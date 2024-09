Aunque los avances de la región lider mundial permiten anticipar redes 5G Advanced, no todo es coser y cantar.

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2023 (CMR-23) reveló algunos de los desafíos.

Las cifras globales no han dejado lugar a dudas sobre el estatus sobre el liderazgo de América del Norte, en lo que a despliegue de redes 5G se refiere. Sus avances en 5G Advanced y 6G también han sido destacados.

No obstante, ni siquiera está región está exenta de desafíos para lograr que estas nuevas tecnologías se concreten.

Algunos de los desafíos que encara la región norteamericana fueron abordados durante la realización de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2023 (CMR-23), realizado durante el mes de noviembre de ese año.

Establecer los desafíos, por cierto, es fundamental para encontrar las soluciones idóneas que permitan lograr los objetivos que se procura en torno tanto al 5G Advanced como a la siguiente generación de tecnologías inalámbricas.

“El espectro identificado para las telecomunicaciones móviles internacionales en América del Norte está fuertemente sobrecargado, con importantes desafíos”, apuntó el Vicepresidente de Relaciones Públicas y Tecnología de 5G Américas, Viet Nguyen.

El especialista destacó que los retos están asociados a la sobrecarga vinculada a la coexistencia y reubicación de los servicios existentes, en particular en bandas como:

3,1-3,45 GHz

Y 7,125-8,4 GHz

Tema de agenda

La investigación concerniente a este tema se encuentra recogida en el más reciente white papers de 5G Américas, denominado ‘Spectrum in North America: The Impact of WRC-23’ (El espectro en América del Norte: impacto de la CMR-23).

Dicho documento estudia los desafíos y las soluciones óptimas para el avance de la 5G Advanced y el 6G en América del Norte.

El informe detalla como el CMR 23 hizo hincapié en la necesidad de un uso nuevo y exclusivo de bandas de espectro armonizadas internacionalmente.

Ello es fundamental para fortalecer el liderazgo de la región en 5G y futuras tecnologías 6G.

Las decisiones tomadas en la CMR 23 son cruciales para América del Norte, y afectan bandas de espectro clave como las de:

3,3-3,4 GHz

3,6-3,8 GHz

Y 10-10,5 GHz

Todas y cada una de ellas resultan esenciales para optimizar la capacidad, la cobertura y el desempeño general de las redes.

Igualmente, el documento relata que las frecuencias de las bandas medias superiores son consideradas como las más prometedoras para despliegues 6G económicos de área amplia.

El espectro de las bandas medias superiores, especialmente dentro del rango de frecuencias de 7,125-15,35 GHz, se identificó como el más apto para satisfacer las demandas futuras de las redes móviles.

Esto en virtud de las compensaciones que presenta entre la capacidad y la cobertura.