¿Cuenta su organización de TI con el posicionamiento y preparación para enfrentar las oportunidades y desafíos del futuro inmediato?

Con información de CIO.com

Para los líderes de TI, estos días de año nuevo son los mejores para planificar, organizar y lanzar nuevas estrategias e iniciativas.

La evolución de las tendencias comerciales, los problemas de seguridad y la creciente supervisión gubernamental impactan cada vez más en las actividades de los departamentos de TI. Esto sin contar la interminable ola de tecnologías disruptivas, que hacen esencial comenzar a pensar en tácticas y objetivos lo antes posible para un 2020 exitoso.

Aquí hay 7 consejos para ayudarlo a alcanzar máximas realizaciones en este nuevo año.

Colabore con los líderes empresariales para evaluar los servicios y objetivos de TI

Trabaja para garantizar que TI sea un socio comercial, no un tomador de pedidos. Esta es la recomendación de Michael Cantor, CIO del proveedor de soporte para centros de datos, Park Place Technologies.

Cantor sugiere programar reuniones con líderes clave del negocio en la empresa para revisar el valor comercial de TI en función de los proyectos terminados en 2019 y cómo el departamento de tecnología puede empujar en el sentido de los objetivos comerciales. “Transforme todos los comentarios en una estrategia y un plan de TI para 2020”, aconseja Cantor. “Participe en el cálculo de los presupuestos y ayude a garantizar que los fondos se encuentren en los lugares correctos para la estrategia; no deje que los socios comerciales lo hagan solos”.

Para el CIO de Park Place Technologies, tal enfoque posicionará al CIO como el líder de pensamiento empresarial al tiempo que proporciona una plataforma de lanzamiento conveniente para el nuevo años. “[El plan] también permite la transparencia en la gestión de TI, proporcionando un marco básico para medir resultados de alto nivel en 2020 y permitiendo mediciones continuas contra esos resultados”, comenta.

Apunte a controlar las interrupciones

Las tecnologías disruptivas en los negocios continuarán evolucionando en 2020. “TI tiene una mayor responsabilidad y oportunidad de ayudar a las organizaciones a estar ‘preparadas para el futuro'”, dice Roy Nicholson, director de consultoría de negocios de la firma de asesoría contable y comercial Grant Thornton. Nicholson sugiere crear una oficina de gestión de la transformación para identificar nuevas tecnologías y nuevos métodos prometedores, al tiempo que se administran las iniciativas de transformación en toda la empresa, “tanto en el back office como en el front office”, señala.

Los departamentos de TI deben anticiparse a los problemas al crear una hoja de ruta de seis a doce meses, sugiere Rahul Mahna, director gerente de soluciones de procesos, riesgos y tecnología de la firma contable EisnerAmper. “Una manera simple de crear un plan es mirar las ideas futuras utilizando un sistema de ponderación para determinar qué iniciativas priorizar”, explica. “Si estás ocupado luchando contra incendios todos los días, y no estás planeando con anticipación, lka organización siempre estará en mayor riesgo”.

Centralice el análisis de datos

Los equipos de TI han sido responsables durante mucho tiempo de la recopilación, el almacenamiento y la gestión de los datos. Mientras tanto, el análisis de esta información se maneja de forma independiente en cada unidad de negocios. A medida que más empresas comienzan a comprender la importancia estratégica del análisis de datos, y ahora que los análisis se realizan a una escala mucho mayor y en tiempo real, surge una tendencia emergente hacia un enfoque de análisis de datos más centralizado.

“El análisis exitoso requiere que los ingenieros de TI y los científicos de datos trabajen estrechamente y con las unidades de negocios para desarrollar soluciones y generar conocimientos útiles”, aconseja Yan Huang, profesor asistente de tecnologías de negocios en la Escuela de Negocios Tepper de la Universidad Carnegie Mellon. “El departamento de TI, y en ocasiones específicas un departamento de análisis independiente, impulsará la capacidad de análisis de las organizaciones”.

Manténgase al tanto de la seguridad

El comienzo de un nuevo año es un buen momento para evaluar la seguridad de la empresa y el papel de TI en la protección de sistemas y datos. “Tómese el tiempo para pasar del modo de extinción de incendios y trabaje con su equipo para pensar en el panorama general, alrededor de 18 meses fuera, y atacar las tareas de seguridad fundamentales”, aconseja Jessica Ireland, líder de prácticas en seguridad, riesgo y cumplimiento para la firma Info-Tech Research Group. “Nuestra investigación muestra que los temas de seguridad de hoja perenne siguen siendo relevantes hoy en día, porque los equipos de TI no pueden tomarse el tiempo para implementar esos elementos básicos”.

Ireland recomienda crear espacio para expertos en seguridad dentro del equipo de TI, particularmente si no hay un equipo de seguridad dedicado disponible. “En los últimos tres a seis años, hemos visto a más organizaciones captar la importancia de la seguridad, no solo desde una perspectiva de sentido común, que debe proteger los datos, sino también como una estrategia comercial”.

Las violaciones de seguridad se han convertido en algo común, y los clientes y socios comerciales desean saber que sus datos están completamente protegidos. Irlanda señala que con el RGPD y otros estándares de privacidad, como los mandatos específicos del consumidor como CCPA (que entra en vigencia en enero de 2020), las personas y las empresas están reconociendo que tienen derecho a estar protegidos contra el robo de datos. “La seguridad debe convertirse en apuestas para su negocio … o corre el riesgo de verse desactualizado y perderá oportunidades”, advierte.

Dada la gravedad de la amenaza, la gestión de riesgos de seguridad debería ser integral para todas las decisiones comerciales y de TI en 2020. “Comprender sus niveles de tolerancia al riesgo y cómo eso informa la estrategia de su equipo … ayudará a su organización a largo plazo en términos de inversiones y garantía para sus clientes “, dice Irlanda.

Alcance a los clientes externos de la organización

Para incrementar el valor de su gestión en las empresas, los líderes de TI deben dedicar tiempo para abordar las necesidades de los clientes externos extramuros, los que aportan desde los mercados, los ingresos del negocio. Para ello deben desafiar a sus equipos a evaluar qué tan bien están apoyando a los líderes empresariales en el cumplimiento de las prioridades de productos y / o servicios.

“Puede haber una desconexión aquí, y eso brinda una oportunidad increíble para alinear e integrar al departamento de TI como un socio importante para impulsar iniciativas clave y contribuir directamente al resultado final y al éxito de la compañía”, aconseja Richard Pierle, socio gerente y CEO de empresa de consultoría tecnológica Pier Digital Advisory Services.

“Crear equipos multifuncionales y capacitados centrados en entregar valor a los clientes es la forma más efectiva de mejorar la capacidad de la organización para entregar valor a los clientes”, explica Kurt Bittner, vicepresidente de soluciones empresariales para Scrum.org, una capacitación en desarrollo de software y organización de certificación. “Para crear estos equipos, debe eliminar la barrera entre el negocio y la TI. Busque formas de crear productos o servicios digitales que ayuden a mejorar las experiencias de los clientes”.

Duplicar las métricas

Este año, los líderes de TI en 2020 sentirán una presión creciente para implementar, estudiar y aprender de las métricas clave de rendimiento. “[Dado que] la mayoría de los líderes de TI se centran en las métricas relacionadas específicamente con la tecnología, las estadísticas sobre el éxito empresarial a menudo quedan en el camino”, explica Wendy Pfieffer, CIO de la compañía de software Nutanix. “Los CIO pueden optimizar la eficiencia al equilibrar ambos KPIs”.

Para promover una mayor productividad empresarial, los equipos de TI de Pfieffer priorizan dos KPI críticos. “Primero, nos centramos en First Time Right (FTR), que nos ayuda a optimizar nuestras entregas de servicios y promover la eficiencia tecnológica”, explica. “En segundo lugar, utilizamos Net Promoter Score (NPS) para saber si estamos satisfaciendo o no las necesidades de nuestros clientes”.

Estudiar métricas como estas puede ayudar a los líderes de TI a centrar su atención en las funciones más críticas y priorizar la ayuda para que esas operaciones tengan éxito.

Prepare a su equipo para hacer frente al cambio

A medida que ingresan a la nueva década, los departamentos de TI deben continuar su evolución tecnológica a todo vapor, observa Hriday Ravindranath, director de tecnología e información de BT Global. “Para el éxito futuro, los equipos deben crear una cultura de aprendizaje que abrace y se adapte a un enfoque nativo digital”, afirma. Poner a los equipos al día en tecnologías de próxima generación, como inteligencia artificial, aprendizaje automático, 5G y redes en la nube, debe ser una prioridad máxima.

“Se espera que los departamentos de TI sean expertos en estas nuevas tecnologías y brinden un nuevo nivel de servicio a los clientes más allá de las operaciones y el análisis”, señala. “Al construir una cultura de aprendizaje, los equipos de TI se acostumbrarán a fallar rápidamente, ser ágiles y adaptarse a las necesidades cambiantes de los clientes”.

Brad Clay, vicepresidente senior y director de información y cumplimiento del proveedor de Lexmark, cree que TI debe comenzar a planificar el riesgo y, a la vez, capacitarlo para la incertidumbre. A medida que aumenta la tasa de cambio, la capacidad de comprender y planificar cada posible riesgo se vuelve cada vez más difícil.

“Al entrenarnos para la incertidumbre, equipamos a nuestros equipos para responder de la mejor manera posible a los desafíos que no anticipamos y respaldamos su capacidad de asumir riesgos audaces que puedan posicionar mejor a la organización para el éxito”, dice. “Cuando se enfrenta a este tipo de entorno acelerado, el mayor fracaso que puede cometer una organización es dejar de tomar medidas”.

En conclusión

Las organizaciones de TI deben alejarse de las raíces de sus proveedores de servicios para convertirse en un participante activo en la creación y mejora del valor comercial para sus organizaciones.

“A medida que avancemos en el 2020, no es suficiente que los departamentos de TI mantengan las luces encendidas y la organización segura”, observa Jarod Greene, gerente general del Technology Business Management Council, una organización profesional sin fines de lucro.

“El éxito en 2020 comienza por comprender cuáles son los objetivos organizacionales, personales y funcionales, y luego trabajar hacia atrás para demostrar cómo los departamentos de TI pueden convertirse en un agente de cambio”.