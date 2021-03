Al hacerse ellos cada vez más poderosos, aumenta la frecuencia de las menciones y acciones antimonopolio contra los gigantes Amazon, Apple, Facebook, Google y Microsoft.

Por: Laszlo Beke, presidente de Bekesantos.

Para muchos existe la presunción que hay colusión entre ellos o que se están tratando de evitar. En la realidad es que también están compitiendo, lo cual se traduce en buenas noticias para todos los otros competidores. Asimismo es una importante muestra del mercado haciendo su trabajo y es posible que ello a la larga resuelva parte de las presiones anti-monopolio. Efectivamente también existe cooperación entre los gigantes, pero es primordialmente para garantizar interoperabilidad, y dentro de una feroz competencia.

Los líderes actuales se sienten bajo asedio. Todos siguen siendo poderosos, pero en cada mercado digital sus rivales están ganando terreno. Las grandes corporaciones tradicionales finalmente están aprendiendo los secretos del éxito en el mundo digital. La pandemia colocó a Walmart en el mercado y también han hecho avances en el mercado digital empresas tradicionales como Best Buy, Home Depot y Target y Shopify controla ahora el 10% del mercado estadounidense. Algunos cambios son radicales, Disney ha conseguido 95 millones de suscritores desde su lanzamiento el año 2019, alcanzando esa cifra diez veces más rápido que Netflix. En los últimos cinco años, la participación de las firmas líderes en los sectores de app stores, software empresarial, cloud y publicidad en línea se ha aplanado. En lo que respecta a entrega de alimentos, en transporte compartido y en streaming de videos el líder ha ido perdiendo participación en un proporción en el orden de dos digitos.

Coopetencia entre los 5 gigantes

Las empresas tienen interés en asegurar que sus sistemas se interconecten a la perfección. La demanda de los clientes por el iPhone también es fomentada por el deseo de los clientes de acceder al buscador y al correo de Google o a la red social Facebook. Computación en la Nube asequible provista por Amazon se traduce en un mayor número de Apps en la tienda de Apple. Amazon es uno de los principales anunciantes de Google. Microsoft licencia Android para su teléfono inteligente Surface Duo.

Competencia entre los 5 grandes

Los 5 gigantes continúan obteniendo el grueso de sus ingresos de las líneas de negocios que los hicieron trillonarios. La publicidad en Internet el año pasado generó el 80% de las ventas de Alphabet y el 98% de las de Facebook. El año 2020, el 80% de los ingresos de Apple provinieron de sus elegantes dispositivos (especialmente el iPhone). Microsoft continúa dependiente para una importante parte de sus ingresos de su software de negocios y Amazon de su emporio en Internet, aun cuando la mayoría de sus utilidades provengan de AWS. Para ampliar sus ingresos se presentan los siguientes fenómenos:

Progresivamente están vendiendo los mismos productos o servicios.

Ofrecen productos o servicios similares sobre modelos de negocios diferentes, por ejemplo entregando en forma gratuita elementos que un rival cobra.

Están enfocándose en los mismos mercado incipientes, como Inteligencia Artificial y vehículos auto-tripulados.

Específicamente los principales sectores donde existe competencia entre ellos son:

Nube – El sector más competido, con ventas anuales de US$63.000, que se expande a un ritmo de 40% anual y que se espera que llegue a US$1 trillón en una década o dos. Azure le genera US$20.000 anuales a Microsoft, se espera que para Google llegue a ser el 12% de sus ingresos en 2024 contra el 7% en 2.020.

Comercio en Internet – Facebook y Google están ambos trabajando con Shopify y Microsoft tiene planificado vender tecnología de pago automatizado a Walmart.

Redes Sociales – Los rivales de Facebook también apuntan aquí, recientemente Microsoft (que ya tiene las tabletas Surface y las consolas de juego Xbox) adquirió Tiktok.

Búsqueda en Internet –Hoy en día la mayoría de las búsquedas de productos comienzan en Amazon y Siri, el asistente de voz de Apple que es básicamente un buscador. Microsoft, sobre la base de sus éxitos en la Nube, bien podría aumentar su inversión marginal en Bing.

Inteligencia Artificial – Todos están invirtiendo miles de millones en IA. Donde Waymo (Google) era la única inversión, ahora Apple está conversando con varios fabricantes de vehículos para construir las versiones autotripuladas y por su lado Amazon adquirió Zoox, un emprendimiento de vehículos autotripulados.

Las presiones del mercado accionario

Esta competencia desde varios frentes tiene como consecuencia que sufre la rentabilidad de los gigantes. Los márgenes en computación en la Nube ya se están estrechando. Los márgenes de operación de Alphabet han disminuido 13% en los últimos 10 años, Apple está 10% por debajo de su año pico en 2012. Facebook ha bajado de un excelso 50% en 2017 a menos de 40%. La entrada en nuevos mercados consume utilidades de las líneas de negocio centrales y además genera presión sobre los rivales presentes en dichos mercado.

La valuación de mercado estratosférica que tienen – dentro de 25 y 82 veces sus utilidades actuales – exige planes de crecimiento ambiciosos. En la medida que sus líneas de negocios maduran y se ralentizan, ellos deben buscar fuentes frescas de crecimiento en otros lugares. Además los esfuerzos antimonopólicos limitan las posibilidades de adquirir o neutralizar nuevos emprendimientos. De manera que cerca del 40% de los ingresos de los 5 gigantes provienen de sectores donde sus negocios se solapan, cuando el año 2015 era el 20%. Muchos de estos esfuerzos producen pocos ingresos. Habrá que esperar la evolución de todo esto.

Se hace referencia a “The new rules of competition in the technology industry” http://econ.st/37WpkAM. Tambien aparece en mi Portal http://bit.ly/38qP2Ob.