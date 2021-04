Segurança de e-mail: de spear phishing a roubo de credenciais

Spear phishing, ataques de phishing e roubo de identidade em particular continuam a ser as vias de ataque para os cibercriminosos.

Ataques direcionados a e-mail, como spear phishing, ataques de spoofing e roubo de conta em particular, junto com as limitações das defesas tradicionais, continuam sendo um grande desafio, mesmo para organizações com estratégias de segurança abrangentes.

Em um relatório patrocinado pela Darktrace, Peter Firstbrook, analista VP do Gartner, fornece um resumo preciso da dinâmica do mercado para ameaças à segurança de e-mail: “Controles comuns, como proteção contra spam padrão com base em reputação e antivírus baseado em assinatura são adequados para ataques generalizados e campanhas fraudulentas, mas não são uma proteção boa o suficiente contra ataques mais direcionados, sofisticados e avançados. Agora, mais do que nunca, a segurança de e-mail requer inovação e uma mudança de mentalidade para combater o cenário de ameaças em constante mudança. ”