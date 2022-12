Thales promueve la inclusión con  tarjeta de pago por voz 

Con esta alternativa diseñada para personas con discapacidad visual Thales abre un nuevo capítulo en la inclusión financiera.

¿Sabía usted que estamos en el Mes de la Personas con Discapacidad? No creo que sea accidente la elección de las fechas: las Naciones Unidas saben que a final de año nos ponemos reflexivos.

Lo cierto es que la mayoría de los servicios bancarios que facilitan la vida de las grandes mayorías son inaccesibles o de difícil uso para lar personas con ciertas discapacidad, en especial las visuales graves.

¿Había reparado en ello? Seguro que no. No se nos ocurren las cosas que no conocemos o nos afectan.

De allí la importancia de la diversidad y la empatia para resolver problemas como el que Thales intenta mejorar con una solución que ofrece confianza y autonomía a las personas con problemas de visión.

Gracias a la tarjeta «tarjeta de pago por voz» de Thales Gemalto, las personas ciegas y con visión reducida disfrutarán de una experiencia de confianza y autonomía ya que dicha tarjeta vocaliza el importe de cada transacción antes de su validación.

¿Lo mejor? Ya cuenta con la certificación de Visa y MasterCard.

Bertrand Knopf, vicepresidente de Servicios Bancarios y de Pago de Thales ha señalado que en Thales están conscientes de que la innovación tiene la capacidad de resolver numerosos problemas.

“Por eso, con el apoyo de Handsome1y basándonos en la experiencia clave de Thales en el desarrollo de soluciones de pago seguras y cómodas, decidimos abordar los problemas a los que se enfrentan las personas ciegas y con discapacidad visual”, explicó.