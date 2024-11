Veja como os e-commerces já estão integrando a Inteligência Artificial Generativa na experiência de compra online.

A Black Friday significa recorde de tráfego e a tecnologia nos e-commerces é posta à prova. Como se comportam a infraestrutura e a experiência do consumidor nos sites e aplicativos durante toda a temporada?

E a IA generativa, que é o assunto da vez? Para esta quarta edição analisamos como os varejistas estão utilizando essa tecnologia dentro da experiência de compra on-line.

Para ajudar as marcas a se prepararem para o próximo período de vendas, identificamos as oportunidades, acertos e dificuldades nos sites e aplicativos dos principais e-commerces do país.