe destacar que el estudio fue realizado mucho antes de la pandemia y, aunque no se ha actualizado, hoy sus cifras resuenan con fuerza si consideramos que la carga horaria creció al menos DOS (02) horas diarias.

La otra pandemia

Por fortuna y mientras llegan (si llegan) las cifras globales de la OMS – organización que, por ahora, está ocupada en otras cosas -, u reporte de ManpowerGroup Chile apunta a que este tema no puede quedar por fuera de la agenda regional.

“Es un tema importante de cara al futuro del trabajo y de la relación que ya mantienen las empresas con sus talentos. En nuestro estudio: ‘Top 21 Trends for 2021: Transforming Talent and the Future of Work’, existe un apartado en el que se hace hincapié, en la responsabilidad de las instituciones, para crear mayor flexibilidad para los colaboradores y, sobre todo, para cuidar su bienestar”, explicó la Gerenta de People & Culture de ManpowerGroup Chile, Andrea Gamboa.

Según este informe uno de sus grandes focos es la “Elección Individual”: esencialmente, el trabajador llevará sus necesidades individuales a la cúspide del orden jerárquico, exigirá mayor flexibilidad y autonomía, pensando en primer lugar en su salud física y mental.

Los datos respaldan la anticipación de esta conducta:

DOS (02) de cada TRES (03) (63%) de los trabajadores priorizan la salud y el bienestar antes que…

… nuevos modelos de trabajo, los cuales cuentan con un 37%…

… y la capacitación, que obtuvo el 30% de las preferencias.

¿Nuevo reto o el mismo ampliado?

Tales resultados indican que las tendencias actuales y futuras del trabajo proponen que exista un nuevo equilibrio de las responsabilidades, permitiendo el cuidado de los trabajadores junto a la posibilidad de lugares de trabajo híbridos, situados en hogares multifuncionales.

En teoría, los países de la región mantienen un estándar por debajo de Chile, donde las horas de trabajo reguladas son 45 horas semanales, en intervalos de 10 horas diarias.

Pero varios expertos señalan que, por el teletrabajo, las jornadas han ido, paulatinamente, en aumento en todo el mundo.

“El desafío que hay por delante es enorme, y es de suma importancia que las organizaciones tomen las riendas del asunto”, señala Gamboa.

Al respecto, la OMS ha hecho énfasis en la importancia de que los gobiernos adopten medidas que garanticen o hagan cumplir sus regulaciones laborales existentes, para que se respeten los horarios.

Tantos los departamentos de Recursos Humanos como los líderes de equipo deben asumir que, hoy por hoy, para evitar enfermedades que se prolonguen más allá del Covid, hay que aprender y ayudar a nuestros colaboradores a desconectarse.

“Sabemos que el teletrabajo, pese a tener variados beneficios también ha ido borrando las fronteras, entre los quehaceres domésticos y los deberes laborales. Por lo tanto, las organizaciones deben entregar garantías concretas para una correcta combinación de vida laboral y bienestar”, concluyó Gamboa.