Nos sumamos a la iniciativa de Tableau, Women in Leasdership, con un encuentro digital en el que tres ejecutivas latinoamericanas, líderes en TI, compartirán reflexiones sobre el impacto del liderazgo femenino en estos tiempos de COVID-19.



El próximo 27 de agosto, 10:00 AM México, tres mujeres lìderes en la industria de TI en Latinoamérica compartirán su experiencias, lecciones y desafíos profesionales en la primera edición en español de Women in Leadership, el impacto del liderazgo femenino en tiempos de crisis. Una iniciativa de Tableau y The Standard CIO.

Con la pandemia de COVID-19 la civilización enfrenta la mayor de las crisis estructurales en los últimos 70 años. Mientras el distanciamiento social y el confinamiento ponen a prueba los modelos sociales de trabajo, de negocios y de desarrollo económico, las mayores improntas se presentan al modelo de liderazgo, en un contexto donde las plataformas tecnológicas impulsan una transformación vertiginosa.

En el concierto internacional, Angela Merkel, Jacinda Ardern, Katrín Jakobsdóttir, Mette Frederiksen y Tsai Ing-wen, han puesto a Alemania, Nueva Zelanda, Islandia, Dinamarca y Taiwán entre las naciones que mejor han desplegado estrategias de contención contra el impacto negativo de la pandemia. ¿Estamos ante un paradigma de liderazgo emergente de claro enfoque femenino? Según la ONU, las empresas con líderes femeninas tienen hasta un 20 por ciento mejores resultados.

Sin embargo, en los países mejor calificados de Latinoamérica, en las empresas tan sólo 30 por ciento de los cargos directivos está asumidos por mujeres, según la CEPAL. Y la brecha de ingresos, versus sus pares masculinos, sigue siendo hasta 15 por ciento inferior.

Liderazgo femenino ante la crisis

Según datos del Fondo Monetario Internacional, el impacto económico de la COVID-19 superará 3% del PIB mundial, lo que supera con creces la crisis financiera de 2009 que apenas contrajo en 0.1% del PIB en todo el mundo. En todas las instancias empresariales, adaptarse al cambio e impulsar el progreso de los negocios en un entorno volátil y de gran incertidumbre, es el mayor de los desafíos para los cuadros directivos en todas las organizaciones.

Con el objetivo de resaltar la perspectiva de la mujer ante los mayores retos empresariales en este contexto de crisis, Tableau viene impulsando la iniciativa Women in Leadership, que bajo un formato de encuentro digital reunirá a tres importantes ejecutivas latinoamericanas compartirán su experiencias, lecciones y desafíos profesionales con la comunidad de líderes digital de The Standard CIO.

Tableau tiene un enfoque muy fuerte en impulsar la diversidad y la inclusión dentro de las organizaciones, al igual que Salesforce, y la iniciativa Women in Leadership: edición en español es muestra el compromiso total de la compañía para valorar el trabajo de las mujeres en el universo corporativo, en varios segmentos.

Bajo la moderación de la periodista mexicana, Guadalupe Michaca, participarán como panelistas:

Flor Argumedo Moreno. Directora de Optimización de Métodos en La Comer SAB de CV., de México.

Cinthya Carolina Sánchez Osorio. CIO de Universidad de los Andes, de Colombia.

Silvia Graciela Tenazinha. Gerente Principal Banca Comercial del Grupo Santander, de Argentina.

La cita es el próximo jueves 27 de agosto a las 11:00 AM. hora de México, y puedes reservar tu plaza ahora mismo con tan sólo un CLIC.

Perfiles de las panelistas invitadas

Ing. Flor Argumedo Moreno. Directora de Optimización de Métodos en La Comer SAB de CV. México.

Con más de 35 años de ejercicio profesional, Flor Argumedo Moreno ha sido pionera en el desarrollo e implementación de sistemas que han cambiado los modelos de hacer negocio en la industria del retail mexicano, tales como, implementación de código de barras en los productos, pago de servicios en líneas de caja, apps para compras en línea, analítica con Big Data, resurtido automático de anaqueles, entre otros, además de nuevos modelos de negocio que aportan valor a clientes, empleados, proveedores y accionistas y han posicionado a la empresa como una Organización líder en tecnología.

Actualmente está ejecutando el proceso de Transformación Digital centrada en la experiencia del cliente del Grupo La Comer. “CIO del año” por la revista Infoworld en 2003 y en o 2014, desde el 2001 su empresa ha sido galardonada por Netmedia entre las “50 empresas mexicanas más innovadoras en Tecnología”.

Desde el año 2006 la revista “Expansión” de México la incluye en el ranking de las 100 mujeres más poderosas del mundo de los negocios.

Cinthya Carolina Sánchez Osorio. CIO de Universidad de los Andes. Colombia

Cinthya Carolina Sánchez Osorio es ingeniera de sistemas; Magister en Sistemas y Computación y, Magíster en Administración (MBA) de la Universidad de los Andes, certificada PMP.

Posee más de 12 años de experiencia en cargos como consultora, gerente de proyectos, jefe de información, Analytics y directora de tecnología. Como CIO, viene impulsando estrategias digitales y equipos de alto impacto en la implementación y adopción de tecnologías de información.

Actualmente se desempeña como CIO de la Universidad de los Andes, liderando la transformación digital de dicha institución que es líder en el país y la región.

En el ámbito académico, ha sido, por más de seis años, docente cátedra de pregrado y maestría la Universidad de los Andes para los cursos de estrategia de tecnología, tecnologías de información en las organizaciones, tecnologías emergentes para negocios digitales, integración de sistemas de información y administración de proyectos de información.

Silvia Graciela Tenazinha. Gerente Principal Banca Comercial del Grupo Santander. Argentina

Con 20 años de experiencia en la industria tecnológica, en roles consultivos y comerciales, Silvia Graciela Tenazinha cuenta con dominio de los B2C y B2B en roles de C-Level por más de 10 años de alcance regional latinoamericano y conocimiento de la cultura empresarial y las influencias competitivas en la región.

Sivia cuenta con una alta experiencia en ventas y conocimiento en la apertura de nuevos mercados, desarrollo de negocios, posicionamiento de productos, desarrollo organizacional, pensamiento estratégico, logrando un aumento constante en las ventas.

Especialista en negociación, innovación, experiencia del cliente, gestión del desarrollo empresarial y relación con socios comerciales a nivel C: CRM, SAP, Oracle.

Moderadora: Guadalupe Michaca. Periodista y Editora, Jefa de información en Con$umoTIC.