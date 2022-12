Habilidades desplazan a titulaciones en contratación 

Un nuevo estudio muestra que los empleadores están terminando los requisitos de grado universitario para muchas aperturas de trabajo, enfocándose – en su lugar – en habilidades, experiencia y rasgos de personalidad. El cambio de la marea abre trabajos de tecnología a un grupo más diverso de candidatos.

Por Lucas Mearian | Original de IDGN

En Google no se requiere un título de cuatro años para casi ningún rol en la empresa. Tampoco se requiere un título de informática para la mayoría de las posiciones de ingeniería de software o administrador de productos.

“Nuestro enfoque está en habilidades y experiencias demostradas. Y esto puede venir a través de títulos o puede venir a través de la competencias relevantes”, dijo Tom Dewaele, el vicepresidente de Experiencia de Personas de Google.

Del mismo modo, Bank of America ha redirigido sus esfuerzos de contratación en un enfoque basado en habilidades.

“Reconocemos que el talento prospectivo cree que necesitan un título para trabajar para nosotros, pero ese no es el caso. Estamos dedicados a reclutar desde un grupo de talentos diverso para brindar una oportunidad de igualdad, de comida maneras tal que todos encuentren carreras en servicios financieros, incluidos aquellos que no requieren un título”, dijo Christie Gragnani-Woods, un ejecutivo de adquisición de talentos globales de Bank of America.

Google y Bank of America – por mucho – no están solos.

Impulsado por una escasez de talento que registra bajas tasas de desempleo para el sector, las compañías de tecnología y otras están abandonando los requisitos superficiales como la edad y se centran en:

Las habilidades

La experiencia

E, incluso, los rasgos de personalidad relacionados con el trabajo

En junio, General Motors se convirtió en la última compañía para unirse a Google, Bank of America, IBM y Tesla al eliminar un requisito de grado universitario de algunos roles de trabajo que, anteriormente, lo habían requerido.

Si bien algunos en algunos campos aún demandarán las calificaciones académicas, incluidas las profesiones médicas y legales, ahora es posible acceder a más oportunidades para las personas sin títulos, en particular en la tecnología, según la nueva investigación de Global HR y la compañía de servicios de nómina, Remote.

Contratación basada en habilidades está en aumento

El estudio de Remote encontró que la contratación basada en habilidades es un 63% en el último año, ya que más empleadores valoran la experiencia de valor sobre las calificaciones académicas.

Además de otorgar a los empleadores una ventaja competitiva al abrir el grupo de talentos, el cambio está ayudando a eliminar las barreras de carrera y salariales para más de dos tercios de los adultos que no tienen una licenciatura en los Estados Unidos, concluyó el estudio.

El estudio de Remote no está solo:

45% de las organizaciones informan utilizar un marco de habilidades para proporcionar estructura alrededor de reclutar y desarrollar sus puestos de trabajo de tecnología

Además, otro 36% está explorando la idea, según CompTIA, una asociación sin fines de lucro para la industria de TI y sus trabajadores.

“En lugar de utilizar el nivel de educación formal de un candidato como el único indicador de cómo se desempeñarán en una posición, sugerimos la eliminación de los requisitos de grado, siempre que sea posible y tomar un enfoque más holístico para el reclutamiento, lo que implica considerar su potencial, experiencias de vida, la capacidad de adaptabilidad y de recuperación”, indicó el CEO de Remote, Job Van der Voort.

Al eliminar los requisitos innecesarios y desactualizados, los empleadores se abren a un grupo de talentos más grandes de los aspirantes con las habilidades aprendidas a través de la capacitación en el trabajo, los campamentos de inicio y los programas de certificación.

“Esto crea una mayor diversidad y engendra una cultura más creativa, lo cual lleva a una mejor resolución de problemas y la generación de ideas, así como potencia las habilidades y el intercambio de conocimientos”, dijo Van der Voort.

Por ejemplo, los graduados de Tech BootCamp, incluidos los de codificación, informan encontrará rápidamente trabajos de tiempo completo, lo cual representa:

Un retorno rápido de su inversión educativa

Salarios más altos

Y mejores oportunidades de carrera STEM.

Todo ello está entre los hallazgos de una encuesta reciente de 3.800 graduados estadounidenses de la plataforma Empresarial Universitaria de Bootcamps U2 (EE.UU.) y la empresa Gallup.

Por este estudio de Comptia, llamamos a la ex CEO de IBM, Virginia Romotty quien señaló que:

“Nube, ciberseguridad, operaciones financieras y muchos empleos de atención médica, todos pueden comenzar sin un título de cuatro años y muchos solicitantes pueden optar por obtener más educación más adelante”, aseguró.

Los trabajadores existentes pueden obtener nuevas habilidades

Junto con las nuevas carreras, los programas pueden ayudar a los trabajadores de tecnología existentes a obtener nuevas habilidades para crecer en sus roles actuales.

“Sabemos que la experiencia viene en muchas formas diferentes, más allá de los empleos, pasantías y educación formal. Queremos saber de todos. Cada aplicación en Google se revisa por caso por caso, y cada rol tiene sus propios requisitos”, dijo Dewaele de Google.

El ejecutivo de Google destacó que, por ejemplo, si los solicitantes están ingresando a la fuerza laboral o tienen décadas de experiencia, Google busca personas con una mentalidad de crecimiento.

“Esto es algo que ha sido reconocido en la investigación. Una mentalidad de crecimiento es una característica común entre nuestros mejores líderes y la capacidad de aprender continuamente, especialmente de los errores, es uno de los mayores conductores de mayores rendimiento y mejores resultados”, dijo Dewaele.

Google también pide alquileres potenciales hipotéticos y las preguntas de comportamiento durante el proceso de la entrevista para ayudarse a comprender:

Cómo podrían resolver problemas complejos

Anticipar problemas

O explicar sus habilidades de colaboración

“Nuestro enfoque de contratación ha cambiado un poco en los últimos 20 años”, reconoció Dewaele.

Sed de talento

Con tasas de desempleo en el sector tecnológico de aproximadamente la mitad del promedio nacional, la industria ha estado luchando para llenar las vacantes, incluso cuando algunas compañías han anunciado congelaciones de contratación o despidos.

Este mes, la tasa de desempleo total se redujo a 3.5% en los EE. UU., cerca de lo que se considera pleno empleo en la parte baja del medio siglo.

La tasa de desempleo para las ocupaciones de tecnología se sumergió 1.8% en junio, una disminución notable del 2,1% en mayo, según CompTIA.

Las publicaciones de trabajo del empleador para la contratación de nuevas tecnologas totalizaron:

505.663 en junio de 2022

Un 62% más que junio de 2021

La industria de la tecnología también ha sido afectada particularmente por la pandemia y la gran renuncia, dejando a las organizaciones con más de un millón de vacantes de trabajo.

Lupe Colangelo, gerente de asociaciones para la Asamblea General del sitio de capacitación en tecnología en línea, dijo que ha visto menos descripciones de trabajo de tecnología que exigen un título.

Su equipo a menudo consulta con los empleadores y les aconseja que eliminen el requisito.

“Anecdóticamente, diría la mayor parte del tiempo que realmente no están buscando ese título universitario. Si están buscando un talento junior, están contratando en un nivel basado en habilidades, lo que hace que sea realmente accesible para un grupo de talentos más diversos “, dijo Colangelo.

Destaca que siempre habrá demanda de una licenciatura en ciencias de la computación pero:

“Creo que confiar más en las habilidades permite, como empleador, inviertir y amplíar su piscina a un talento menos tradicional”.

Flujo práctico de contrataciones

En abril, el sitio de empleo de hecho publicó los resultados de una encuesta de 502 empleadores en los Estados Unidos sobre cómo la pandemia ha dado forma a los planes de reclutamiento actuales y futuros.

Los resultados: la mayoría de las compañías encuestadas se están moviendo hacia un modelo más flexible de reclutamiento de candidatos.

“Se acabaron los días de credenciales innecesarias y requisitos de trabajo aspiracionales. En su lugar, encontramos a los empleadores pensando creativamente a considerar diferentes tipos de solicitantes que en el pasado, un cambio que puede beneficiar a todos de hecho”, dijo en el informe.

Entre las ocupaciones de expertos medios, las vacantes que requieren títulos universitarios son, en su mayor parte, similares a aquellas para las cuales no se requiere ningún grado, según un estudio reciente del proyecto de la Escuela de Negocios de Harvard (HBS) sobre la gestión del futuro del trabajo y el Burning Glass Institute.

“Los trabajos no requieren títulos universitarios de cuatro años. Los empleadores sí”, dijo el estudio.

Al considerar el talento, el Bank of America busca a los empleados que demuestran:

“La iniciativa, un compromiso con el aprendizaje continuo y la capacidad de adaptarse a las demandas y requisitos cambiantes”, dijo Gragnani-Woods.

El especialista señala que se refiere a los empleados como “compañeros de equipo”.

“Para algunos roles es importante que la persona prospere al participar con los clientes. Tener la capacidad de aplicar habilidades de pensamiento crítico sólidas para satisfacer las necesidades de los clientes es otra calidad importante. Siempre estamos buscando compañeros de equipo que muestren pasión, compromiso y conducir para brindar una experiencia que mejore la vida financiera de nuestros clientes”, dijo.

Los salarios a menudo no están afectados por títulos

La investigación de Remote también encontró que la brecha salarial entre los salarios ofrecidos a las personas con y sin títulos se ha reducido en muchas industrias.

En algunos casos, aquellos que no tienen grados pueden ganar más que aquellos con títulos de licenciatura al trabajar en la escalera de carrera, según el estudio.

Publicaciones de trabajo analizadas remotas en de hecho, Glassdoor y Payscale: tres de los sitios web de publicación laboral más populares, para encontrar el nivel de educación requerido para diferentes tipos de empleos y salarios en el Reino Unido. La investigación muestra la brecha salarial entre las personas con y sin títulos es a menudo marginal. “En el pasado, las calificaciones que un candidato se llevó a cabo una influencia significativa en el salario que podrían ser ofrecidas por un empleador”, informó el estudio remoto. “En algunos casos, los salarios podrían incluso limitarse automáticamente a un determinado nivel si los empleados no tuvieron un título, independientemente de su experiencia, habilidades, referencias o deseos de aprender en el trabajo”.

Entrenamiento interno Gana popularidad

En 2018, Bank of America lanzó su programa de vías para corregir las conceptos erróneos en los requisitos de grado universitario y aumentar el alcance de “talento valioso” en las comunidades locales, según Gragnani-Woods.

“Iniciamos el programa Pathways … con el objetivo de contratar a 10.000 personas de los vecindarios de ingresos bajos y moderados (LMI) para 2023. Bank of America superó este objetivo dos años antes de lo previsto”, dijo.

Dedtaco que, gracias al éxito:

“Nos comprometimos en septiembre de 2021 para contratar a 10.000 [empleados] adicionales de los vecindarios de LMI para 2025, a través de asociaciones ampliadas con colegios comunitarios y organizaciones locales”.

El Banco también planea expandir a toda la empresa el programa Pathways y está buscando asociarse con colegios comunitarios y organizaciones locales como Year Up, UnidosUS y la Liga Nacional Urbana.

Una vez que se contrató a través del Programa Pathways (Caminos), los empleados son capacitados a través de otra iniciativa interna llamada “La Academia”: la instancia interna de inducción y desarrollo profesional del BofA dirigida a trabajadores de reskilling y upskilling.

“Nuestro enfoque basado en las habilidades ayuda a garantizar que estemos preparados para afrontar los tiempos difíciles y servir a nuestros clientes, ya que usando reskill y UPSkill, contamos con la fuerza laboral para navegar por los momentos críticos de cambio”, dijo Gragnani-Woods.

Google considera una gama de educación más allá de la universidad formal para posibles contrataciones, incluidos las certificaciones, como los de carrera ya existentes en Google para ciertos roles.

Disponibles en Coursera.org, el programa de capacitación en línea de Certificados de Carreras de Google ofrece instrucción gratuita para las habilidades en campos de alto crecimiento como:

Análisis de datos

Marketing digital y comercio electrónico

Soporte de TI

Gestión de proyectos

Y diseño de UX

“Continuamos agregando los certificados de carrera de Google como una calificación para los roles en Google, incluso para trabajos como el de ingeniero de soporte de TI. Esto significará el acceso a cientos de empleos cada año para las personas que pueden no tener un título, pero tienen experiencia y habilidades relevantes”, dijo Dewaele.