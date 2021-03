Con el boom del home office, las consultas a help desk aumentaron

El volumen de consultas aumentó en un 90%. Configuración de VPN, bloqueo de contraseñas y problemas de conexión son los problemas más recurrentes.

La pandemia modificó los hábitos para siempre, y el teletrabajo no fue la excepción. Con este nuevo escenario, también aumentaron los problemas relacionados con las conexiones desde el hogar. La empresa Megatech, especializada en consultoría IT, realizó un relevamiento interno para detectar las casuísticas que se dan con más frecuencia. “Casi que no hubo casuísticas nuevas porque ya existían con un volumen muy bajo, pero sí hubo un fuerte aumento en el volumen de cada una de las relacionadas al teletrabajo, que antes no tenían casi movimiento. Las tres más importantes son configuración VPN; configuración y reinicio de máquina virtual y configuración software teleconferencia.” comenta Martín Cornejo, Gerente Comercial de Megatech.

El relevamiento arrojó que el volumen de consultas -o tickets abiertos- aumentó en un 90% y en este último tiempo el volumen retornó a un nivel superior en un 15% pre-pandemia.

“Si bien ahora lo que aumentó fue el volumen, los tickets siempre estuvieron presentes: desde problemas para acceder al mail hasta un ajuste en la red de acceso, son necesarios para solucionar los problemas del día a día.” cuenta Cornejo. “Lo importante no es solamente resolverlo, sino también poder medir, segmentar y re-organizar los datos de las casuísticas, para poder realizar mejoras y optimizar el servicio al usuario.”

Los especialistas coinciden en que, conforme iba pasando el tiempo, crecieron las destrezas de los colaboradores para, en algunos casos, resolver por sí mismos los problemas que aparecían, sin necesidad de abrir tickets. “Empezaron a encontrar ellos mismos soluciones y a ‘darse más maña’ con cuestiones habituales, Cuando ven cómo lo hacen los técnicos, aprenden y luego a veces buscan solucionarlos solos.”, sostiene el Gerente Comercial de Megatech.

Esta es la lista de problemas más frecuentes:

Configuración VPN

Configuración / reinicio de máquina virtual

Configuración software teleconferencia

Problemas de conexión (cada empleado depende de la conexión a internet que tenga en su casa, a diferencia de la conexión corporativa que se utiliza presencialmente)

Bloqueo de contraseñas

Inconvenientes con el factor de seguridad

Máquina fuera de dominio

Se espera que el volumen de tickets se mantenga estable. Sin embargo, los expertos no descartan que puedan aparecer nuevas cuestiones, sobre todo en términos ligados a temas de ciberseguridad, por nuevos casos de phishing y nuevas amenazas, por ejemplo.