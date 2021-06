Reuniones híbridas: sepa por qué mejorarán la colaboración

¿Desaparecerá el lugar de trabajo? Un estudio de BARCO apunta a que los colaboradores apuestan por las reuniones híbridas y un sistema flexible.

No, no hay contradicciones. A todo el mundo no le gusta estar solo trabajando desde casa y la interacción social es añorada por muchos.

Sin embargo, lo sembrado en este año y medio de pandemia ha dado frutos y los colaboradores esperan que la propuesta por venir sea amplia, flexible y que combine el ir a la oficina y trabajar desde casa de maneras que se ajusten a los mejores talentos de todos.

El trabajo híbrido avanza hacia el trabajo hecho a la medida. O algo parecido. Al menos es la tendencia que se revela en la más reciente investigación internacional de empresa Barco en la que se entrevistó a 1.750 trabajadores administrativos (que realizan trabajos de “oficina” incluso si actualmente lo hacen desde el hogar).

Sin duda, lo más destacable de este resultado es que el número de empleados que desean trabajar desde su hogar en forma permanente resulta notablemente pequeño:

85% de la población activa desea volver a la oficina y retomar el aspecto social de la vida laboral.

“Muchas personas han descubierto que el trabajo híbrido sólo es viable, productivo y agradable cuando se tienen las herramientas correctas. La experiencia del usuario es fundamental. Si la colaboración y la comunicación entre asistentes físicos y virtuales se ven obstaculizadas por instalaciones de conferencias inadecuadas, los beneficios del modelo híbrido se desmoronarán“, explicó el Business Sales Manager en Barco, Ricardo Riva Palacio.

Colaboradores, híbridos y participativos

Riva destacó que el cambio hacia el trabajo híbrido es tendencia creciente desde hace años. La pandemia simplemente la aceleró y enfocó de manera más precisa. Las empresas deben preguntarse ahora: ¿cómo deseamos que se vea nuestro modelo de trabajo híbrido?

En este sentido, el video se impone a la voz como mecanismo de interacción, colaboración y participación. Pero no es SÓLO el realizar video conferencias telefónicas lo que logrará el éxito:

56% de los empleados encuestados prefieren realizar videollamadas desde sus propias computadoras portátiles, en vez de cualquier otro dispositivo o tecnología en sala.

56% de las personas encuestadas por Barco dijo que las aplicaciones para unirse a una videoconferencia con un sólo clic deberían estar disponibles el próximo año, si aún no lo están.

Esto supone que los hábitos de compra de las organizaciones deben cambiar y que los fabricantes pueden pensar en al menos un año más de cambio de equipos pues:

Las empresas deberán confiar en la tecnología que respalde la tendencia de favorecer a las laptops para brindar juntas híbridas atractivas y flexibles.

Tanto las empresas como el sector público ya se han dado cuenta que necesitan invertir en tecnologías para reuniones híbridas.

El objetivo de este tipo de reuniones apunta a las aspiraciones de la nueva era del trabajo en la que debería permitirse:

Mejor participación

Mayor productividad

Y más colaboración para una fuerza laboral dividida entre oficina y ubicaciones remotas.

Vídeoconferencia al frente

Para el especialista de Barco, la macrotendencia del trabajo remoto ha puesto de manifiesto desafíos y oportunidades que enfrentan las organizaciones y sus empleados así como la forma de alcanzar objetivos conjuntos:

La videoconferencia es la prioridad de las inversiones para los empleados alrededor del mundo.

1 de cada 3 encuestados desea que su compañía invierta en tecnología para videoconferencias.

Casi 8 de cada 10 empleados utilizan salas para videoconferencias en sus oficinas más de una vez por semana.

1 de cada 3 las usa más de una vez al día.

Ricardo Riva Palacio asegura que las videoconferencias preparadas con tecnologías para impulsar el trabajo y la colaboración tienen beneficios tangibles:

El 52% de las personas que utilizan las tecnologías consideras que la gente viene ahora más preparada a las reuniones;

El 47% está de acuerdo en que se pierde menos tiempo al comienzo de una junta

El 39% valora el hecho de que haya menos conversaciones triviales cuando se utiliza la videoconferencia.

“La falta de interacción en persona con los colegas es una de las razones clave para sentirse menos conectados con sus compañeros de oficina. Si la tecnología puede ayudar a atender esto y permitir reuniones tanto híbridas como virtuales que fomenten mejores conexiones entre los participantes, veremos que la calidad de las juntas y la participación de los empleados continuarán aumentando”, concluyó el ejecutivo.