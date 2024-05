El dispositivo que, hasta ahora, ha estado asociado a pagos como son las tarjetas NFC, gracias a IDEMIA, se enriquece.

La era de la Internet de las Cosas (IoT) tiene muchos caminos y este es uno que, seguro, no se le había ocurrido.

Aunque solemos pensar en dispositivos inteligentes cuando hablamos de Internet de las Cosas (IoT), nuestra lista mental suele excluir a un dispositivo que, cada día, es más frecuente en nuestros monederos.

No. No nos referimos a los teléfonos inteligentes. Hablamos de las tarjetas de pago que seguro tenemos… Y, que, además de inteligentes, hoy en día suelen tener incorporada tecnología Near Field Communication o NFC.

Es decir, no sólo son un dispositivo sino uno de muy alta tecnología, aunque nos demos el lujo de perderla de vez en cuando.

Es por ello que IDEMIA Secure Transactions (IST), una división del Grupo IDEMIA, esta capitalizando la versatilidad de estos instrumentos.

Ahora la empresa aprovecha su liderazgo en la industria automotriz e inscribe su nombre en la historia del sector:

“ Estamos increíblemente orgullosos de anunciar que IDEMIA Secure Transactions se ha convertido en la fuerza pionera a nivel mundial en lograr la certificación CR13 NFC Forum para nuestras tarjetas NFC clave de grado automotriz”, resaltó el vicepresidente ejecutivo de Servicios de Conectividad de IDEMIA Secure Transactions, Fabien Jautard .

El ejecutivo resaltó que estas tarjetas, no sólo son un complemento necesario para el acceso al vehículo sino que, también, representan un activo de identidad de marca fundamental para las compañías automotrices.

Su carro, tarjeta en mano

Cabe destacar que IST ha desarrollado una cartera especializada, diseñada específicamente para cumplir con los rigurosos estándares de calidad y confiabilidad de la industria automotriz.

La certificación actual representa que las tarjetas NFC de IDEMIA son totalmente compatibles con todos los vehículos equipados con NFC que siguen el estándar CCC Digital Key para teléfonos inteligentes. Dicho standard ha sido establecido por Car Connectivity Consortium.

“ Al obtener las más altas certificaciones, garantizamos el más alto nivel de seguridad, confiabilidad y conveniencia en nuestras soluciones. Este logro refleja el espíritu innovador y la experiencia de nuestros equipos, reafirmando a IDEMIA Secure Transactions como líder de la industria ” , destacó Fabien JAUTARD, VP ejecutivo de Servicios de Conectividad de IDEMIA Secure Transactions.

IDEMIA se ha consolidado como un socio de confianza en la industria automotriz, ofreciendo soluciones avanzadas tanto para llaves físicas como digitales de próxima generación.

Esto, además, de una gestión flexible de la conectividad.

La empresa ya ha conectado 45 millones de vehículos en todo el mundo, brindando sus servicios a cinco de los diez principales fabricantes de automóviles.

Las tarjetas NFC ahora certificadas sumarán aun más vehículos a este conteo.