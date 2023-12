WeCapital presenta la evolución del eCommerce

La nueva plataforma de WeCapital apunta hacia la base de la pirámide y transforma al retail en su expresión más modesta.

Bienvenidos al comercio electrónico de inclusión. Bienvenidos al Uber de las tienditas, bodegas y pequeños minoristas.

Razones económicas, sociales y culturales impidieron – por mucho tiempo – que el eCommerce creciera en América Latina. El Covid, en ese sentido, ayudó.

El reciente anuncio de WeCapital apunta a una nueva etapa de crecimiento en la región, al crear el equivalente a la tiendita de la esquina, con todo y crédito incluído.

No es poca cosa: no sólo la tecnología apartaba a los pobres del comercio electrónico antes de la pandemia. Las condiciones de económicas y de pago no ayudaban.

Incluso hoy, en México, más de 49 millones de mexicanos viven en pobreza laboral, según datos recientes publicados por Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Esto significa que su salario no alcanza para cubrir la alimentación básica de su familia. Lamentablemente, esto se repite en el resto de la región.

Para poder atender un mínimo de sus necesidades alimenticias, estas familias suelen recurrir al minorista de su comunidad (aunque sea más caro) pues este suele finaciarlos hasta que llega el fin de mes.

Inspirados en esta necesidad, WeCapital creó el eCommerce de la confianza.

“Con La Tienda de Confianza, estamos llevando la tradición de fiar de las tiendas de barrio al mundo del comercio electrónico, dando acceso a la plataforma a quienes no cuenten con tarjetas de crédito, facilitando el acceso a productos de calidad”, comentó Ricardo Vázquez, director general de WeCapital.

Todo con una sola garantía: la confianza.

Democratizar el crédito

Explicó el ejecutivo que WeCapital quiere llevar al plano digital la experiencias de cualquier minorista comunitario que entrega pequeños créditos, generalmente en especies:

Sin fiadores

Sin tarjetas bancarias

Y sin ningún tipo de garantía

En este sentido, hay que destacar que, hasta ahora, estos pequeños comerciantes han sido el único apoyo para decenas de millones de familias de escasos recursos, a lo largo y ancho tanto de México como de toda America Latina.

Ni ellos ni las familias volverán a estar solos. La Tienda de Confianza de WeCapital pretende amplificar los volúmenes de ventas de estos comercios y, con ello, a los beneficiarios de estos financiamientos. Las cifras, sin duda, serán significativas.

Sí: los créditos suelen ser por montos pequeños. Pero hay que multiplicarlos por cientos, miles y, a veces, millones de familias.

Los usuarios sólo deben:

Ingresar con Facebook

Seleccionar sus productos

Elegir un plazo para pagar de 5 a 30 días

Y descargar un cupón para reclamar su despensa en la tienda aliada de su barrio

Para pagar, sólo deben hacer un depósito a la cuenta del ecommerce en cualquier banco a nivel nacional, dentro del plazo pactado.

Como puede verse, la propuesta de WeCapital es una plataforma que le permite a miles de pequeños comercios realizar la transformación digital sin tener que hacer un costoso proceso que no puedan manejar.