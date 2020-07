Nuevas capacidades reducen los costos de modernizar aplicaciones empresariales al migrar a VMware Cloud on AWS.

Foto de Ivan Cujic en Pexels

VMware anunció mejoras de su plataforma VMware Cloud on AWS que optimizan los costos operativos al modernizar aplicaciones, garantizar la continuidad y resiliencia empresarial en la migración a la nube.

Las nuevas ofertas incluyen la nueva instancia i3en de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), que puede ofrecer ahorros de hasta 50% por GB de almacenamiento sin procesar, una configuración SDDC de 2 hosts que reduce el precio de entrada para entornos de producción en un 33%. Un nuevo servicio de administración en la nube de varios inquilinos permite a los socios admitir entre 5 y 10 veces más clientes sin costos iniciales adicionales, así como hacer posible que las organizaciones más pequeñas modernizar su infraestructura a VMware Cloud on AWS por máquina vistual en lugar de por host.

VMware Cloud on AWS es un servicio conjunto de ingeniería que lleva VMware Cloud Foundation a Amazon Web Services (AWS), con acceso optimizado a los servicios de AWS. Este servicio ofrece una migración ultrarrápida a la nube, accionada por VMware HCX y vMotion y combinada con una infraestructura y operaciones de nube híbrida constantes. Una vez que se migran las aplicaciones, los clientes pueden ejecutar, administrar y modernizar estas aplicaciones con la cartera de VMware Tanzu, así como integrar servicios nativos de AWS.

Modernizar con máquinas virtuales

“VMware Cloud on AWS desata la potencia de la nube, lo que permite a los clientes modernizar aplicaciones rápidamente, escalar recursos con aumento o reducción según la demanda, suministrar recursos para nuevas iniciativas de trabajo a distancia e impulsar estrategias de modernización de aplicaciones”, dijo Mark Lohmeyer, vicepresidente sénior y gerente general, Unidad comercial de servicios en la nube, VMware.

“Junto con AWS, el socio de nube pública preferido de VMware para cargas de trabajo basadas en vSphere, estamos acelerando la innovación de los servicios y ampliando el acceso a VMware Cloud on AWS para ayudar a más empresas a satisfacer las demandas de una amplia gama de aplicaciones empresariales y casos de uso, además de ofrecer el mejor valor económico”.

En junio de 2020, las máquinas virtuales totales han tenido un aumento de 3.5x y el número total de hosts un aumento de 2.5x por año. Más de 500 socios de canal han logrado la competencia para el servicio de VMware Cloud on AWS, incluso 43 de ellos con Competencia maestra de servicios, y hay más de 300 soluciones de tecnología certificadas o validadas disponibles para los clientes de VMware Cloud on AWS.

“Los clientes quieren servicios en la nube que estén disponibles en cualquier lugar del mundo donde ellos operen, que puedan ofrecer un valor comercial real y ahorros financieros, así como respaldar sus necesidades al instante según cambien las prioridades”, dijo David Brown, vicepresidente, EC2, Amazon Web Services, Inc. “Estamos encantados de trabajar con VMware para permitir a los clientes construir y operar aplicaciones en las regiones de AWS, utilizando la misma base que usan en sus centros de datos hoy en día, por lo que VMware Cloud on AWS es nuestro servicio preferido para todas las cargas de trabajo basadas en vSphere”.

VMware Cloud on AWS, modernizar en una mejor economía

VMware continúa brindando capacidades esenciales que permiten a los clientes acelerar su proceso de migración y modernización y respaldar aún más la resiliencia empresarial con VMware Cloud on AWS. VMware anuncia las siguientes mejoras que ayudarán a los clientes a migrar y modernizar aplicaciones, además de mejorar la economía de la nube de VMware Cloud on AWS.

Nueva instancia de i3en.metal

Este nuevo tipo de host se basa en procesadores escalables Intel Xeon de segunda generación. Ha sido diseñado para cargas de trabajo de gran densidad de almacenamiento con requisitos de alto rendimiento y ofrece una economía superior a escala para proyectos de migración de centros de datos y transformación de recuperación ante desastres. Estas nuevas instancias cuadruplican la capacidad de almacenamiento sin procesar a aproximadamente la mitad del costo por GB de almacenamiento por host de las ofertas actuales.

El costo inicial del clúster de producción de 2 hosts baja un 33%

El clúster de 2 hosts proporciona un entorno mínimo nuevo y más pequeño para las cargas de trabajo de producción, lo que permite que incluso más clientes, socios y proveedores de servicios administrados (MSPs) se pongan en marcha con VMware Cloud on AWS. El clúster de 2 hosts es ideal para demostrar el valor de VMware Cloud on AWS y reducir el costo de inicio. Con el clúster de 2 hosts, los clientes pueden iniciarse con entornos persistentes VMware Cloud on AWS a un costo de entrada hasta un 33% menor que con un clúster de 3 hosts.

Infraestructura cloud nativa con VMware Tanzu Kubernetes Grid

Las organizaciones pueden implementar, escalar y administrar aplicaciones en contenedores en VMware Cloud on AWS con la incorporación de Tanzu Kubernetes Grid. Tanzu Kubernetes Grid empaqueta tecnologías de código abierto y herramientas de automatización para ayudarle a ponerse en marcha rápidamente con un entorno Kubernetes escalable y de clústeres múltiples. Con Tanzu Kubernetes Grid en VMware Cloud on AWS, los clientes pueden implementar su SDDC en la nube, con todos los componentes necesarios para diseñar y escalar Kubernetes a fin de satisfacer sus necesidades.

Opciones de red más amplias

VMware Transit Connect (Vista preliminar) eliminará las molestias de autodesplegar y administrar configuraciones complejas para establecer un tejido de conectividad en VMware Cloud en los SDDC de AWS, Amazon Virtual Private Clouds (Amazon VPCs) y entornos locales. Esta solución, que se basa en el servicio AWS Transit Gateway, es una solución de conectividad resistente, de baja latencia y gran ancho de banda que será operativamente simple con aprovisionamiento y controles automatizados.

Costos de MSPs que abren oportunidades para las PYMES

El servicio VMware Cloud Director proporciona a los MSPs un modelo de “pago a medida que crece”, lo que reduce los costos generales para dedicarse a las pequeñas y medianas empresas. Este servicio permite a los socios proporcionar flexibilidad en los precios y el tamaño del entorno al dividir sus entornos VMware Cloud on AWS SDDC en grupos de recursos con múltiples inquilinos, con un control detallado de la asignación de recursos y capacidad para diferentes modelos de consumo.

Los MSPs pueden implementar rápidamente cambios en los grupos de recursos en todos los hosts y las regiones de pares para admitir la expansión geográfica y adaptarse rápidamente a los requisitos cambiantes de los clientes. También pueden acelerar el tiempo de comercialización al reducir los gastos operativos generales con una gestión familiar y una experiencia consistente para sus clientes finales.

Continuidad empresarial con VMware Cloud on AWS

VMware Cloud on AWS ayuda a las empresas a aliviar posibles interrupciones, ofreciendo así un entorno de nube híbrida perfectamente integrado en menos de dos horas desde cualquiera de las 17 regiones de AWS en todo el mundo, y con una escala apta para admitir más usuarios, más cargas de trabajo y demandas urgentes en cuestión de minutos. Con Horizon 7 VDI en VMware Cloud on AWS, los clientes pueden configurar y escalar rápidamente la infraestructura de escritorio virtual entregada en la nube para admitir empleados remotos, trabajadores temporales y contratistas.

VMware Site Recovery y VMware Cloud on AWS proporcionan proporcionan mitigación de riesgos de infraestructura y permiten a los clientes implementar la prevención proactiva de desastres. VMware también ha anunciado su intención de adquirir Datrium y, una vez cerrado el acuerdo, ampliará la solución DRaaS de VMware Site Recovery con optimización de rendimiento con una opción de costo optimizado. Para obtener más detalles sobre todas las soluciones de VMware para la continuidad empresarial, visite aquí.