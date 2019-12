Los retos de los supermercados y la tecnología por venir

Los retos de los supermercados y la tecnología son extraordinarios. Se trata del sector más grande del detal y el que además necesita manejar productos perecederos.

Los desafíos están en la entrega de las ventas por Internet, en la tienda sin cajeros, en el manejo de los productos en los almacenes, en el entendimiento de los patrones compra de los clientes y más. Los gigantes Amazon, Walmart y Alibaba arrancan con ventaja, pero están apareciendo soluciones disponibles y asequibles para los competidores medianos. En el detal, no existe relación tan intensa como la que hay entre el cliente y su supermercado y las oportunidades a futuro parecen inmensas.

Ventas en línea

El mercado global es de US$7 trillones y las compras en-línea solo representan del total un poco impresionante 3,8% en China y 1,6% en Estados Unidos. Las utilidades son escasas, la comodidad reina y los que venden a grandes descuentos son abundantes e incluso Amazon, Walmart y Alibaba están sufriendo para ser exitosos.

Todavía nadie ha desarrollado completamente la pericia de vender perecederos por Internet y este negocio hoy representa solo el 2,3% (US$160.000 millones) del total pero impacta la venta de los otros productos. A medida que esa proporción vaya aumentando la supervivencia para algunos en el sector será puesta a prueba. Para aumentar los volúmenes se requerirá un poco más de magia, posiblemente auriculares de realidad virtual, para lograr que la compra por Internet sea tan intuitiva como en vivo, pero los incentivos son enormes.

Ocado

Este supermercado-en línea ha operado exitosamente por 20 años en el Reino Unido y tiene una valoración tipo empresa de tecnología. Ahora se expande internacionalmente, vendiendo su experticia como pionera en la venta por Internet, manteniendo sus costos competitivos particularmente a través de la robótica. Está ofreciendo el conocimiento para la construcción de almacenes-de-alta-tecnología y modulares.

En Estados Unidos, la importante cadena Kroger completará 5 de esos almacenes para 2021. Serán almacenes grandes (33.000 m2, pero modificables en tamaño), estarán ubicados en las afueras de las ciudades y se compensarán las largas travesías con el aumento de velocidad de los robots, empaquetando cajas de 50 items en 6-7 minutos.

Los gigantes Amazon, Walmart y Alibaba

El año 2.017 Amazon sorprendió e inquietó al sector de supermercados con la adquisición de Whole Foods. Este pasado mes arrancó Amazon Fresh con la entrega gratis de víveres a los miembros de Prime. Los rivales domésticos de Amazon, aplicando el modelo de Walmart, están convirtiendo a los supermercados existentes en el núcleo de sus operaciones en línea, bien sea para la recolección de pedidos o para el despacho de estos. Estos microcentros de procesamiento de pedidos, tratan de emular la eficiencia de Ocando, pero recortando los tiempos de recorrido.

Walmart, afirmó que una de las razones del crecimiento de ventas este verano se debió al fuerte aumento en la venta en línea de víveres. Ahora, lanzó un servicio en el cual empleados en tres ciudades de Estados Unidos entregan los comestibles directamente en las neveras de los clientes cuando no hay nadie en casa y para ello usan tecnología de entrega-inteligente y cámaras vestibles. Los supermercados Hema de Alibaba en China tienen incluso más tecnología de punta: usan códigos QR en los pescados para validar frescura, habilitan la compra basada en una App, usan muchos robots y ofrecen entrega en 30 minutos dentro de un pequeño radio.

Tiendas sin cajeros

La idea es la siguiente: Una vez que los supermercados instalan un conjunto de cámaras, sensores y visión-por-computadoras, los clientes simplemente pueden tomar los ítems desde los estantes, ponerlos en su carrito, salir caminando del supermercado y el pago será deducido automáticamente de su cuenta. El modelo han sido las tiendas-sin-cajeros de Amazon, y nuevos competidores como Standard Cognition y Grabango están levantando mucho capital para llevar esa tecnología a otros supermercados.

Otra oferta interesante es Trigo, viene de Israel, y dirige su tecnología a todo tipo de supermercado existente. Ellos le proveen a los supermercados las cámaras, la tecnología de fusión de sensores, visión 3D por computadora y la potencia de cálculo por computadora en la Nube, para mapear a los clientes en su movimiento a través de la tienda.

El hardware del sistema -cámaras, servidores, procesadores, son estándar y el software y los algoritmos manejan ese hardware para proveer las capacidades de supercomputación. Los supermercados adquieren el conocimiento y el entendimiento de las compras del cliente y pueden además “personalizar” la experiencia de compra dentro de la tienda a su programa de lealtad. La tecnología se está aplicando en tiendas con superficie de 46m2, doble del Amazon Go.

