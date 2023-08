Redes 5G no terrestres, sepa qué son y cómo están en América 

La Asociación 5G Americas publicó una actualización sobre las redes 5G no terrestres y su estado en la región.

Señala que pueden mejorarse para aumentar velocidad de despliegue de ésta tecnología.

Aunque hay mejoras en la cobertura de conectividad en Latinoamérica, sigue estando a la zaga. Especialmente en lo que a la quinta generación de conectividad inalámbrica se refiere. Allí estamos lejos de la región lider en el mundo: América del Norte.

No obstante, esto podría mejorar si se aprovecha el recurso de las redes 5G no terrestres (5G NTN, por sus siglas en inglés), según el informe más reciente de 5G Americas.

El documento “Update on 5G Non-Terrestrial Networks” (Actualización sobre redes 5G no terrestres) contiene información reciente sobre los nuevos desarrollos en el crecimiento de asociaciones y tecnologías vinculados a la integración de redes no terrestres con redes 5G.

La investigación establece cómo las redes 5G no terrestres pueden optimizarse para resolver la cobertura. Tal aporte sería significativo en casos de uso desafiantes.Para lograrlo se aprovecha la infraestructura basada en tierra mediante el uso de satélites.

La publicación se basa en un white paper anterior sobre el mismo tema, según señaló la asociación voz para toda la América de la tecnología inalámbrica en todas sus versiones.

Capitalizar lo existente

El informe destaca que, para mediados de 2023, las Redes No Terrestres (NTN, según la sigla en inglés) constituyen un mercado próspero con estrategias tecnológicas y comerciales diversas.

Apunta a que las 5G NTN ofrecen acceso inalámbrico de alta velocidad a zonas remotas.

Para ello utilizan satélites del lado del acceso a la red móvi que les permiten brindar servicios móviles a los usuarios terrestres.

Ademas, el informe “Update on 5G Non-Terrestrial Networks” analiza el pujante ecosistema de proveedores y de asociaciones entre proveedores de servicio NTN y proveedores de tecnología celular basada en tierra.

También se resalta las constelaciones satelitales que operan en tres dominios claves:

Servicios de banda ancha y de Internet

Conectividad de la Internet de las Cosas

Y aplicaciones Directo al Celular

Al respecto, Chris Pearson, Presidente de 5G Americas resaltó la oportunidad que se destaca en este dicumento, así como la oportunidad para aprovechar el potencial dinámico de la 5G.

“La integración de los elementos no terrestres en redes inalámbricas celulares con las normas 3GPP ayudará a desbloquear una cobertura sin precedentes y abrirá la posibilidad de resolver nuevos casos de uso”, afirmó Pearson.