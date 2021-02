Gaming: los hábitos de consumo reconfiguran un nuevo perfil

En el colectivo el gamer es una persona que pasa muchas horas frente a una pantalla. Las nuevas tecnologías, nos obligan a repensar el concepto de jugador.

Al analizar quiénes y cómo juegan los usuarios, el mito del sillón gamer se derriba. Estudios de Newzoo sobre la región muestran que más del 70 por ciento de los consumidores de videojuegos a nivel mundial son trabajadores activos. Es más, el 59 por ciento de ellos tiene un trabajo de tiempo completo. Otro mito a derribar es la edad: en los países de la región la franja de adultos de entre 20 y 50 años superan el 60 por ciento de los consumidores.

Es que al hablar de consumidores de videojuegos el espectro es grande y no se limita sobre un público en particular. De los 6,8 mil millones de dólares que generó el gaming en Latinoamérica en 2020, el 46% proviene del mercado móvil (principalmente smartphones) mientras que el restante se lo dividen de manera pareja entre consola (28%) y PC (26%). No solo es el más representativo sino que los mobile gamers son los que más crecieron en el último año (el año anterior representaban el 40% del mercado). En Colombia, por ejemplo, más del 90% de los usuarios gaming utilizan juegos mobile y el 46% del mercado gamer proviene de los celulares, según los números de Newzoo.

La llegada de 5G

Los avances de los dispositivos y las tecnologías cumplen un rol clave en este crecimiento. La experiencia es cada vez más satisfactoria y acompaña el aumento de potenciales jugadores. Ante este panorama, la llegada de 5G abre un abanico de oportunidades ya que aporta menor latencia y mayor conectividad, lo que resulta imprescindible para llevar esta experiencia de juego a un nuevo nivel.

Y justamente este nuevo abanico de oportunidades abre la puerta de lleno a Cloud Gaming, la aplicación por excelencia para 5G en la industria del entretenimiento, cuya consolidación y crecimiento acelerado se espera de cara al futuro. Según un estudio de Omdia, la industria de juegos en la nube alcanzará los 4 mil millones de dólares en 2021, un 188% más que en 2020, y que suba hasta los 12 mil millones para 2025. El mismo informe prevé que la acción de las empresas de telecomunicaciones en la promoción de estos servicios y la oferta de productos de primer nivel por parte de los proveedores serán la clave para la explosión de este mercado.

Cloud Gaming

“Cloud Gaming representa una gran alternativa para los usuarios que no pueden esperar largas horas de descarga o tener que planificar la sesión de juegos ni realizar una inversión en consola o PC con determinadas características, sino que pueden usar su móvil o un ordenador hogareño y encontrar tiempo dentro de su rutina diaria”, afirma Walter Souto, Head of Product de AWG Games, la única solución de cloud gaming de Latinoamérica. Y continúa: “Para todos esos consumidores que hoy no tienen una opción es una gran oportunidad ofrecerles una suscripción mensual con un interesante catálogo de juegos, que le permitirá acceder a una experiencia satisfactoria sin tiempos de espera”.

De acuerdo con Andrés Zuluaga, gerente de innovación de Claro Colombia, compañía que viene trabajando de la mano de este mercado en los últimos años, “las empresas de telecomunicaciones tenemos un rol esencial en la revolución que plantea el cloud gaming, ya que en Latinoamérica nuestra misión será acercar a los clientes experiencias de juego innovadoras y de alta calidad de la mano de esta tecnología. Así, contribuiremos a bajar las barreras de acceso a una experiencia de gaming premium”.

Derribando mitos

En América Latina la industria gaming no para de crecer. Según datos de Newzoo durante 2020 creció un 25% el volumen de negocios con respecto a 2019 y se espera que este aumento sostenido de los últimos años siga hacia delante y, para 2023, la industria cuadruplique su tamaño respecto a 2017. En el año de la pandemia los ingresos superaron los 6 mil millones de dólares, con un total de 266 millones de personas que consumen videojuegos en Latinoamérica, un 10 % del total de gamers a nivel mundial.

Si bien el crecimiento en la región se dio en la mayoría de los países, algunos crecieron más que otros durante 2020. Según los mismos datos que se conocieron de Newzoo, en Chile, Colombia y Perú los ingresos de la industria de los videojuegos crecieron por encima de un 12 por ciento con respecto a 2019 mientras que en otros como Brasil y Uruguay el aumento fue de 6 y 9 por ciento respectivamente. En otros, como Argentina, fue apenas de un 3%.

Al dividir los usuarios de videojuegos por sexo también se pone en juego otro mito. Según un informe publicado por Unity para Latinoamérica sobre hábitos de consumo en Latam el 51% de los consumidores son mujeres. El mismo estudio muestra que la mayoría de los encuestados aseguraron haber aumentado en 2020 la cantidad de horas de juego y el 42% aseguró que no realiza otra actividad mientras juega mientras que los horarios preferidos resultaron ser la noche (31%) y la tarde (23%) aunque el 55% manifestó que utiliza videojuegos durante todo el día.

Potenciales jugadores

“Con el paso del tiempo cada vez más generaciones se convierten en potenciales jugadores pero no todos tienen la capacidad de realizar una inversión en equipos. Es momento de acercarles una experiencia óptima de juego a ese jugador casual que también es exigente y Cloud Gaming promete ser esa respuesta”, explica Juan Francisco Di Nucci, CEO de Avatar World Group (AWG).