Esta será la agenda académica de ANDICOM 2023

Del 6 al 8 de septiembre de 2023, el Complejo Las Américas de la ciudad de Cartagena de Indias, acogerá a más de 5.000 asistentes a este evento, el cual contará con más de 70.000 metros cuadrados para vivir la experiencia ANDICOM con el mundo digital.

La edición 38 de ANDICOM 2023, congreso empresarial, tecnológico y de innovación, contará con una nómina de lujo con conferencistas nacionales e internacionales de alto nivel, quienes disertarán durante tres días en torno a la temática Get into the Digital World. A continuación detallamos la agenda académica del evento.

En esa línea, del 6 al 8 de septiembre de 2023 en Cartagena de Indias, se abordarán las temáticas en tendencia relacionadas con política y regulación (​Gobierno Digital, Smart Cities, Sociedad Digital), telecomunicaciones y 5G, Quantum Computing, Blockchain, Inteligencia Artificial, Web 3.0, Metaverso, Plataformas digitales, Ciberseguridad, analítica de datos y Transformación Digital; unidas a las estrategias digitales para los negocios que mediante la innovación, talento y creación de valor contribuirán al mejoramiento de la competitividad y desempeño en general de las organizaciones.

Para tratar cada uno de estos enfoques, ANDICOM trae una agenda académica donde se comparten las tendencias tecnológicas aplicadas a los negocios de los diferentes sectores productivos, con más de 80 sesiones académicas y más de 130 speakers.

Entre los Keynote Speakers se destacan:

Blake Johnson PhD., Quantum Engine Lead, de IBM Quantum.

Kate Swanborg, Vicepresidenta Senior de Comunicaciones Tecnológicas y Alianzas Estratégicas en DreamWorks Animation / Lenovo.

Marcello Ienca, Profesor de Ética de Inteligencia Artificial (IA) y la Neurociencia, del Technical University of Munich.

Andrés Mendoza, Regional Manager de Manage Engine.

Agustín Huerta, SVP Studios, de Globant.

Gustavo Huerta, Chairman & CoFunder BlueBox Ventures.

Mauricio Lizcano, Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de Colombia.

Gabriel Jurado Parra, Viceministro de Conectividad del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de Colombia.

Sindey Carolina Bernal Villamarín, Viceministra de Transformación Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de Colombia.

Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

César Ferrari, Superintendente de la Superintendencia Financiera de Colombia.

“ANDICOM se destaca por ofrecer una agenda académica de alto nivel, en la cual importantes exponentes y expertos en las temáticas a tratar compartirán con los asistentes estrategias clave para mejorar la competitividad y productividad en las empresas. Nuestra agenda académica facilita la transferencia de conocimiento a los participantes, proporcionándoles información actualizada sobre las tendencias tecnológicas que definen las dinámicas de la economía digital”, dijo Manuel Martínez Niño, Director Ejecutivo de CINTEL.

Sesiones académicas

En definitiva, ANDICOM, congreso empresarial y tecnológico referente de la Región, ofrece diferentes sesiones académicas para mantenerse al día en las últimas tendencias tecnológicas y su aplicación efectiva.

En los más de 70.000 metros cuadrados del Complejo de Las Américas se vivirá la experiencia de integración de los negocios con el mundo digital, con estas sesiones académicas:

Management Sessions: En este espacio, representantes destacados del sector público y empresas líderes en tecnología presentarán los avances y proyecciones de las tendencias tecnológicas que impactan en el desarrollo de los negocios y la transformación digital de las industrias.

Business Vision Sessions, Demos & Tech Interactions : Este espacio se destaca por su enfoque en la visión de negocio y las demostraciones interactivas de las últimas tecnologías aplicadas a diversos sectores económicos.

Paneles y conversatorios: Expertos en diversas temáticas compartirán sus experiencias y participarán en debates en formato de panel sobre temas de gran interés como Ciudades inteligentes, Ciberseguridad, Política y Regulación de las telecomunicaciones, Transición energética, emprendimientos de base tecnológica y financiamiento, entre otros.

Talleres de gestión de conocimiento: Aquí se generarán habilidades y se fomentarán la creatividad, la innovación y el trabajo en equipo entre todos los asistentes. En estas sesiones prácticas, los participantes tendrán la oportunidad de adquirir nuevas destrezas y conocimientos aplicables a situaciones reales de la industria.

Foros Empresariales: Es un espacio exclusivo para compartir historias inspiradoras de éxito que permitan a las empresas presentar de forma fresca y amable cómo sus soluciones, productos o servicios impactan de manera positiva en la operación de organizaciones e instituciones.

Meet & Business: En este exclusivo espacio se llevan a cabo reuniones semiprivadas de 25 minutos con los principales compradores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), como los Chief Technology Officer (CTO o director de tecnología) o los Chief Information Office (CIO). Durante estas reuniones, los compradores presentan sus programas de inversión en tecnología a corto y mediano plazo.

Iniciativas especiales: Aquí se realizarán talleres sobre Gobierno Digital y Smartcities e iniciativas para C-level.

Panel de operadores nacionales: los operadores de telecomunicaciones desempeñan un papel vital en el desarrollo y avance del sector. El mercado de las telecomunicaciones ha experimentado una significativa evolución en su innovación comercial, impulsada por avances tecnológicos y una creciente demanda de servicios de comunicación más sofisticados y accesibles. En ANDICOM 2023 tendremos este panel con los presidentes de los principales operadores de telecomunicaciones de Colombia debatiendo sobre esta temática.

Por último, como preámbulo al Congreso, el 5 de septiembre se realizará el CINTEL Blockchain Forum, un evento que explorará los cambios que la tecnología ha desencadenado en el mundo de los negocios y en la vida cotidiana. En una jornada de cuatro horas se explicará el poder del blockchain y cómo está dando forma al futuro. Aquellas personas que ya tengan una entrada para ANDICOM podrán asistir a este espacio mediante un registro que se abrirá próximamente.

En efecto, ANDICOM está estructurado de tal manera que los asistentes pueden encontrar en un solo lugar la actualización más completa sobre los temas más relevantes de tecnología, mercados, regulación y aspectos comerciales de las tecnologías de la información y la comunicación. Los participantes también pueden ponerse en contacto con los principales proveedores de soluciones, conocer los últimos productos/servicios y fortalecer los lazos comerciales.

Para más información de la agenda académica, da clic https://andicom.co/agenda/