Se creía que los chinos estaban al menos 6 meses atrás en el desarrollo de IA, hasta que DeepSeek dio un giro total a la historia.

La startup china DeepSeek está revolucionando el mundo de la inteligencia artificial, desafiando en eficiencia y capacidades a gigantes tecnológicos como OpenAI o Meta, y poniendo en entredicho el dominio tecnológico de Estados Unidos. Y los mercados financieros como NASDAQ ya están dando cuenta de su impacto, que se refleja en una caída histórica en las acciones de corporaciones como NVIDIA.

Desarrollada por una compañía QUANT, es decir, que se dedica a hacer inversiones financieras de manera algorítmica, DeepSeek fue pensada como un proyecto lateral que hacen los empleados en el 20% del tiempo libre y para el cual emplearon los recursos de cómputo que tenían disponible. De allí, que surge el planteo de: si esta compañía con las restricciones que tienen pudieron entrenar este modelo, ¿son realmente necesarias las millonarias inversiones que hacen gigantes estadounidenses?

DeepSeek solo invirtió U$S 6MM para entrenar su modelo, no solo fue creado en un tiempo récord y con recursos limitados, sino que además es de código abierto, compitiendo, por ejemplo, con el modelo de código abierto de Meta:. Esto pone en duda si son necesarias inversiones de 80 billones de dólares o 500 mil millones de dólares, recientemente anunciadas por el gobierno estadounidense con The Stargate Project, para producir los saltos de Inteligencia Artificial (IA).

“El secreto de DeepSeek radica en su arquitectura. Con una estructura basada en 16 modelos especializados de 111 mil millones de parámetros cada uno, logra optimizar tareas como codificación, análisis financiero y generación de texto”, afirma Gustavo Guaragna, CEO de Snoop Consulting.

NVIDIA cae de su nube

La entrada de un nuevo dios al Olimpo global de la IA dejó escozor en varias cotizaciones de Wall Street. El mayor estrépito resonó en NVIDIA. Tal y como lo reportó Infobae, El índice S&P 500 bajó un 1,5% (perdió 87,85 puntos y quedó en 6.013,39 unidades) y tuvo su peor día en más de un mes. Las acciones de las grandes empresas tecnológicas sufrieron una de las mayores caídas, con Nvidia perdiendo un 17%, lo que arrastró al índice compuesto Nasdaq a una pérdida del 3,1 por ciento (cedió 607,47 puntos y cerró en a 19.346,83). “La pérdida de cotización de Nvidia equivale a una pérdida de capitalización de casi USD 600.000 millones”, destacó el reporte.

Entretanto, las de Tesla, Amazon y Meta caían más de un 2% en las primeras operaciones europeas. Asimismo, el asistente de IA de DeepSeek, basado en DeepSeek-V3, ha superado a su rival ChatGPT y se ha convertido en la aplicación gratuita mejor valorada de la App Store de Apple en Estados Unidos.

¿Qué paradigmas rompe DeepSeek con su modelo?

“En el proyecto fueron usados chips NVidia H800, que es un modelo limitado, lo que plantea dos realidades. En primer lugar, si se empleó otro tipo de chips NVIDIA que pudieron conseguir de contrabando, o con alguna maniobra de alquiler en nube, o porque los compraron anteriormente, en definitiva, si utilizaron tecnología americana, que hoy tiene restricciones para el mercado, esa es una historia que haría que vuelva a recuperar valor la cadena de valor de IA. Si por el contrario, se logró fabricar esto con otro tipo de tecnología emergente, simplemente con cambios en la arquitectura de cómo procesaron las cosas, usando más ingenio que fuerza bruta, usando procesadores “viejos”, definitivamente va a poner en problemas toda esta expectativa que hay generada de nivel de inversiones que hace falta para producir los siguientes modelos.” señaló Gustavo Guaragna, CEO de Snoop Consulting.

Por decirlo de otra manera, DeepSeek acelera nuevos niveles de performance, comprometiendo menos recursos de cómputo. La ventaja de este modelo radica en su accesibilidad desde cualquier nube, ya sea la de Amazon, Microsoft Azure o Google, con lo cual, eso ya es un primer gran paso frente a sus competidores. Por otro lado, la potencia de este modelo es comparable en potencia al modelo más poderoso que hay en la actualidad de OpenAI, inclusive, para algunas tareas, lo iguala o lo supera.

En términos de costo, DeepSeek redefine la economía de la inteligencia artificial. Generar un millón de tokens con DeepSeek cuesta apenas 2.19 dólares, en comparación con los 60 dólares de OpenAI. Incluso frente al modelo más económico de OpenAI, DeepSeek sigue siendo hasta seis veces más barato. Esta enorme diferencia de precios plantea una revolución en la industria, ya que demuestra que es posible alcanzar altos niveles de eficiencia sin inversiones exorbitantes ni modelos subsidiados.

El éxito de DeepSeek también envía un mensaje alentador al ecosistema tecnológico. Demuestra que startups con recursos limitados pueden competir con gigantes consolidados, siempre y cuando se adopten enfoques más ingeniosos y eficientes. Este caso, sin duda redefine las expectativas de inversión en IA, alentado la democratización y el acceso a modelos avanzados de IA, fomentando una mayor diversidad en el desarrollo de tecnologías disruptivas.

Con esta hazaña, DeepSeek no solo pone en jaque a los líderes del mercado, sino que también abre la puerta a un futuro más inclusivo e innovador para la inteligencia artificial. Su éxito plantea una reflexión global: ¿es hora de replantear las prioridades y estrategias de inversión en tecnología? Lo que es seguro es que DeepSeek ha marcado el comienzo de una nueva era en la inteligencia artificial.