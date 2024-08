Dahua Technology desarrollo la solución AcuPick 2.0 para que sea una aliado esencial en la seguridad de los grandes centros de comercia.

Sepa cómo funciona y que puede hacer para usted, incluso si no gestiona este tipo de establecimientos.

Puede que la generación Alfa no sean populares como llegaron a ser a finales del siglo XX. Pero no significa que no sigan siendo importantes.

Tampoco que buena parte de ellos no mantengan un considerable flujo de compradores la mayoría del tiempo. La seguridad de cada uno de ellos es esencial.

Es por ello que estos establecimientos han ido avanzando, con paso lento pero firme, en su transformación digital.

Hoy, Dahua Technology coloca una nueva herramienta disposición de estos microcosmos de actividad frenética y constante flujo de personas.

AcuPick 2.0 es un nuevo software de videovigilancia se presenta como una herramienta indispensable para la seguridad y optimización de las operaciones en centros comerciales.

Su tecnología de vanguardia, amplia gama de funciones y compatibilidad con sistemas existentes, convierten a AcuPick 2.0 en la opción para enfrentar los desafíos de la seguridad en estos espacios.

“Su sofisticado sistema de búsqueda previa por intrusión o cruce de línea, es una de las características que hacen de AcuPick 2.0 una herramienta idónea para la seguridad en centros comerciales”, aseguró el Product Pre Sales Manager en Dahua Technology, Gabriel Guette.