Mujeres líderes en tecnología, fuente de inspiración para la sociedad

Por Andrea Fernández, Gerente General SOLA, Kaspersky.

Hasta hace poco, la industria de tecnología era principalmente masculina. No obstante, en los últimos años, varias empresas del sector han logrado importantes avances en materia de inclusión e igualdad de género, incorporando cada vez a más mujeres a sus filas.

Según el estudio de Kaspersky Mujeres en Tecnología ¿Dónde estamos ahora? que se realizó a partir de encuestas aplicadas a mujeres y a hombres de Europa, América del Norte y América Latina, se han registrado cambios en el sector tecnológico en materia de equidad de género y, afortunadamente, hay buenas noticias: a nivel global, América Latina es la región que más avances ha registrado en esta materia en la industria durante los últimos dos años. De hecho, el 65% de las mujeres encuestadas aseguró que la igualdad de género ha mejorado considerablemente en sus organizaciones.

Es más, entre las latinoamericanas que trabajan en esta área, hay un sentido de determinación que les ha permitido conquistar espacios laborales y tienen un compromiso claro para no permitir que la desigualdad de género defina su futuro. En este contexto, sin duda podemos decir que hoy el género femenino está jugando un rol importante en el sector. Sin embargo, hay brechas que aún persisten.

No existe un camino único

Todavía hoy existe el mito que los trabajos de tecnología, especialmente en la industria de ciberseguridad, son mayormente de codificación o programación. En realidad, las principales habilidades empresariales y sociales que los gerentes desean para las nuevas contrataciones en ciberseguridad son precisamente los soft skills: habilidades analíticas, comunicación y pensamiento crítico, ya que estas no son tan fáciles de adquirir como las habilidades técnicas. Es más, en cuanto a carreras, existen muchas más oportunidades de empleo en el sector que tal vez no sean tan obvias, como la gestión de productos, la gestión de proyectos, soporte técnico, capacitación, comunicación, marketing, leyes, etc. No existe un camino único que conduzca a una profesión en tecnología.

La actual pandemia también ha retrasado la verdadera consolidación de las mujeres en este rubro. Aunque el estudio confirma que “trabajar desde casa” ha sido positivo para la igualdad de género, la pandemia ha puesto nuestra normalidad de cabeza y ha causado que adoptemos cambios en nuestras rutinas. Si bien el estar trabajando desde casa ha sido positivo, el estudio revela que las mujeres son las que llevan mayor responsabilidad de los quehaceres del hogar y la educación de los niños ahora que la mayoría está asistiendo a la escuela desde casa, factores que no existían previo a la pandemia.

En Chile específicamente, el 52% de las consultadas afirma luchar desde marzo de 2020 por combinar la vida laboral con la familiar; mientras un 56% asegura haber realizado la mayor parte del trabajo doméstico en el hogar en comparación con el 40% de los hombres, algo que restó valor a la productividad o al avance en sus carreras.

El trabajo remoto ha traído flexibilidad

Pese a esto, el estudio reveló que el esquema del trabajo remoto ha traído flexibilidad a las mujeres que trabajan en tecnología, lo cual las ha hecho sentirse más fortalecidas para que, cuando se vuelva a la “normalidad”, exijan que se les permita trabajar desde casa.

De hecho, durante el último año, las mujeres, y no solo las de la industria tech, hemos confirmado que poseemos las habilidades necesarias para tener éxito en cualquier ámbito e incluso para el “multitasking” sin perder la capacidad de entregar resultados en el ámbito profesional y bajo una carga de estrés que nunca antes habíamos vivido. Hemos persistido, innovado y nos hemos organizado de manera inteligente para sacar provecho de la situación actual y esto es prueba de que podemos contribuir positivamente al crecimiento de cualquier industria.

Quienes hoy formamos parte de este sector debemos ser modelos a seguir para fomentar una mayor representación femenina en los diferentes puestos de liderazgo y demostrar las oportunidades y las bondades de trabajar en una de las industrias más importantes de la actualidad.

En una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, es necesario que la sociedad y los diferentes sectores comprendan que los mitos y estereotipos de género que aún permanecen deben ser erradicados, que la representación femenina sí importa y que contar con mujeres en cargos ejecutivos que por años fueron exclusivos de los hombres, es y será -indiscutiblemente- fuente de inspiración para la sociedad en su conjunto. Porque la diversidad e inclusión ya no son sólo una cuestión ética: hoy representan un factor importante en la eficiencia empresarial y en particular y afortunadamente, la industria tecnológica ha sabido entenderlo.