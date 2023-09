O futuro da IA começa com a infraestrutura

Um guia detalhado sobre a infraestrutura de IA do Google Cloud.

Para que todas as empresas gerem valor por meio da inteligência artificial (IA), o compromisso do Google é fornecer um caminho fácil para a adoção de soluções de ponta.

Assim como com qualquer tecnologia de ponta, dar suporte à infraestrutura pode retardar e obstruir a adoção. Com as soluções avançadas do Google Cloud, as equipes podem executar as inovações mais recentes do Google Research e de seus parceiros em plataformas conhecidas com o Vertex AI.

Este White Paper oferece um guia detalhado sobre a infraestrutura de IA do Google Cloud, no contexto das principais tendências que impulsionam a transformação empresarial, as melhores práticas e casos de sucesso, bem como um roteiro para a inovação em infraestrutura e software otimizados para IA.