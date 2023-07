Dynatrace es líder en el Cuadrante Mágico de Gartner

La empresa Dynatrace fue nombrada como Líder en la tradicional evaluación de mercado de la consultora Garner.

Su visión y calidad de ejecución también fueron reconocidos en el Cuadrante Mágico.

Se dice fácil: es la décimo tercera (13ª) vez consecutiva en que el informe de Gartner nombra a Dynatrace líder en Monitoreo del Rendimiento de las Aplicaciones (APM) y Observabilidad.

Por ello la empresa puede proclamarse y autodefinirse – sin duda – como empresa líder. Después de todo, obtuvo este resultado luego de que Gartner le evaluara junto a otras diecinueve empresas.

Gracias a sus trabajo constante por un mejor desempeño de sus clientes, Dynatrace logró ubicarse en la posición más alta en la categoría de Integridad de Visión y Capacidad de Ejecución.

No es el único reconocimiento de este año: la organización también recibió reconocimiento como Customers’ Choice.

Esto ocurrió en la última edición del reporte Gartner Peer Insights Voice of the Customer: Application Performance Monitoring and Observability, de noviembre 2022.

En estos dos informes, Dynatrace es el único proveedor reconocido como Líder y elegido por los clientes en el mercado de monitoreo y evaluación de aplicaciones.

Estar atentos a las señales de cambio

Para explicar estos resultados exitosos, Steve Tack, SVP de Gestión de Producto, tanto la directiva como la gerencia de la empresa, atribuyen esto a:

La capacidad para ejecutar

Y anticipar el cambio en este mercado

“A medida que las organizaciones confían cada vez más en la tecnología multicloud y cloud-native para impulsar estrategias de transformación digital exitosas, la simplificación a través de la observabilidad se ha vuelto esencial”, explicó el ejecutivo.

Tack destacó, además, que la empresa realiza importantes esfuerzos para que sus clientes ofrezcan y logren interacciones digitales tan impecables como seguras.

“Esto es posible al proporcionarle tanto el análisis como la automatización a partir de datos unificados de observabilidad y seguridad”, concluyó.

Puede acceder a las copias gratuitas del Cuadrante Mágico 2023 de Gartner para APM y Observabilidad en el enlace anterior y, así, conocer al resto de las empresas evaluadas para esta categoría.

La información también está disponible en Dynatrace. Usted puede descargarla en el sitio web de la empresa y obtener más información tantobsobre los productos como de los servicios de la misma.