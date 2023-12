TestGorilla: transformar la selección de personal en la era digital

Con una base de datos robusta, la empresa holandesa TestGorilla atiende a más de 10.400 empresas en todo el mundo.

Conversamos con Wouter Durville, Director Ejecutivo y Cofundador de TestGorilla, para explorar cómo la tecnología aborda los desafíos actuales en la gestión de recursos humanos.

El estudio El Estado de la Selección por Competencias en 2023 de TestGorilla reveló que en América Latina, los empleadores se muestran insatisfechos con el enfoque clásico de contratación. Casi un 20 % de empleadores (50,4 %) consideran que los currículos son una herramienta de contratación efectiva, en comparación con el 69,9 % de los empleadores a nivel mundial.

En este sentido, TestGorilla, la plataforma de pruebas de preempleo en línea con más de 350 evaluaciones científicamente validadas está marcando la pauta en la gestión de recursos humanos. En una entrevista exclusiva con Wouter Durville, director ejecutivo y Cofundador de TestGorilla, exploramos cómo la tecnología aborda los desafíos actuales en la selección de personal, desde la insatisfacción con los métodos tradicionales hasta la promoción de la inclusividad en profesiones estereotipadas.

TestGorilla va más allá de las habilidades técnicas, evaluando habilidades blandas y universales para impulsar un enfoque más humano en la contratación. La plataforma también se destaca en la reducción de sesgos, abordando preocupaciones sobre prejuicios de género, apariencia y nacionalidad.

Desafíos en la selección por competencias

Wouter Durville nos ha detallado cómo esta plataforma enfrenta el desafío de evaluar habilidades de expresión oral y promueve la importancia del aspecto humano en un mundo cada vez más tecnológico. Y es que TestGorilla no solo revoluciona la selección de personal, sino que también contribuye a construir entornos laborales más inclusivos y orientados a habilidades en la era digital.

— ¿Cómo evalúa TestGorilla el proceso de selección basado en competencias llevado a cabo por las empresas las llamadas “habilidades blandas” de los candidatos?

En TestGorilla tenemos un catálogo de más de 350 pruebas. Muchas de ellas diseñadas para evaluar habilidades blandas buscadas por los empleadores en los candidatos como, por ejemplo, nuestra prueba de Comunicación, la prueba de Negociación y la prueba de Gestión del Tiempo. Estas pruebas contienen preguntas plantean a los candidatos cómo se desenvolverían en situaciones que requieren habilidades de comunicación, negociación o gestión del tiempo. Las respuestas proporcionadas dan a los empleadores una idea de las habilidades de los candidatos en estas áreas.

Mirando hacia el futuro, la evidencia indica que un conjunto de comportamientos conocidos como “habilidades universales” podrían ser clave para prever la efectividad en el entorno laboral y el éxito profesional a largo plazo. Esto es crucial en un momento en que los puestos de trabajo son cada vez más complejos. Estas habilidades son las conocidas habilidades “blandas”, transferibles a muchos roles, empresas e industrias diferentes, a diferencia de las habilidades específicas y la experticia técnica (“habilidades duras”). Por eso, además de nuestras pruebas diseñadas para medir habilidades blandas específicas, estamos desarrollando un marco de trabajo y una prueba para permitir a las empresas evaluar habilidades universales utilizando TestGorilla.

“El problema de la inclusión sigue existiendo: no se soluciona sólo porque exista la selección por competencias. La inclusión real no existirá hasta que la sociedad cambie”, afirma Wouter Durville, Director Ejecutivo y Cofundador de TestGorilla.

— Mencionan que su plataforma representa un avance en cuanto a sesgos durante los procesos de selección, promoviendo así la inclusividad y la igualdad en dichos procesos. No obstante, existen posiciones que siguen estando determinadas por la desigualdad de género y/o la diferencia en el trato en relación con la apariencia física, e incluso la nacionalidad. ¿Cómo opera para lograr una verdadera inclusividad en el entorno profesional, especialmente en posiciones como azafata, niñera, limpiadora de hogar, entre otras?

Buena pregunta. Esta observación es acertada: existen diversos prejuicios que lamentablemente son comunes dentro los procesos de contratación a nivel mundial. TestGorilla representa un avance en este sentido, porque ayuda a los empleadores a apartarse de las herramientas de contratación que permiten este tipo de prejuicios, como los currículums, donde el género, la nacionalidad, la edad o el historial de una persona son a menudo los primeros detalles que revisan los empleadores. Al evaluar primero las habilidades a través de plataformas como TestGorilla, los empleadores pueden tomar decisiones de preselección impulsadas por datos, lo cual es más efectivo que revisar una gran cantidad de currículums y preseleccionar candidatos solo porque han trabajado en grandes empresas o han estudiado en universidades importantes.

Cuando se trata de las profesiones específicas que mencionas, como camareros, cuidadores de niños y limpiadores, evitar prejuicios se vuelve aún más difícil. La naturaleza sexista asociada a estos roles implica que la mayoría de las personas que solicitan estos puestos tiendan a ser mujeres. Este es un problema socioeconómico más amplio que no puede resolverse únicamente con herramientas de contratación: las mujeres históricamente han estado vinculadas a empleos con salarios bajos y mal remunerados. Es un problema más profundo que sólo se resolverá cuando la sociedad elimine por completo los estereotipos laborales y la desigualdad de género. Lograr la igualdad de oportunidades será más difícil de conseguir en trabajos que involucran cuidados, donde los estereotipos aún persisten de manera marcada, en comparación con sectores aparentemente más neutrales, como el inmobiliario.

Así que, sí, el problema de la inclusión sigue existiendo: no se soluciona sólo porque exista la selección por competencias. La inclusión real no existirá hasta que la sociedad cambie. Y no podemos controlar la forma en que las empresas utilizan nuestro software; es posible que sigan revisando currículums antes de enviar a los candidatos una prueba de habilidades. Sin embargo, nuestro producto está diseñado para ser utilizado al inicio del proceso de contratación, asegurando que, desde el principio, las decisiones sean impulsadas por datos y no basadas en prejuicios.

Incluso la forma en la que están estructurados nuestros precios incentiva a los clientes a utilizar nuestro producto de esta manera; no tienes que pagar más si quieres evaluar a más candidatos. Simplemente, creas una evaluación y la envías a tantos candidatos como desees. De esta forma, le das a todos los candidatos una oportunidad justa de pasar a la siguiente fase del proceso de contratación. Así que, aunque TestGorilla no puede garantizar siempre un grupo diverso de candidatos, puede contribuir a reducir los prejuicios durante el proceso de contratación. Esto también es crucial para avanzar hacia la igualdad de oportunidades y la verdadera inclusión.

Tecnología y aspecto humano

— ¿Cómo mide TestGorilla las habilidades de expresión oral, cuando estas se demuestran en vivo en lugar de a través de un título académico?

Nuestro catálogo ofrece una amplia variedad de pruebas de habilidades lingüísticas. Tenemos pruebas para casi 40 idiomas diferentes en los niveles básico, intermedio, intermedio alto y avanzado. Estas pruebas miden 3 tipos diferentes de habilidades lingüísticas: comprensión oral, comprensión y expresión escrita.

Las habilidades lingüísticas se demuestran mejor a través de la comunicación oral en vivo, por lo que se evalúan de manera más efectiva durante una entrevista. A los empleadores que buscan conocimientos lingüísticos, les recomendamos utilizar primero una prueba de idiomas en combinación con otras pruebas relevantes para el puesto, y preseleccionar a los candidatos que obtengan la mejor puntuación. Posteriormente, pueden evaluar las habilidades de expresión oral durante una entrevista.

El avance de la tecnología, tan decisivo e importante en nuestra vida cotidiana, a veces conlleva una brecha entre lo real y humano, y el proceso puramente tecnológico. Tener una vocación profesional pertenece a la esfera humana, la cual también desempeña un papel crucial en el desarrollo de una profesión. ¿Cómo aborda la tecnología de TestGorilla este aspecto?

TestGorilla fomenta el trabajo humano y real en una era de creciente uso de inteligencia artificial y automatización, y lo hace de dos maneras.

En primer lugar, animamos a los empleadores a ver y evaluar las habilidades de sus candidatos de manera integral. Esto implica comprender cuáles son sus habilidades duras y blandas mediante pruebas específicas de habilidades, así como conocer quiénes son a través de pruebas de personalidad, afinidad cultural y motivación. Promovemos un método de evaluación que mide múltiples aspectos para que los candidatos no sean contratados sólo por sus conocimientos lingüísticos o sus habilidades de programación, sino por quiénes son en su totalidad. Al incentivar a los empleadores a contratar considerando habilidades blandas y afinidad cultural, además de habilidades técnicas, muchas de las cuales podrían automatizarse, los motivamos a pensar en los candidatos como seres humanos y a apreciar todas las cosas que pueden aportar al entorno laboral y que la tecnología no puede proporcionar.

En segundo lugar, contamos con una amplia variedad de pruebas de habilidades que evalúan la capacidad de un candidato para trabajar con tecnología. Por ejemplo, recientemente, lanzamos una prueba de “Trabajo con IA generativa”. La tecnología se está integrando rápidamente en la mayoría de las profesiones, y es imperativo contratar personas que puedan trabajar con ella y tengan la iniciativa de mantenerse actualizados. Aunque la tecnología ha avanzado mucho, para aprovechar al máximo sus beneficios, es crucial contratar a personas que sepan cómo utilizarla. TestGorilla puede ayudar a los empleadores a lograrlo.

En conclusión, la entrevista con Wouter Durville, Director Ejecutivo y Cofundador de TestGorilla, nos da pistas sobre la transformación en curso en la gestión de recursos humanos impulsada por la tecnología.

TestGorilla no solo se destaca por ofrecer soluciones innovadoras y científicamente respaldadas para la evaluación de habilidades, sino que también se erige como un defensor clave de la igualdad y la inclusividad en el proceso de contratación.

Al poner énfasis en la evaluación integral de candidatos, la plataforma no solo valora las habilidades técnicas, sino que también reconoce y promueve la importancia de las habilidades blandas y universales.