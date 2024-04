Así como los ultrafalsos o deepfakes son la nueva gran amenaza de seguridad, los avatares salieron de los videojuegos y están tomando lugares insospechados.

Aunque se les acusa de dejar sin trabajo a periodistas y animadores en el mundo digital, el mexicano Antonio Tello desafío está tendencia.

Algunos profesores universitarios conocidos están evaluando crear avatares para sus clases virtuales grabadas, con la idea de seducir más a sus estudiantes.

Quizás no se les haya ocurrido que un avatar suyo puede dejarlos sin trabajo… digital, si no que sus estudiantes se den cuenta.

Por suerte, parece que en las universidades loss conocimiento “de verdad”, adquiridos por investigación de sus profesores todavía cuentan.

Pero el mundo informativo y, especialmente, propogandistico de la sociedad del cononocimiento es otra cosa: los avatares de inteligencia artificial que se han utilizado para difundir fake news parecen ser la antesala de un mal mayor.

Así, a la creciente ola de despidos en las (otrora) grandes redacciones periodística de cadenas globales por problemas con los modelos de negocio obsoletos, se están sumando los causados por la sustitución de redactores por IA.

Parecía que los noticieros eran la última línea de defensa para los profesionales de la información. Pero los avatares fraudulentos son una campanada de alarma.

O lo eran. Porque algunos periodistas están aplicando la vieja consigna de “¿quién dijo miedo?, apalancando su producción sobre la IA.

Incluyendo su propio avatar. ¿Es allí donde esta el futuro de esta profesión?

Informar y crear según Antonio Trello

Nacido en el país de habla hispana más grande del mundo, Antonio Trello está desafiando los pronósticos que dicen – una vez más – que el periodismo ha muerto.

Esto no significa que esta práctica se mantenga exacta a como era hace 30 años. Quizás, ni siquiera a como era hace un lustro.

Pero, mientras cadenas noticiosas, periódicos y agencias informativas en todo el mundo han optado por crear presentadores de noticias “no humanos”, Antonio Tello va a contra viento de la tendencia mundial.

Así, el reconocido periodista mexicano se convierte en un pionwro, tanto del país como de la región, al utilizar su propio avatar para dar noticias en la multiplataforma informativa en la que también fue pionero como medio nativo digital de México.

“La inteligencia artificial no debe sustituir a nadie, ni siquiera a uno mismo, debe de ser una herramienta más de medios y periodistas para servir mejor a las audiencias”, así lo afirmó el fundador y CEO de NTV+, Antonio Tello.

Recordemos que el comunicador fundó en 2006 la página web de noticias Nayarit en Línea hoy conocida como NTV+.

Este medio digital cuenta, en la actualidad, con 1.400.000 seguidores en Facebook y propicio la creación de Álica Medios, la principal multiplataforma de medios asociados líderes en la región del Nayar que incluye:

Un canal de televisión abierta

7 estaciones de radio

Además del periódico Meridiano

Digitales vemos, ¿avatares? no sabemos

De acuerdo con la plataforma Statista, una encuesta sobre el consumo de noticias falsas arrojó que el 87% de los mexicanos estuvieron expuestos a éstas.

Tales cifras demuestran que los avances en IA pueden cambiar drásticamente la forma de crear contenidos, lo que da pie al aumento de fake news.

Por supuesto, no es un fenómeno exclusivo de México o la región:

En 2018 la agencia china de noticias Xinhua News utilizó el primer presentador de noticias diseñado con Inteligencia Artificial. Desde entonces, el fenómeno se ha extendido por el mundo.

Proceso Digital , periódico digital de Honduras, creó a Maya en 2021, una presentadora artificial que brinda información a los lectores

En Corea del Sur, la Cadena Nacional SBS utiliza a Zae-In, una “humana virtual” para presentar las noticias.

No obstante, el equipo liderado por Tello estima que la tendencia comenzó a proliferar desde hace un año en países como Kuwait, India, Taiwán y Grecia.

Y, de acuerdo al diario El País de España, en Venezuela el Gobierno utiliza avatares de periodistas que no existen para difundir información en el canal de YouTube, House of News.

Periodistas exponenciales

No obstante, la posición de Tell pese a la avalancha de fake news es, más bien ootimista. Cita un estudio del MIT FutureTech en conjunto con IBM, el cual muestra entre sus principales hallazgos que únicamente 23% de los trabajadores de la actualidad podrían ser suplantados por Inteligencia Artificial.

Al generar una representación de si mismo, que lo recuerda y lo hace ubicó, Antonio Tello está declarando que no se siente sustituido sino empoderado por la IA.

¿La base de su confianza? Estas declaraciones:

“El hecho es que a pesar de la inteligencia que le podamos dar a un ordenador, signifique esto lo que signifique. O que puedan lograr por sí mismos, su inteligencia tiene que ser muy diferente a la nuestra. Nunca sabrán qué es ser un humano”, afirmó en una entrevista otorgada en España Joseph Weizenbaum, considerado uno de los padres de la cibernética.

No sólo la IA no sabe lo que es se humano. No está ni cerca deenetnderlo.

Ni los problemas que tenemos. Ergo, es muy mal periodista: podrá leer y recrear noticias. Pero nunca investigarlas o descubrilas