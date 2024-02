OpenAI ha presentado a Sora, un innovador modelo de IA capaz de generar escenas de video realistas e imaginativas basadas únicamente en instrucciones de texto. Sora representa un gran avance en las capacidades de IA, permitiendo la creación de videos con una calidad visual notable y una adherencia impresionante a las instrucciones del usuario.

Utilizando tecnología de vanguardia de Inteligencia Artificial Generativa, este nuevo modelo puede producir videos de hasta un minuto de duración, dando vida fielmente a las escenas descritas en las instrucciones de texto proporcionadas por los usuarios. Desde bulliciosas calles de la ciudad hasta serenos paisajes naturales, Sora demuestra una impresionante comprensión del mundo físico y puede simular interacciones complejas con múltiples personajes y entornos.

Prompt: “A stylish woman walks down a Tokyo street filled with warm glowing neon and animated city signage. she wears a black leather jacket, a long red dress, and black boots, and carries a black purse. she wears sunglasses and red lipstick. she walks confidently and casually.… pic.twitter.com/cjIdgYFaWq

