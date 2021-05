Unicorn Hunters: un reality show a la caza de los nuevos disruptors

Un grupo de relevantes inversores escucha las propuestas de entuasiantas startuppers y seleccionan las ideas de negocio más prometedoras para invertir. De esto va un nuevo reality show que promete romper paradigmas: Unicorn Hunters.

Esta semana se estrenó el segundo episodio de Unicorn Hunters, un reality con la participación de Steve Wozniak, cofundador de Apple, que democratizará el acceso a inversiones para personas comunes puedan invertir en forma temprana en compañías previas a cotizar en la bolsa sin necesidad de moverse de su casa.

Unicorn Hunters es producida por el ícono del reality show en Estados Unidos Craig Plestis de Smart Dog Media (The Masked Singer, The Masked Dancer y Celebrity Show Off). La serie crea un nuevo género para la audiencia llamado “enrichtainment”, que combina entretenimiento con oportunidades de inversión, en el que personas de cualquier parte pueden invertir en forma temprana en compañías pre-OPI y obtener altos retornos de inversión tal como hicieron otros inversores tempranos como Mike Walsh & Oren Michaels que invirtieron $5.000 en Uber en su pre-OPI cada uno con un ROI de $25 millones.

El elenco tiene figuras como Lance Bass, ex miembro de ‘N Sync, productor, actor e inversor; Silvina Moschini, multipremiada emprendedora serial quien se convirtió en la dueña del primer unicornio liderado por una latinoamericana, Moe Vela, abogado, autor, emprendedor y ex Director de Administración del entonces Vicepresidente Joe Biden, y la latina Rosie Ríos, la 43° tesorera de Estados Unidos cuya firma aparece en 1.7 billones de los $2 billones de dólares en circulación.

En cada capítulo, un emprendedor presentará su compañía al Círculo del Dinero (Circle of Money), un panel conformado por emprendedores, personalidades y líderes de los negocios quienes debatirán si invierten en estas compañías, mientras que al mismo tiempo los espectadores podrán hacerlo desde Unicorn Hunters.

La primera temporada tiene 6 episodios y se emitirá en Amazon Prime, con distribución paralela en www.unicornhunters.com y otros canales digitales como Prime Vídeo.