Mambu ahora podrá integrarse con nubes líderes 

Los clientes de Mambu ahora podrán elegir entre AWS, Google Cloud o Microsoft Azure para cumplir sus objetivos estratégicos de hospedaje.

La plataforma líder de banca en la nube SaaS, Mambu acaba de de anunciar lo que constituye un paso decisivo en su proceso de consolidación y expansión pues ahora cuenta con disponibilidad general con los tres proveedores líderes en la nube: Amazon Web Services (AWS), Google Cloud y Microsoft Azure, ampliando su alcance en el mercado global.

Con esta nueva opción los clientes de Mambu podrán elegir un proveedor en función de sus requisitos:

Comerciales

Técnicos

Y regulatorios específicos

Sin importar si están ubicados en la misma región geográfica

O en una diferente

Y sin afectar la disponibilidad

O los niveles de servicio

La arquitectura por componentes de Mambu permite seleccionar y ensamblar las piezas en varias combinaciones para satisfacer los requisitos específicos de diferentes usuarios.

“Tener la oportunidad de trabajar con tres de los principales proveedores de nube que brindan soporte a más de 230 bancos e instituciones financieras no bancarias es fundamental”, Fernando Zandona, Director de Producto y Tecnología de Mambu.

El ejecutivo destacó, además que, durante décadas, las soluciones tecnológicas legadas eran lentas al ser implementadas, pero ahora, al utilizar la plataforma de banca en la nube, los productos pueden lanzarse al mercado en semanas y más del 95% de las transformaciones de core bancario se activan en meses.

Infraestructura renovada

Al modernizar su infraestructura, las instituciones financieras podrán cumplir con los comportamientos y expectativas de los clientes, que cambian constantemente, al mismo tiempo que continúan impulsando el crecimiento del negocio.

Este anuncio llega después de una ronda de financiamiento récord Serie E, de $235 millones para Mambu en diciembre del año pasado, convirtiéndola en la recaudación de fondos privada más grande para una plataforma de banca en la nube.

Mientras Mambu continuará enfocándose en acelerar el crecimiento de sus ingresos, así como en continuar invirtiendo en la construcción de una plataforma global, sostenible y diferenciada para los clientes, recientemente ha designado cuatro nuevos puestors senior entre las que se encuentran Werner Knoblich como Chief Revenue Officer (CRO), Fernando Zandona como Chief Technology Officer (CTO), Tripp Faix como Chief Financial Officer (CFO) y a Sabrina Dar como Chief of Staff to the CEO.