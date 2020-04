Eric Núñez, Co-Fundador de Openpay considera que la pandemia del Covid-19 ha hecho patente la necesidad de desarrollar soluciones fintech accesibles a la población no atendida.

Por: Comunicaciones Finnovista.

Con más de 10 años de experiencia en comercio electrónico y habiendo formado parte de varios ecosistemas emprendedores como Tralix, Yattos y la primera versión de Ticketmaster para México, Brasil y Argentina, es el Co-Fundador de , un procesador de pagos para apoyar a empresas de todos los tamaños desde las más grandes de retail, transporte, marketplaces y modelos especializados de ecommerce, hasta pequeños pequeños negocios que inician su andadura en el entorno digital y necesitan una pasarela de pagos multifuncional, fácil de implementar y que no genere excesivas dificultades en su manejo.

En 2017, tras haber participado anteriormente en la competencia BBVA Open Talent, y, en el marco de ésta, en la final celebrada durante FINNOSUMMIT en México, BBVA conectó con Openpay y comenzó a forjar una alianza que convertiría a la startup Fintech mexicana en una de las primeras de México y América Latina en formar parte de un banco para fortalecer sus sistemas de transacción.

En medio de una crisis global debido a la pandemia del Covid-19, el cofundador de Openpay comparte sus impresiones y consejos para continuar innovando y solucionando problemas reales de la sociedad junto a la industria financiera.

¿Desde el punto de vista de un emprendedor, cómo pueden éstos ayudar en tiempos de incertidumbre económica?

Un escritor americano dijo: “Los malos tiempos tienen un valor científico. Son ocasiones que un buen -emprendedor- no se perdería”. Los emprendedores siempre nos mantenemos optimistas. Creemos que los tiempos de cambio, por más difíciles que sean, nos traerán también nuevas oportunidades.

En tiempos de crisis como la que estamos viviendo salen a relucir ineficiencias y problemas que quizá no hubiéramos detectado. Encontrar el problema correcto es el desafío más grande de un emprendedor. Es por eso que se vuelve una oportunidad para que emprendedores talentosos logren identificar el reto indicado.

Un componente imprescindible de un emprendedor tiene que ver con la capacidad de reacción, es decir, idear y experimentar lo más rápido posible soluciones creativas en cuanto detectamos oportunidades, pero siempre conscientes de que tenemos que generar un impacto positivo en la sociedad.

Nuestra vida será muy distinta después de esta crisis, que será la mayor impulsora de la transformación digital de empresas de todos los tamaños. Por ejemplo, ya estamos ideando nuevas soluciones para acelerar los procesos de pago electrónico para los comercios que no tienen una app o una web y que buscan una opción rápida, económica e inmediata para poder seguir operando sus negocios en esta contingencia en la que estamos viviendo.

Por ejemplo, algunas de las innovaciones que veremos son nuevos modelos de inversión, de seguros médicos y hospitalarios, que serán la nueva oferta.

Según el último Fintech Radar publicado recientemente por Finnovista, el ecosistema Fintech sigue fuerte. ¿Crees que esta crisis que está azotando el mundo ahora mismo supondrá un retroceso o abrirá una puerta de oportunidades al sector en México? ¿Y en Latinoamérica en general?

Definitivamente veremos más soluciones innovadoras en la industria Fintech. Es muy claro que los modelos financieros actuales no han podido alcanzar a un porcentaje importante de la población, sobre todo a los no bancarizados, y que esta crisis está haciendo más evidente la necesidad de desarrollar soluciones accesibles a estos sectores no atendidos.

El reto real será lograr que la oferta de las plataformas se adapte a las nuevas necesidades sociales, pero creo que es un buen momento justamente para iniciar proyectos que antes podrían parecer poco viables y que hoy pueden volverse una realidad.

Las empresas que trabajan en formatos muy tradicionales son las que más afectadas se están viendo en este periodo de contingencia. Si bien el cambio es algo que ya se había venido dando hace un par de años, hoy se vuelve inminente la necesidad de actuar y migrar al uso de tecnologías de vanguardia.

Teniendo en cuenta que las recomendaciones de las autoridades pasan por ser cautos en el manejo de efectivo, ¿qué impacto piensas que puede tener todo esto en el emprendimiento en pagos digitales? ¿Crees que una crisis como la actual puede cambiar la dependencia que se tiene aún en México y en Latinoamérica del efectivo?

Nosotros tenemos Paynet, que es un método de recaudación de efectivo y puedo decir que el uso es algo que no fácilmente va a dejar de pasar en un corto tiempo. De hecho, nuestras estadísticas muestran un incremento importante en las operaciones de ecommerce con uso de efectivo.

El uso de efectivo seguirá siendo importante y algunas razones tienen que ver los procesos culturales, la baja bancarización, etc. En un futuro podremos ver nuevos actores y soluciones Fintech que tienen el objetivo de evolucionar este método de pago. Sin embargo, hasta este momento, nadie ha podido igualar la conveniencia del uso de efectivo, que es de acceso inmediato, no genera comisiones al utilizarlo, es anónimo…, por mencionar algunas razones.

La crisis actual hace evidente las ventajas no solamente del dinero electrónico y los wallets, sino de consumo digital, incluyendo procesos de contratación de servicio 100% digital, desde mi casa y mi celular sin necesidad de firmas o desplazamientos a sucursales. La siguiente ola de Fintech va incluir la transformación de procesos actuales a digitales, colaborativos, orientados optimizar recursos y a mejorar la experiencia completa del usuario.

En las primeras ediciones de FINNOSUMMIT, Openpay fue una de las startups que tuvo la oportunidad de conversar directamente con directivos y ejecutivos de innovación de entidades financieras. De aquellas conversaciones surgió la alianza de Openpay y BBVA que dio lugar a la posterior integración de la empresa. ¿Cómo contarías o explicarías a otros emprendedores cuáles son los beneficios de participar en este tipo de iniciativas/eventos y de mantener conversaciones activas con bancos?

Emprendimiento es igual a resiliencia. Implica buscar y tocar muchas puertas hasta que la correcta se abra, pero nunca llegaríamos a ésta si no hubiéramos tocado las anteriores. FINNOSUMMIT se ha convertido en un evento muy importante que reúne a la banca con el Fintech y que promueve la colaboración entre la banca y las startups. Es el lugar ideal dónde presentar el valor que la compañía ofrece.

Ésa no fue la primer puerta que tocamos. Hubieron muchas antes que nos fueron ayudando a descubrir áreas de oportunidad, gente, formas de mejorar procesos y procedimientos, etc., y que nos prepararon para cuando Finnovista nos dio la oportunidad de explorar conversaciones con grupos bancarios en FINNOSUMMIT.

¿Qué supuso contar vuestro caso en FSMEX19?

En Openpay tenemos una premisa muy importante; honrar lo que hoy nos trajo aquí, apoyar el emprendimiento y, parte muy importante de esto tiene que ver con recordar cuando éramos emprendedores y lo único que buscábamos era que la gente nos diera la oportunidad de probar nuestro servicio. Cuando nos dieron esa oportunidad, estuvimos listos para aprovecharla y entregar excelentes resultados.

¿Qué fallos cometisteis en el proceso de forjar una alianza con un corporativo? ¿Qué consejos darías a otros emprendedores?

Afortunadamente hemos logrado llevar un proceso largo, pero a su vez muy interesante en el que hemos trabajado de la mano para que el grupo pueda aprovechar el valor que aporta Openpay al mercado y nosotros podamos ir adoptando las buenas prácticas de negocio forjadas en la experiencia que tiene una institución como la que hoy nos brinda su apellido.

Consejo: Aprender y adoptar lo bueno, crear valor en conjunto y aceptar lo que es diferente, mantener claro el propósito y generar alianzas con los corporativos que compartan estos valores y propósitos, independientemente del tamaño. Por otro lado, es muy importante no dejar de identificar oportunidades y de experimentar, utilizar la experiencia y el talento adquirida.

Tres recomendaciones para que una empresa importante voltee a ver tu proyecto: