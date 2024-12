Descubra como a combinação de transporte aéreo e rodoviário, respaldada por uma rede que abrange mais de 5.300 localidades, está redefinindo a logística no Brasil para oferecer rapidez, confiabilidade e cobertura total.

Você sabia que a FedEx atende mais de 5.300 localidades no Brasil, conectando pequenas cidades a grandes centros urbanos com uma precisão impressionante? Além disso, sua frota conta com 2.450 veículos próprios e uma equipe de mais de 8.000 profissionais, tornando-a uma das redes mais abrangentes do país.

Essa infraestrutura é sustentada por mais de 50 estações operacionais, o que garante que cada remessa seja processada com eficiência e segurança. Crescimento e inovação caminham juntos, criando soluções de transporte sob medida para diferentes necessidades.

Do ar para a estrada: soluções integradas para logística nacional

A FedEx combina excelência global com conhecimento local para oferecer dois serviços principais:

1. Transporte Rodoviário: eficiência e economia

Ideal para remessas fracionadas ou paletizadas, o transporte rodoviário da FedEx é uma escolha estratégica para quem busca o equilíbrio entre custo e benefício. Entre os diferenciais:

Rastreamento completo : controle total da carga, do ponto de origem ao destino.

: controle total da carga, do ponto de origem ao destino. Entrega pontual : segurança e agilidade em qualquer rota.

: segurança e agilidade em qualquer rota. Cobertura nacional: conectando as cidades mais remotas aos grandes centros.

💡 Dica: Este serviço é ideal para empresas que buscam reduzir custos sem comprometer a confiabilidade.

2. Transporte Aéreo: agilidade para remessas urgentes

Quando o prazo é o fator mais crítico, o transporte aéreo da FedEx oferece entregas rápidas e seguras para cargas de todos os tamanhos. Diferenciais incluem:

Velocidade incomparável : entrega em tempo recorde, mesmo em destinos desafiadores.

: entrega em tempo recorde, mesmo em destinos desafiadores. Processos especializados : garantindo precisão e cuidado com cada remessa.

: garantindo precisão e cuidado com cada remessa. Rede ampla: conectando todo o Brasil com eficiência.

Logística como diferencial competitivo

Em um mercado onde o tempo é dinheiro, contar com soluções logísticas eficientes pode ser o diferencial que sua empresa precisa para prosperar. A FedEx, com sua integração de transporte aéreo e rodoviário, oferece não apenas serviços de entrega, mas parcerias que impulsionam negócios.

1. Experiência global, presença local:

Com um histórico de liderança em logística, a FedEx entende os desafios específicos do Brasil e adapta soluções para diferentes setores.

2. Tecnologia de ponta:

A plataforma de rastreamento garante transparência total e maior controle sobre cada etapa da logística.

3. Atendimento personalizado:

Equipes treinadas estão prontas para atender demandas específicas e criar estratégias sob medida para o sucesso do cliente.

