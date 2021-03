A migração para a nuvem pode trazer benefícios para a sua empresa?

Há muita especulação sobre a nuvem. Mas, o que ela é e quais as diferenças entre nuvem pública e privada? Afinal, como sua empresa pode tirar proveito dela?

Todos nós estamos tomando o rumo das nuvens. Cada vez mais, muitas empresas optam pelas nuvens híbridas; os dados críticos podem ser armazenados privadamente e as informações e recursos menos importantes, como os aplicativos, são mantidos na nuvem pública.

A a adoção da nuvem está crescendo intensamente. Segundo a pesquisa da Kaspersky, 37% das pequenas e médias empresas e 50% de todas as grandes corporações estão usando a nuvem ou planejam aumentar seu uso da nuvem. Existem bons motivos para isso. A manutenção interna da infraestrutura de TI e dos especialistas associados é cara, e manter-se atualizado em relação às novas tecnologias pode significar correr apenas para ficar no lugar. Por esses motivos, mesmo as grandes multinacionais muitas vezes compram seus serviços de nuvem.

Este conteúdo apresenta como as empresas podem se beneficiar ao adotarem a nuvem como fator estratégico para crescimento dos negócios.