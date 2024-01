Parece que fue ayer cuando contraponíamos a Satya Nadella y su conducta frente a el estilo del, entonces, nuevo dueño de Twitter, Elon Musk.

Hoy ha sido nombrado el CEO de año por su manejo del ascenso de la Inteligencia Artificial. Ni la demanda del New York Time puede empañar eso.

Era el 29 de diciembre, mientras trataba de inspirarme y documentar este análisis sobre el reconocimiento de CNN a Satya Nadella como el CEO de 2023, apareció en mis alertas una noticia de un medio desconocido: Microsoft acababa de comprar Adobe.

Por supuesto, he leído eso antes. Y, como estaba fechado del 28 de noviembre, dudé. En algún lugar empezando el reporte se aseguraba que el CEO de Microsoft le había preguntado a la IA de la empresa (primero Bing, ahora Copilot) si debía comprar Adobe. La respuesta fue que era buen negocio aunque costaba plata. Por ello recomendaba comprarlo a crédito… comentario, más bien, humorístico.

Dudé más. No creo que el señor Nadella crezca de sentido del humor. Pero el relato parecia, más bien, una historia del creador de Facebook, Mark Zuckerberg o del inefable dueño de Twitter (me niego a pensarla mucho menos a nombrarla como X).

Mi instinto pareció acertado cuando recurrí a varios amigos frente a mi infructiosa búsqueda de confirmación y no encontré la operación.

“Esa puede haber sido una IA. Pero no Satya Nadella”, pensé. Y es que el hoy reconocido CEO ha logrado encarnar la elegancia, empatía y prudencia a la hora de declarar.

Liderazgo centrado en las personas

De hecho, va a ser interesante escuchar su reacción frente a la demanda del New York Times que casi – énfasis – logra que olvidemos que es Microsoft y no OpenIA quien está cosechando mejor el año de la Inteligencia Arrificial que el ChatGPT inauguró.

Tiene sentido. Parece que nadie ha hecho más énfasis que Nadella en el año de la Inteligencia Artificial: él y el creador de ChatGPT, Sam Altman han compartido escenario hablando de las oportunidades que puede proporcionar la nueva tecnología.

Eso si (y más importante) Nadella ha reiterando su vocación humanista – primero la gente – que ya lo ha hecho legendario, en contraste con algunos otros lideres.

“Imagínense si 8.000 millones de personas tuvieran acceso a un tutor personalizado, a un médico que les proporcionara orientación médica, a un mentor que les diera consejos para cualquier cosa que necesitaran. Creo que todo eso está al alcance de la mano. Se trata de hacer posible lo imposible”, señaló el CEO de Microsoft, Satya Nadella en entrevista publicada por CNN.

Ya sea por ser hindú o por no estar en Silicon Valley e, inclusivo, en el universo general de los CEOs: las d’être as interpersonales hasta ahora, no ha sido una fortaleza abundante dentro de los más afamados visionarios. Hecho curioso, por decir lo menos.

Lo cierto es que Nadella es, más bien, conservador en términos de la dirección de negocios de las empresas tecnológicas.

En casi 10 años como CEO de Microsoft ha hecho apuestas que parecían arriesgada, como la nube, la gente… y la Inteligencia Artificial.

Hasta ahora no le ha ido mal.

NYT vs. CNN

Visto la importante pero no susmatuca ni, tampoco, conflictiva transformación que ha llevado a cabo en Microsoft, colocándola – de nuevo – en el centro de la innovación, parecería que el reconocimiento a Nadella llega un poco tarde.

Después de todo, ha rotó récords de ganancias y mantenido a Microsoft entre las más importantes empresas del sector cuando parecía (con el fracaso Windows Mobile y el est amiento de los avances en los SO) que la empresa había iniciado su declive.

Si, el reconocimiento de CNN luce tardío.

Sin embaegi, la casi inmediata demanda de un medio como el New York Times parece cuestionar ka designación realizada por CNN.

Después de todo, uno delos principales alegatos de NYT es como Microsoft y OpenIA afectan a la industria de medios al no respetar los derechos de autor caís plagiar los contenidos de este medio y, además, no colocar la debida referencia.

Especialmente en informaciones cuyo acceso está restringido por ser exclusivo para suscriptores.