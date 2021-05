Considerações para evoluir para a segurança baseada em inteligência

Para reduzir com sucesso o risco cibernético, as equipes de segurança precisam saber mais sobre os atacantes específicos que visam sua organização.

O cenário atual dos ataques é aparentemente ilimitado. Os cibercriminosos estão ativando campanhas em todos os países do mundo, usando uma infinidade de técnicas de ataque.

Para reduzir com sucesso o risco cibernético, as equipes de segurança precisam saber mais sobre os atacantes específicos que visam sua organização, incluindo quem eles são, as regiões e setores que visam, quando foram avistados, sua motivação e as táticas, técnicas e procedimentos que adotam. Esta é a promessa da inteligência contra ameaças cibernéticas (CTI).

Quando as equipes conhecem os atacantes que visam sua organização e como operam, os programas para mitigar os riscos podem ser desenvolvidos de forma proativa, gerando investimentos em ferramentas para proteger com eficácia seus negócios.

Este e-book discute o que as equipes devem considerar à medida que desenvolvem seu programa de segurança para uma capacidade baseada em inteligência, ajuda a avaliar o valor de uma postura mais proativa e fornece um framework para implementação que incorpora: