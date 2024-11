La temporada alta de ventas navideñas inicia, formalmente, con el Black Friday.

Por ello, conviene recordar que todo el cierre del año es una ruta plagada de ciberamenazas. Sepa las precauciones mínimas para evitarlas.

Puede que la iniciativa del Black Friday no sea, en principio, originaria de América Latina.

Pero el comercio electrónico la ha transformado en una fecha muy popular para comerciantes, dentro y fuera de Internet.

También para los consumidores que ven en este evento de ventas una vez oportunidad para hacer compras que, de otro modo, quizás no podría realizar.

En especial en lo que se refiere a equipos electrónicos o electrodomésticos.

La búsqueda de ofertas y las compras online son un desafío para las empresas.

Sin embargo, hay una amenaza que afecta por igual a personas y organizaciones: los intentos de operaciones fraudulentas.

América Latina, en general, es el continente más atacado del mundo. Y algunos países como, por ejemplo, México, tienen el dudoso privilegio de haber trasladado sus tasas de fraudes y estafas tradicionales al mundo digital.

Para aprovechar los descuentos en esta fecha de compras digitales, es importante tener en cuenta estos diez consejos que preparó Chester Wisniewski, Director CTO de Campo Global de Sophos.

Tales precauciones ayudarán a cualquier usuario a mantener su privacidad y seguridad.

Para las empresas, instruir durante estos días a sus clientes habituales puede ser una medida útil para establecer compromisos ya lograr confianza. Su marca lo agradecerá.

Veamos cuales son las recomendaciones del líder global de Tecnología de Sophos para este Black Friday y el resto de la temporada de ventas.

1.- Usar un bloqueador de anuncios

Los anuncios en sitios web son para nada inofensivos. Ellos no sólo rastrean cada uno de los movimientos del usuario, y recopilan la información suficiente sobre sus hábitos. A tal punto como para hacer sonrojar, incluso al FBI.

Pero, también, son una fuente importante de enlaces maliciosos y contenido engañoso en Internet.

Con un buen “Ad Blocker” o bloqueador de anuncios, la navegación no sólo es más segura, además llega más rápida y utiliza menos ancho de banda.

¿Algunos bloqueadores de anuncios recomendados? uBlock Origin y Ghostery.

2.- Navegar en modo privado o incógnito

Para evitar que los hábitos e intereses de compras sigan al usuario de un sitio a otro (y, potencialmente, revelen qué regalos podría estar comprando a otras personas que usan el dispositivo, ¡además!), es importante habilitar la navegación privada (Firefox) o modo incógnito (Chrome).

Esto bloqueará las cookies de seguimiento y ayudará a que Internet olvide los viajes mientras las olas borran las huellas en la arena.

3.- Haz que tu navegador sea inteligente en privacidad

Electronic Frontier Foundation (EFF) proporciona una extensión de navegador llamada Privacy Badger.

Esta ha sido diseñada para tomar, automáticamente, todas las decisiones correctas en torno a la navegación.

Lo anterior, mientras mantiene nuestra privacidad y bloquea los rastreadores invisibles.

4.- Evitar el uso de una cuenta en varios servicios

Al iniciar sesión en un sitio de comercio electrónico, suele resultar tentador utilizar el botón “Iniciar sesión con Facebook” o “Iniciar sesión con Google”.

Si bien se necesitan unos minutos más para crear un nuevo inicio de sesión, este paso brindará más privacidad.

¿Por qué? Pues porque no comparte todos los sitios en los que compra con estos gigantes tecnológicos.

5.- Utilizar el inicio de sesión de invitado cuando esté disponible

Además de permitir usar una cuenta de otros sitios web, muchos tienen la opción de utilizar un inicio de sesión de invitado, en lugar de crear una cuenta nueva.

Esta es una excelente opción si no esperas necesitar soporte técnico ni hacer negocios de forma recurrente.

Menos contraseñas, menos datos personales y mucho menos problemas, si los datos son hackeados.

6.- No guardar los datos de la tarjeta

Muchos sitios de eCommerce almacenarán, de forma predeterminada, la información de la tarjeta de crédito en el perfil de usuario, para su “conveniencia”. O porque esperan que vuelvas a comprar ahí.

No pueden perder lo que no tienen. Así que lo mejor es decirles que no guarden los datos de la tarjeta de crédito, a menos que sea absolutamente necesario.

7.- Usar números de tarjetas temporales

Muchas instituciones financieras ahora ofrecen números de tarjetas de crédito temporales o de un solo uso.

Se puede abrir la aplicación en el teléfono o en su navegador y obtener un número de tarjeta de crédito desechable de un solo uso. Esto evita el fraude con tarjetas, así como el seguimiento, cuando los comerciantes comparten procesadores de tarjetas.

A veces, incluso, es posible especificar un límite de tarjeta por número temporal, para proteger aún más la cuenta.

8.- Usar crédito y no débito

Todos debemos tener cuidado con los gastos excesivos en estas fechas especiales. Pero es mejor dejar la tarjeta de débito en casa.

Las tarjetas de crédito ofrecen una protección significativamente mayor contra el fraude en línea.

Ello permite al usuario afrontar una posible disputa desde una posición de poder.

Siempre está la opción de no pagar el monto facturado mientras se disputa el cargo, en lugar de que los delincuentes vacíen directamente de la cuenta bancaria el dinero que tanto costó ganar.

9.- Tener cuidado con los mensajes directos a través de redes sociales/aplicaciones de chat

Con la IA generativa es casi trivial crear una tienda en línea falsa y atraer a las personas para que compartan su información personal y sus datos de pago.

Es más seguro comprar en sitios establecidos o en aquellos que hayan sido recomendado, personalmente, por amigos o familiares.

Muchos mensajes no solicitados conducen a la recopilación o el robo de datos.

10.- No hacer clic en ofertas vía email que parezcan demasiado buenas para ser verdad.

O que provengan de empresas en las que no tienes cuentas

Estos podrían ser correos electrónicos de phishing, con la esperanza de incitarte a hacer clic en enlaces a sitios web falsos y maliciosos.