MWC21 en Barcelona no entusiasma a los líderes de la industria

La confirmación para junio del Mobile World Congress en Barcelona (MWC21) no alcanza la tracción esperada por sus organizadores. Por lo menos en formato presencial.

Mientras el mundo supera la tercera o cuarta ola de nuevos contagios por Covid-19 y los planes de vacunación avanzan por debajo de las expectativas creadas, a pesar de que son más las aternativas de vacunas que son aprobadas por los gobiernos, la cautela sigue a flor de piel en una industria tecnológica que va a ritmo frenético y no se convence de invertir en grandes eventos como el Mobile World Congress de Barcelona (MWC21).

Así parece ser la señal que han dado grandes jugadores tecnológicos ante la confirmación de GSMA de realizar la principal cita de las telecomunicaciones en occidente: el Mobile World Congress de Barcelona, previsto entre los días 28 de junio y 01 de julio.

En su comunicación oficial, los organizadores han previsto una asistencia al MWC21 de 50.000 personas, la mitad de los habituales antes de la pandemia, para lo que ha dispuesto monitorizar a todos los asistentes mediante un pasaporte sanitario digital que compruebe que el profesional se ha realizado un test rápido del covid cada 72 horas. La organización tiene establecido que la nueva edición de MWC tenga un formato híbrido por primera vez, con actos virtuales para dar la opción de que los interesados puedan asistir de la manera que más les convenga.

En la edición del MWC21 en Barcelona no sería la primera del año, pues la última semana de febrero se realizó la versión para los mercados asiáticos con la participación en sitio de unos 20.000 visitantes al Shanghai New International Expo Centre en China. En simultáneo, audiencias de más de 100 países se conectaron en remoto a las sesiones y conferencias a través de la plataforma My MWCS Online. Los precios de acceso al evento en China se movieron desde 50 euros por un pase virtual hasta los más de 1.000 euros por un pase VIP.

A pesar del apoyo, los grandes van con cautela

Si bien los organizadores han afirmado que para la fecha más del 80% de las empresas habituales a esta cita habían ratificado el compromiso de presencia y participación en el evento, la lista de declinaciones comenzó a sumar grandes rúbricas:

La primera en desistir fue Ericcson que sólo estará activa en las sesiones virtuales, apelando a que aun persisten riesgos ante “los continuos efectos de la Covid-19 y teniendo en cuenta que nuestra principal responsabilidad es la salud y bienestar de nuestra gente”.

Apenas 24 horas después se pronunció Nokia apelando a un argumento similar dado que la salud de sus empleados, clientes y socios es de “máxima importancia” y, por ello, su participación se limitará a ser únicamente virtual “dada la naturaleza internacional del evento y un despliegue de las vacunas en sus primeras fases”.

Sony hizo lo suyo en esta misma línea. “A medida que el mundo cambia cada vez más hacia oportunidades digitales y online para prevenir la propagación del Covid-19, Sony Mobile se comunicará de manera que pueda ofrecer emocionantes noticias sobre sus productos a una audiencia más amplia”.

Hoy, Facebook ha recordado que el año pasado anunciarosn “que no asistiremos a eventos en persona hasta junio de 2021 debido al coronavirus”. En el mensaje también señalan que no han descartado la posibilidad de “participar virtualmente “, lo que deja una puerta abierta para estar presente en el Mobile World Congress aunque no sea de forma presencial.

Nuevos protocolos de seguridad sanitaria

De llevarse a cabo, esta edición del MWC21 en Barcelona promete un hito en nuevos protocolos sanitarios en eventos masivos ya que esperan unos 50.000 visitantes.

“Hemos trabajado con socios, autoridades sanitarias y profesionales médicos para crear un plan que genere confianza en nuestro regreso a los eventos presenciales. La GSMA lleva muchos años organizando con seguridad y éxito eventos de primer nivel. Desde 2006, hemos colaborado estrechamente con las diferentes autoridades de la ciudad y con Fira de Barcelona para mantener la seguridad del MWC. Sin duda, el Covid-19 es nuestro mayor reto hasta la fecha. Pero nuestra experiencia nos da una base sólida desde la que hemos construido nuestro plan. Esta base significa que el MWC21 de Barcelona puede seguir adelante de forma segura en persona y con un componente digital online para quienes no puedan asistir. Seguirá siendo la experiencia única e ineludible que lo ha convertido en el evento de telefonía móvil más importante del mundo”, ha asegurado John Hoffman, director general de GSMA, mediante un comunicado.