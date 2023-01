Keepcon con facilita monitoreo en tiempo real de los clientes 

Seguir al cliente en su viaje para interactuar con su proceso es el objetivo de la app Keepcon desarrollada por Kenwin.

No. No es acoso. Tampoco excesivo celo. Para que el comercio electrónico omnicanal que imponen nuestro tiempo funcione se requiere verificar que la experiencia del cliente no tiene grietas, baches o callejones oscuros.

Un informe publicado por la empresa estadounidense de optimización de conversión Invesp reveló que el 73% de los consumidores considera que el chat en vivo es la forma más satisfactoria de comunicarse con una empresa.

Así que nada mejor que brindarle esa experiencia… O casi: siempre que parezca que, del otro lado, el otro está vivo, funcionará.

Es por ello que el análisis tradicional de las interacciones entre cliente y asesor no es suficiente en un escenario cada vez más exigente, demandante y competitivo.

Por fortuna, estos desafíos son el combustible de la inspiración que ha permitido – por ejemplo – a Kenwin (empresa especializada customer experience) crear Keepcon, una herramienta que busca contribuir a identificar en tiempo real si el cliente está satisfecho o no con el servicio prestado mediante:

El procesamiento del lenguaje natural (NLP)

Inteligencia Artificial (IA)

Y tecnología semántica

Como si escuchara sus pensamientos

Rosana Miranda COO de Kenwin describe que las herramientas analíticas usadas por Keepcon permiten:

Procesar la totalidad de las interacciones en tiempo real

Conocer la lengua en la que se habla

Comprender los patrones de cada oración

Clasificar con alto nivel de precisión cada expresión

Configurar una taxonomía, entre otras posibilidades

“Los procesos tradicionales de auditoría, basados en el muestreo y revisión manual de interacciones con usuarios tienen una serie de desventajas. Son costosos, lentos, no exhaustivos y poseen altas tasas de error”, insistió Miranda.

En cambio, según la experta, el método de medición continua 100% NLP de Keepcon:

Maximiza los ingresos

Mejora la eficiencia

Optimiza la satisfacción del cliente

Es más económico

Mucho más confiable

Y posee un criterio uniforme de revisión

De esta forma, se obtiene información valiosa sobre las emociones, motivaciones y frustraciones de los clientes durante la conversación, algo fundamental para entender las necesidades de cada uno, resolver sus problemas y mejorar su experiencia sin perder competitividad.

Mejorar la conversación con Logios y Keepcon

Miranda hizo notar que, sin embargo, entender las palabras, frases y su contexto no es suficiente para que esttpe tipo de herramienta logre todo lo que se requiere

Es necesario comprender profundamente elementos particulares y estructura de tiempos y orden.

Por ello, Keepcon se Complementa con Logios, una herramienta que detecta también en tiempo real las emociones, frustraciones, y motivaciones del cliente a través de cada interacción:

Permite comprender saludos

Pausas

Agradecimientos

Amenazas legales

Y caída de conversación

Y hasta si se trata de una re-llamada

Con todos estos recursos, Keepcon permite: